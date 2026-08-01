МАГАРИЛ ЕВГЕНИЯ МАРКОВНА

Художница, живописец, график, представительница русского авангарда, ученица К.С. Малевича и М.В. Матюшина.

Родилась в Витебске в семье печника. Училась в Витебском Народном художественном училище сначала у Марка Шагала, затем у Казимира Малевича. В 1920 году вошла в состав созданного Малевичем в Витебске авангардного художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), в рамках которого сотрудничала с Л. Лисицким, В. Ермолаевой, И. Чашником, Н. Суетиным, К. Богуславской. В 1922 году она переехала в Петербург, но не последовала за своим учителем Малевичем, а продолжила обучение в Академии художеств под руководством футуриста М.В. Матюшина в "Мастерской пространственного реализма», увлекшись его системой цветовых отношений. По окончании Академии художеств в 1926 году, Магарил продолжила сотрудничество с Матюшиным в Отделе органической культуры ГИНХУКа ("Государственный институт художественной культуры") в Ленинграде, войдя в группу "Зорвед", созданную им.

В своем творчестве она была далека от методов построения искусства авангардистами, с которыми работала. Степень влияния на нее К. Малевича была не такой сильной, как на других членов УНОВИСа. Серьезное воздействие на Магарил оказала система цветовидения Матюшина, выработавшего общие закономерности изменяемости цвета и формы, их влияний друг на друга. Результаты опытов "зорведов" фиксировались на таблицах, которые экспонировались на отчетных выставках отдела в ГИНХУКе с 1924 по 1926 год. Евгения Магарил также приняла участие в выставке этой группы в Ленинградском Доме искусств в 1930 году. С 1932 года Е.М. Магарил - член Союза художников.

Переняв идеи Матюшина о формообразующих свойствах цвета, художница однако интерпретировала их по-своему, предпочтя рационалистичности его цветовых законов собственную цветовую стихийность и импульсивную эмоциональность, используя методы динамического цветового контраста, и с помощью дополнительных цветов и цветовых переходов добиваясь передачи настроения. Многие довоенные живописные произведения художницы были утрачены во время блокады Ленинграда. Вот некоторые из них: "Голова мальчика", "Пионеры" (1930-е), "В парке" (1938), серия камерных "Волжских пейзажей". Сохранилась также довоенная графика художницы: это точно передающая характер изображаемых серия портретных рисунков, выполненная в 1939 году на пароходе «Механик» во время путешествия по Волге, включающая в себя портреты матросов и кочегаров, трудящихся на судне, и беззаботных отдыхающих.

На протяжении всей жизни Е.М. Магарил работала школьным учителем рисования, находя и в этой профессии источник для своего вдохновения. Сохранилась серия ее довоенных рисунков, выполненных цветными карандашами, на которых изображены школьники за партами во время уроков. Несмотря на схематичность карандашного рисунка, ее легкая штриховка метко передала индивидуальности учеников, динамику их поз, перенося зрителя в атмосферу художественного класса ленинградской школы.

С начала войны и до августа 1942 года Евгения Магарил оставалась в Ленинграде, продолжая преподавать и во время блокады. Затем она жила в эвакуации в Алтайском крае, работала учителем в городе Бийск. Блокадные работы художницы поражают яркостью красок, их обилием и насыщенностью, контрастом с бесцветной и безрадостной действительностью. Мир, созданный в рисунках Е. Магарил того периода, наполнен жизнью, его не коснулись внешние печальные обстоятельства. Цвет здесь имеет сильное эмоциональное воздействие, ассоциируясь с жизнью и приближая иную, более радостную реальность, помогая выжить в тяжелейшее время. Работы этого периода: "Очередь за хлебом", "Блокадный хлеб", "На улице" и др. Даже попав в больницу весной 1942 года, художница продолжает создавать яркие красочные рисунки, выполненные цветными карандашами ("Медсестра у больной", "В стационаре", "Читающая").

Камерны и наполнены глубоко личными сюжетами ее наблюдения за работающим мужем-художником, которого она день за днем изображает, словно ведет дневник, пытаясь запомнить последние месяцы вместе (вскоре он погиб на фронте): "Художник работает", "За рисованием". Пожалуй, только в автопортретах видно, что стоит за жизнерадостностью и сочностью блокадных работ Магарил: лицо голодающей женщины становится все напряженнее, черты заостряются, краски блекнут. Но отсутствие ярких цветов в рисунках Магарил связано и с тем, что у художницы попросту не осталось красок и карандашей. Некоторые работы были выполнены ламповой копотью и сажей ("Автопортрет", 1941). Многие ее работы блокадного периода впервые увидели свет в 1984 году на выставке "В час мужества" в Русском музее.

Во время долгой эвакуации на Алтае Е. Магарил продолжала творить, делая зарисовки эвакуированных жителей Ленинграда. В Бийске она рисовала много бытовых сцен: уборка урожая, отдых раненых у госпиталя, зимние пейзажи реки Бии и самого города. В 1945 году она вернулась в Ленинград, где до 1951 года преподавала в Ленинградском художественном училище. В 1952 году была исключена из членов Союза художников за "несоответствие требованиям метода социалистического реализма". В этот период Е.М. Магарил не перестала заниматься живописью, освоила технику цветной литографии, привнося в нее особую живописно-экспрессивную ноту. В последние десятилетия ее любимым жанром стал акварельный портрет. Цель многочисленных работ этого периода - передать не столько внешний облик моделей, сколько их внутреннее содержание, особенности характера, их индивидуальность: ("Портрет художника Кедрина", "Портрет Загянской", "Портрет бородатого художника", "Юная пианистка").

В 1966 году было восстановлено членство Евгении Магарил в Союзе художников, в 1974-м и 1984 годах в Ленинграде прошли ее персональные выставки. Однако, она до сих пор остается неизвестна широкой публике, многие ее работы никогда не выставлялись.

Умерла Евгения Марковна в 1987 году в Ленинграде.