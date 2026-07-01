МАГАР
МАГАР - тибето-бирманский народ, 3-я по численности этническая группа Непала.
Численность 1,6 миллионов человек (2001 год, перепись).
Живут на юге Непала (зоны Бхери, Рапти, Лумбини, Гандаки, Коси). До 100 тысяч человек проживают также на северо-востоке Индии (юг штата Сикким).
Говорят на западно- и восточно-магарском языках центральногималайской ветви и на кхамских языках (парбате, шеши, гамале) бодской ветви гималайских языков; имеют собственную письменность. Распространён также непальский язык 74,6%
Магар - индуисты, 24,5% - буддисты (с сильным влиянием индуизма), остальные христиане-протестанты.
Первые упоминания о магаре относятся к XII веку. В формировании магара значительную роль сыграли миграции индоарийских групп из Северной Индии.
Входили в союз гуркхов, в XVII веке занимали высокое положение в княжестве Горкха.
Многие магар служат в войсках Непала и Индии.
Традиционная культура типична для народов гималайских областей Южной Азии.
Выделяются этнографические группы севеверных (высокогорных) и южных магар.
Основное занятие на юге - пашенное земледелие, террасное, богарное и поливное (кукуруза, пшеница, рис, гречиха, просяные и овощи), на севере - отгонное скотоводство.
Известны в Непале как строители мостов, рудокопы, кузнецы, каменщики, плотники.
Поселения разбросанные. Жилище двухэтажное, с жилым верхним этажом, на который ведёт наружная лестница. Очаг и алтарь - в противоположных углах главной комнаты. На западе распространены круглые или овальные жилища со стенами, окрашенными охрой или красной глиной.
Традиционная мужская одежда - набедренная повязка до колен (лангти) и приталенная куртка с глубоко запахивающимися полами и завязками (бхото), накидка из грубой ткани, завязанная узлом на груди (кхали), шапочка общенепальского типа в форме пилотки, обычно чёрного цвета; женская - запашная юбка, кофта с длинными рукавами, широкий матерчатый пояс, головное покрывало; украшения: серьги в виде цветка (пхули), ожерелья из стеклянных бус и индийских серебряных монет.
Основа питания - гречиха, кукуруза, просо, из которых пекут грубые сорта хлеба и варят кашу (дхенго); рис с мясом, специями, овощами и бобовыми. Едят мясо всех животных, кроме мяса коров и коз.
Делятся на несколько патрилинейных объединений (тхар). Практикуются кросскузенные браки (если брак заключается с неродственником, то муж и жена называются «кузенами», а их родители - «дядьями» и «тётками»), отношения подшучивания между потенциальными брачными партнёрами, брачный выкуп или выплата приданого, разводы и повторные браки, в том числе для вдов. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа в поколении родителей и бифуркативного типа в поколении эго. Сиблинги говорящего и сиблинги родителей делятся по относительному возрасту.