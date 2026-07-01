МАДЖАПАХИТ

МАДЖАПАХИТ - средневековое ин­до­незийское го­су­дар­ст­во с цен­тром на Восточной Яве.

Ос­но­ва­но в 1293 году ра­де­ном (прин­цем) Вид­жа­ей, ко­то­рый с по­мо­щью монголо-китайского экс­пе­диционного кор­пу­са от­вое­вал пре­стол, за­хва­чен­ный у его тес­тя ца­рём Ке­ди­ри Джая­кат­ван­гом, и при­нял имя Кер­та­рад­жа­са Джая­вард­ха­на. При нём и его пре­ем­ни­ке Джая­на­га­ре по­ли­тическое по­ло­же­ние в государстве ос­та­ва­лось на­пря­жён­ным.

Си­туа­ция ста­би­ли­зи­ро­ва­лась в пе­ри­од прав­ле­ния прин­цес­сы Триб­ху­ва­ны (1329-1351 годы; пра­ви­ла от име­ни сво­ей ма­те­ри Гай­ят­ри, при­няв­шей мо­на­ше­ст­во) и её сы­на Ха­яма Ву­ру­ка (1351-1389 годы).

Рас­цвет Маджапахита свя­зан с при­хо­дом на долж­ность ма­па­ти­ха (выс­ше­го са­нов­ни­ка) в 1331 году Гад­жи Ма­ды. Бы­ла уни­фи­ци­ро­ва­на на­ло­го­вая сис­те­ма, по­ря­док на­де­ле­ния зем­лёй во временное поль­зо­ва­ние за служ­бу, из­дан но­вый свод за­ко­нов. Ос­но­ву хо­зяй­ст­ва Маджапахита в этот пе­ри­од со­став­ля­ло ир­ри­гационное ри­со­вод­ст­во. Раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний ве­ло к по­сте­пен­но­му рас­па­ду об­щи­ны.

Це­лью внеш­ней по­ли­ти­ки Гад­жа Ма­да ста­вил объ­е­ди­не­ние под вла­стью Явы Ну­сан­та­ры («Внеш­них ост­ро­вов»). Маджапахит под­чи­нил сво­ему влия­нию ост­ро­ва Ба­ли и Сум­ба­ва, ряд об­лас­тей Ка­ли­ман­та­на, Су­ла­ве­си, Ма­лакк­ско­го полуострова, а так­же Центральные и Южные Су­мат­ры, где стал пра­вить став­лен­ник Маджапахита - Адить­я­вар­ман. Кон­со­ли­да­ция тер­ри­то­рий со­про­во­ж­да­лась ре­лигиозной уни­фи­ка­ци­ей и слия­ни­ем ме­ст­ных куль­тов, ин­ду­из­ма и буд­диз­ма. Гад­жа Ма­да ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с китайскими им­пе­рия­ми Юань и Мин, вьетнамским государством Чам­па и другими.

С XV века из-за усо­биц в пра­вя­щем до­ме, уси­ле­ния цен­тро­беж­ных тен­ден­ций в Ну­сан­та­ре и на Яве и воз­ник­но­ве­ния му­сульманские кня­жеств на северном по­бе­ре­жье Явы (Де­мак, Гре­сик и другие). Маджапахит на­чал при­хо­дить в упа­док. По­след­ний его пра­ви­тель, Ра­на­вид­жая Ги­рин­д­ра­вард­хан (1486-1527 годы), по­гиб при взя­тии сто­ли­цы вой­ска­ми кн-ва Де­мак. Знать Маджапахита в основном эмиг­ри­ро­ва­ла на остров Ба­ли.

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