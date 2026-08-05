МАДЖЛИСИ
МАДЖЛИСИ, МЕДЖИЛИСИ - узбекский поэт XVI века.
Жил в Хорезме и Бухаре.
Автор популярной авантюрно-романтической поэмы «Повесть о Сайфульмулюке» («Киссаи Саиф уль-Мулук», русский перевод 1961 год), написанной под влиянием поэмы «Гуль и Навруз» Лутфи на сюжет из сказок «1001 ночи».
В научной литературе высказывалось мнение, что поэма Маджлиси является тюркским переводом с фарси одноименного дастана либо литературной обработкой более раннего тюркского перевода, бытовавшего в фольклорном варианте.
Поэма выдержана в жанре мaснaви, изобилует колоритными описаниями быта и нравов.
Многочисленные подражания и парафразы поэмы возникли в узбекской, туркменской, татарской, казахской словесности.
Среди других сочинений - газели и касыды (не сохранились).