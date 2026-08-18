МАДЖУМДАР , РАМЕШ ЧАНДРА
Маджумдар (англ. Majumdar), Рамеш Чандра (04.12.1888, Кхандарпара — 11.02.1980, Калькутта (совр. Колката)) — индийский историк, профессор Калькуттского университета (1914—1921), Даккского университета (1921—1947), вице-канцлер (1937—1942), а затем принципал («декан») Колледжа индологии Индусского университета в Варанаси (1950—1952). Занимал отчетливо тенденциозные националистические позиции, выступая при этом против теоретизирования, за приоритет факта. Его книги посвящены всем периодам истории Индии и роли индийской культуры в Азии. В возрасте 77 лет он закончил редактировать 10-томную «Историю и культуру индийского народа», задуманную как противовес европейским интерпретациям индийской истории. Почти единолично написал в этой серии тома, посвященные колониальному периоду и освободительной борьбе.
Соч.: Hindu Colonies in the Far East. Calcutta, 1944; History and Culture of the Indian People. Vol. I—X. Bombay, 1951—1977; The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. Calcutta, 1957; The History of the Freedom Movement in India. Vol. I—III. Calcutta, 1963; Corporate Life in Ancient India. Calcutta, 1918; Historiography in Modern India. London, 1970.
Лит.: Алаев Л. Б. Историография истории Индии. М., 2013. Л. Б. Алаев.