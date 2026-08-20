МАДЗОНИ АНДЖОЛО
МАДЗОНИ АНДЖОЛО - итальянский архитектор и инженер.
Учился в Риме - в Техническом институте «Леонардо да Винчи» (начало 1910-х годов), Техническом училище инженеров (1914-1919 годы), где испытал влияние работ Й. Хофмана и Й.М. Ольбриха.
В 1920 году занимался в архитектурной мастерской М. Пьячентини, с 1921 года работал инженером в миланском отделении «Государственных железных дорог».
Получил специальность архитектора в Академии Художеств в Болонье (1923 год).
В 1924 году переехал в Рим, где был назначен архитектором при Министерстве коммуникаций.
Среди первых работ Мадзони - здание клуба железнодорожных работников в Риме (1925 год) и летний детский лагерь «Вилла Роза Мальтони Муссолини» в Каламброне близ Пизы (1925-1935 годы) со снабжёнными внешними винтовыми лестницами башнями, ставшими затем символом архитектуры футуризма.
В 1928-1943 годы Мадзони реализовал около 40 проектов железнодорожных вокзалов и почтамтов, которые обозначили стилистический поиск Мадзони между неоклассикой новеченто, «монументализмом», футуризмом и рационализмом, в том числе почтамты в Нуоро на острове Сардиния (1928 год) с элементами местного зодчества, в Палермо (1928-1934 годы), Остии (1932-1934 годы); аппаратное отделение и тепловая станция железнодорожного вокзала во Флоренции (1927-1929 годы) в духе конструктивизма; железнодорожные вокзалы в Тренто (1934-1936 годы) и Реджо-ди-Калабрия (1937-1938 годы), морской и железнодорожный вокзалы в Мессине (1939-1940 годы).
В 1932 году Мадзони познакомился с Ф.Т. Маринетти, вместе с которым в 1933 году опубликовал «Футуристический манифест воздушной архитектуры» («Manifesto futurista dell’architettura aerea»). Тогда же вошёл в редколлегию журнала «Futurismo- Sant’Elia», приглашал художников-футуристов для оформления своих построек.
В 1932-1934 годы участвовал в планировании новых городов на осушённых Понтийских болотах близ Рима, спроектировал новое здание вокзала Термини в Риме (1938-1943 годы; осуществлены боковые крылья с аркадами и 2 башни с внешними винтовыми лестницами), участвовал в создании временных павильонов для планировавшейся Всемирной выставки в Риме «E’42».
В 1945 году Мадзони уволен с государственной службы; в 1947 году уехал в Санта-Фе-де-Боготу, где преподавал в Колумбийском государственном университете и был консультантом на строительстве железной дороги Ибаге - Армения.
В 1953 году вышел в отставку, занимался частной архитектурной практикой.
В 1962 году вернулся в Рим, где работал корреспондентом колумбийской газеты «El Tempo».