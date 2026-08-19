МАДЖНУН

МАДЖНУН, МЕДЖНУН (настоящее имя Кайс ибн аль-Му­лау­вах аль-Ами­ри) - арабский по­эт.

Дос­то­вер­ные био­гра­фические све­де­ния о Маджнуне от­сут­ст­ву­ют.

Со­глас­но пре­да­ни­ям, за­фик­си­ро­ван­ным в арабских ан­то­ло­ги­ях и ком­мен­та­ри­ях VIII-XI веков (Абу-ль-Фа­радж аль-Ис­фа­ха­ни, ибн ас-Сар­радж), Маджнун был вы­ход­цем из пле­ме­ни Бе­ну-Амир; юно­шей влю­бил­ся в кра­са­ви­цу Лей­лу. Отец де­вуш­ки от­ка­зал­ся вы­дать её за Маджнуна, так как он, на­ру­шив обы­чай, сло­жил сти­хи о Лей­ле и тем са­мым опо­зо­рил её. Обе­зу­мев­ший от не­сча­ст­ной люб­ви, Маджнун по­ки­нул ста­но­ви­ще, жил от­шель­ни­ком в пус­ты­не и пи­сал сти­хи о кра­со­те Лей­лы, дет­ских днях, про­ве­дён­ных с ней, и мучительной раз­лу­ке.

Для твор­че­ст­ва Маджнуна, как и других бе­ду­ин­ских по­этов «уз­рит­ско­го» на­прав­ле­ния лю­бов­ной ли­ри­ки (Ку­сай­ир, Кайс ибн За­рих, Джа­миль ибн Аб­дал­лах ибн Му­ам­мар и других), ха­рак­тер­но ли­шён­ное эро­тиз­ма це­ло­муд­рен­ное вос­при­ятие люб­ви.

Ле­ген­да о жиз­ни Маджнуна на­шла от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве фар­сия­зыч­ных по­этов (Ни­за­ми Гянд­же­ви, Саа­ди, Ха­физа, Джа­ми, Фи­зу­ли, Ами­ра Хос­ро­ва Дех­ле­ви) и узбекского гу­ма­ни­ста Али­ше­ра На­вои, по­влия­ла на ев­ропейскую лю­бов­ную ли­ри­ку и про­зу.

Сочинения:

Сти­хи о Лей­ле. М., 1984