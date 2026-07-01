МАГАР

МАГАР - ти­бе­то-бир­ман­ский на­род, 3-я по чис­лен­но­сти эт­ническая груп­па Не­па­ла .

Чис­лен­ность 1,6 миллионов человек (2001 год, пе­ре­пись).

Жи­вут на юге Не­па­ла (зо­ны Бхе­ри, Рап­ти, Лум­би­ни, Ган­да­ки, Ко­си). До 100 тысяч человек про­жи­ва­ют так­же на се­ве­ро-вос­то­ке Ин­дии (юг шта­та Сик­ким).

Го­во­рят на западно- и восточно-ма­гар­ском язы­ках цен­траль­но­ги­ма­лай­ской вет­ви и на кхам­ских язы­ках (пар­ба­те, ше­ши, га­ма­ле) бод­ской вет­ви ги­ма­лай­ских язы­ков; име­ют собственную пись­мен­ность. Рас­про­стра­нён так­же не­па­льский язык 74,6%

Магар - ин­ду­ис­ты, 24,5% - буд­ди­сты (с силь­ным влия­нием ин­ду­из­ма), ос­таль­ные хри­стиа­не-про­тес­тан­ты.

Пер­вые упо­ми­на­ния о магаре от­но­сят­ся к XII веку. В фор­ми­ро­ва­нии магара зна­чительную роль сы­гра­ли ми­гра­ции ин­до­арий­ских групп из Северной Ин­дии.

Вхо­ди­ли в со­юз гурк­хов, в XVII веке за­ни­ма­ли вы­со­кое по­ло­же­ние в княжестве Горк­ха.

Мно­гие магар слу­жат в вой­сках Не­па­ла и Ин­дии .

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов ги­ма­лай­ских об­лас­тей Южной Азии.

Вы­де­ля­ют­ся эт­но­гра­фические груп­пы севеверных (вы­со­ко­гор­ных) и южных магар.

Основное за­ня­тие на юге - па­шен­ное зем­ле­де­лие, тер­рас­ное, бо­гар­ное и по­лив­ное (ку­ку­ру­за, пше­ни­ца, рис, гре­чи­ха, про­ся­ные и ово­щи), на се­ве­ре - от­гон­ное ско­то­вод­ст­во.

Из­вест­ны в Не­па­ле как строи­те­ли мос­тов, ру­до­ко­пы, куз­не­цы, ка­мен­щи­ки, плот­ни­ки.

По­се­ле­ния раз­бро­сан­ные. Жи­ли­ще двух­этаж­ное, с жи­лым верх­ним эта­жом, на ко­то­рый ве­дёт на­руж­ная ле­ст­ни­ца. Очаг и ал­тарь - в про­ти­во­по­лож­ных уг­лах главной ком­на­ты. На за­па­де рас­про­стра­не­ны круг­лые или оваль­ные жи­ли­ща со сте­на­ми, ок­ра­шен­ны­ми ох­рой или крас­ной гли­ной.

Тра­диционная муж­ская оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка до ко­лен (ланг­ти) и при­та­лен­ная курт­ка с глу­бо­ко за­па­хи­ваю­щи­ми­ся по­ла­ми и за­вяз­ка­ми (бхо­то), на­кид­ка из гру­бой тка­ни, за­вя­зан­ная уз­лом на гру­ди (кха­ли), ша­поч­ка об­ще­не­паль­ско­го ти­па в фор­ме пи­лот­ки, обыч­но чёр­но­го цве­та; жен­ская - за­паш­ная юб­ка, коф­та с длин­ны­ми ру­ка­ва­ми, ши­ро­кий ма­тер­ча­тый по­яс, го­лов­ное по­кры­ва­ло; ук­ра­ше­ния: серь­ги в ви­де цвет­ка (пху­ли), оже­ре­лья из стек­лян­ных бус и ин­дий­ских се­реб­ря­ных мо­нет.

Ос­но­ва пи­та­ния - гре­чи­ха, ку­ку­ру­за, про­со, из ко­то­рых пе­кут гру­бые сор­та хле­ба и ва­рят ка­шу (дхен­го); рис с мя­сом, спе­ция­ми, ово­ща­ми и бо­бо­вы­ми. Едят мя­со всех жи­вот­ных, кро­ме мя­са ко­ров и коз.

Де­лят­ся на несколько пат­ри­ли­ней­ных объ­еди­не­ний (тхар). Прак­ти­ку­ют­ся крос­ску­зен­ные бра­ки (ес­ли брак за­клю­ча­ет­ся с не­род­ст­вен­ни­ком, то муж и же­на на­зы­ва­ют­ся «ку­зе­на­ми», а их ро­ди­те­ли - «дя­дья­ми» и «тёт­ка­ми»), от­но­ше­ния под­шу­чи­ва­ния меж­ду по­тен­ци­аль­ны­ми брач­ны­ми парт­нё­ра­ми, брач­ный вы­куп или вы­пла­та при­да­но­го, раз­во­ды и пов­тор­ные бра­ки, в том числе для вдов. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­ко­ле­нии эго. Сиб­лин­ги го­во­ря­ще­го и сиб­лин­ги ро­ди­те­лей де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)