МАДЖАР

МАДЖАР - зо­ло­то­ор­дын­ский го­род на реке Ку­ма, один из круп­ней­ших на Северном Кав­ка­зе.

Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с го­ро­ди­щем Мад­жа­ры (Боль­шие Мад­жа­ры) на обо­их бе­ре­гах Ку­мы, на южной ок­раи­не города Бу­дён­новск и ме­ж­ду Бу­дён­нов­ском и селом Пра­ско­вея (Став­ро­поль­ский край, Рос­сия).

Из­вес­тен по арабским, персидским, западноев­ропейским, рус­ским средневековым ис­точ­ни­кам и кар­там (од­но из древ­ней­ших упо­ми­на­ний под 1318 годом).

Вер­сия о свя­зи Маджара с ис­то­ри­ей венг­ров (мадь­я­ров) и их пре­бы­ва­ни­ем на Северном Кав­ка­зе не до­ка­за­на.

В пе­ри­од рас­цве­та (XIV века) круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр Зо­ло­той Ор­ды на ка­ра­ван­ных пу­тях, со­еди­няв­ших За­кав­ка­зье с усть­ями До­на и Вол­ги, Северным При­чер­но­морь­ем; в Маджаре эпи­зо­ди­че­ски че­ка­ни­лась соб­ственная се­реб­ря­ная и мед­ная мо­не­та.

Один из цен­тров му­сульманского бо­го­сло­вия; сре­ди жи­те­лей Маджара - по­лов­цы, рус­ские, мон­го­лы, ала­ны и другие, в том числе пра­во­славные и ка­то­ли­ки (имел­ся мо­на­стырь фран­ци­скан­цев).

С конца XIV века (из-за гра­жданских войн 1360-1370-х годов, раз­ру­ше­ния Ти­му­ром в 1395 году) жизнь в Маджаре за­ту­ха­ет, но ме­сто ос­та­ёт­ся из­вест­ным сре­ди ме­ст­но­го на­се­ле­ния, упо­ми­на­ет­ся в позд­не­сред­не­ве­ко­вых до­ку­мен­тах, в том числе в свя­зи с по­пыт­ка­ми воз­ро­ж­де­ния го­ро­да в XVI-XVII веках.

Раз­ва­ли­ны Маджара (в основном мав­зо­леи на ле­вом бе­ре­гу Ку­мы) опи­сы­ва­лись в XVIII - начале XIX веков (И.А. Гиль­ден­штедт, П.С. Пал­лас, Я. По­тоц­кий, немецкий вос­то­ко­вед Г.Ю. Кла­прот и другие).

Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния в XIX-XX веков, в том числе В.А. Го­род­цо­ва в 1907 году, инженера Н.П. Ив­ле­ва в конце 1950-х годов, Э.Д. Зи­ли­вин­ской, В.А. Ба­бен­ко в 1989-1991, 1993-1994 годах. Изу­ча­лись со­ору­же­ния из сыр­цо­во­го и обож­жён­но­го кир­пи­ча: мно­го­ком­нат­ные до­ма, мав­зо­леи и другое (мно­гие укра­ше­ны гла­зурованной плит­кой, мо­заи­кой, над­пи­ся­ми). Най­де­ны ос­тат­ки ке­ра­мического во­до­про­во­да. Сре­ди на­хо­док - мно­го­численные мо­не­ты (в основном 1300-1390-х годов), несколько мо­нет­ных кла­дов XIV века (в том числе зо­ло­тых индийских мо­нет), над­пи­си (в том числе с упо­ми­на­ни­ем ха­на Уз­бе­ка), пред­ме­ты с Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, из Ру­си, Западной Ев­ро­пы, Ки­тая.

На ос­но­ва­нии не­ко­то­рых на­хо­док мож­но пред­по­ло­жить су­ще­ст­во­ва­ние на тер­ри­то­рии Маджара го­ро­да в до­мон­голь­ское вре­мя. На реке Ку­ма ни­же Маджара рас­по­ло­же­но древнее зо­ло­то­ор­дын­ское го­ро­ди­ще - Ма­лые Мад­жа­ры.

Из­вест­ны мо­не­ты Но­во­го Мад­жа­ра (Мад­жар аль-Дже­дид), от­но­ся­щие­ся ко 2-й половине XIV века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)