ИО
ИО́ (’Ιώ) - в греческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) жрица богини Геры, пленившая своей красотой Зевса.
Ио была превращена Герой (или самим Зевсом, опасавшимся гнева ревнивой супруги) в белоснежную корову, и к ней был приставлен стражем Аргус, которого по воле Зевса убил Гермес. После этого Гера наслала на Ио чудовищного овода. Спасаясь от его укусов, Ио странствовала по Греции, Азии и достигла Египта, где вновь обрела человеческий облик и родила сына Эпафа.
Согласно мифологической генеалогии, её потомками были многие герои, в том чиле Геракл, Персей, Данаиды.
Иллюстрация:
«Ио, Аргус и Гермес». Фреска в доме Ливии на Палатинском холме в Риме. 1 в. Архив БРЭ.