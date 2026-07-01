МАДЖАР
МАДЖАР - золотоордынский город на реке Кума, один из крупнейших на Северном Кавказе.
Отождествляется с городищем Маджары (Большие Маджары) на обоих берегах Кумы, на южной окраине города Будённовск и между Будённовском и селом Прасковея (Ставропольский край, Россия).
Известен по арабским, персидским, западноевропейским, русским средневековым источникам и картам (одно из древнейших упоминаний под 1318 годом).
Версия о связи Маджара с историей венгров (мадьяров) и их пребыванием на Северном Кавказе не доказана.
В период расцвета (XIV века) крупный торгово-ремесленный центр Золотой Орды на караванных путях, соединявших Закавказье с устьями Дона и Волги, Северным Причерноморьем; в Маджаре эпизодически чеканилась собственная серебряная и медная монета.
Один из центров мусульманского богословия; среди жителей Маджара - половцы, русские, монголы, аланы и другие, в том числе православные и католики (имелся монастырь францисканцев).
С конца XIV века (из-за гражданских войн 1360-1370-х годов, разрушения Тимуром в 1395 году) жизнь в Маджаре затухает, но место остаётся известным среди местного населения, упоминается в позднесредневековых документах, в том числе в связи с попытками возрождения города в XVI-XVII веках.
Развалины Маджара (в основном мавзолеи на левом берегу Кумы) описывались в XVIII - начале XIX веков (И.А. Гильденштедт, П.С. Паллас, Я. Потоцкий, немецкий востоковед Г.Ю. Клапрот и другие).
Археологические исследования в XIX-XX веков, в том числе В.А. Городцова в 1907 году, инженера Н.П. Ивлева в конце 1950-х годов, Э.Д. Зиливинской, В.А. Бабенко в 1989-1991, 1993-1994 годах. Изучались сооружения из сырцового и обожжённого кирпича: многокомнатные дома, мавзолеи и другое (многие украшены глазурованной плиткой, мозаикой, надписями). Найдены остатки керамического водопровода. Среди находок - многочисленные монеты (в основном 1300-1390-х годов), несколько монетных кладов XIV века (в том числе золотых индийских монет), надписи (в том числе с упоминанием хана Узбека), предметы с Ближнего и Среднего Востока, из Руси, Западной Европы, Китая.
На основании некоторых находок можно предположить существование на территории Маджара города в домонгольское время. На реке Кума ниже Маджара расположено древнее золотоордынское городище - Малые Маджары.
Известны монеты Нового Маджара (Маджар аль-Джедид), относящиеся ко 2-й половине XIV века.