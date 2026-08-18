МАЭСТАТ РУДОЛЬФА II О ВЕРОТЕРПИМОСТИ 1609

Маэстат Рудольфа II о веротер­пимости 1609 (так называемая Грамота величества) — документ, гарантировавший протестантским со-словиям Богемии и Силезии равные права с католиками. Подписан императором Рудольфом II для Богемии 9 июля 1609, для Силезии — 20 августа 1609. Причиной уступок протестантам стал конфликт между императором и его братом Матвеем , для решения которого Рудольфу II требовалось заручиться поддержкой богемских и силезских сословий. Согласно М. протестантам разрешалось строительство храмов, создание синодов и специального комитета «дефенсоров» для контроля за соблюдением полученных свобод. Разрушение здания евангелической церкви, построенной в соответствии с М. во время контрреформации в Богемии, стало поводом к Пражской дефенестрации 1618. После победы над восставшими чехами при Белой Горе (1620) Фердинанд Штирийский (см. Фердинанд II Габсбург ) символически рассек «Грамоту величества» на две части.

Лит .: Majestatsbrief Kaiser Rudolfs II. vom Jahre 1609 // Konrad P. Der schlesische Majestatsbrief Kaiser Rudolfs II. vom Jahre 1609 in seiner Bedeutung fur das stadtische Konsistorium und die evangelischen Kirchengemeinden Breslaus. Breslau, 1909; Religion und Politik im fruhneuzeitlichen Bohmen: Der Majestatsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609 / Hrsg. J. Hausenblasova, J. Mikulec, M. Thomsen. Stuttgart, 2014. А. В. Лазарева.