МАДЖАПАХИТ
МАДЖАПАХИТ - средневековое индонезийское государство с центром на Восточной Яве.
Основано в 1293 году раденом (принцем) Виджаей, который с помощью монголо-китайского экспедиционного корпуса отвоевал престол, захваченный у его тестя царём Кедири Джаякатвангом, и принял имя Кертараджаса Джаявардхана. При нём и его преемнике Джаянагаре политическое положение в государстве оставалось напряжённым.
Ситуация стабилизировалась в период правления принцессы Трибхуваны (1329-1351 годы; правила от имени своей матери Гайятри, принявшей монашество) и её сына Хаяма Вурука (1351-1389 годы).
Расцвет Маджапахита связан с приходом на должность мапатиха (высшего сановника) в 1331 году Гаджи Мады. Была унифицирована налоговая система, порядок наделения землёй во временное пользование за службу, издан новый свод законов. Основу хозяйства Маджапахита в этот период составляло ирригационное рисоводство. Развитие товарно-денежных отношений вело к постепенному распаду общины.
Целью внешней политики Гаджа Мада ставил объединение под властью Явы Нусантары («Внешних островов»). Маджапахит подчинил своему влиянию острова Бали и Сумбава, ряд областей Калимантана, Сулавеси, Малаккского полуострова, а также Центральные и Южные Суматры, где стал править ставленник Маджапахита - Адитьяварман. Консолидация территорий сопровождалась религиозной унификацией и слиянием местных культов, индуизма и буддизма. Гаджа Мада установил дипломатические отношения с китайскими империями Юань и Мин, вьетнамским государством Чампа и другими.
С XV века из-за усобиц в правящем доме, усиления центробежных тенденций в Нусантаре и на Яве и возникновения мусульманские княжеств на северном побережье Явы (Демак, Гресик и другие). Маджапахит начал приходить в упадок. Последний его правитель, Ранавиджая Гириндравардхан (1486-1527 годы), погиб при взятии столицы войсками кн-ва Демак. Знать Маджапахита в основном эмигрировала на остров Бали.