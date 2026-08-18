МАДЖАПАХ И Т

Маджапахит (Majapahit, санскр.-древнеяванск. «горький плод дерева маджа», другие названия — Вилватикта, Тикта Мадура, Тикта Шрипхала) — государство, существовавшее в конце XIII — начале XVI в. на островах Малайского архипелага и части Малаккского п-ова. Хозяйственно-экономическим и административно-политическим ядром государства была восточная часть Явы с одноименной столицей в низовьях р. Брантас (ныне местечко Травулан). В период расцвета (середина — 2-я половина XIV в.) под властью М. находилась значительная часть островной части Юго-Вост. Азии (Нусантары).

Основание М. связано с деятельностью принца Виджаи. В 1293 он заложил город Маджапахит, ставший базой для борьбы за восстановление власти династии Раджасы (Кен Ангрока), до этого правившей в яванском государстве Сингасари , переживавшем в конце XIII в. период усобиц и прекратившем свое существование в результате вторжения монголо-китайских войск (экспедиция Икшмиша). Изгнав захватчиков, принц Виджая провозгласил создание нового государства — М., став его первым монархом под именем Кертараджасы Джаявардханы (1294—1309). После раннего этапа становления М. и консолидации его яванских владений при махараджах Кертараджасе и Джаянагаре (1309—1316) наступил период внешней экспансии, особенно активной во время правления королевы Трибхуваны, махараджи Хаям Вурука и первого министра Гаджа Мады (1330—1370-е).

Экономическую основу власти правящего класса составляли доходы от поливного рисоводства и эксплуатации сельских общин, получение дани и внешняя торговля. Власть монарха и его семьи опиралась на служилых земледельцев (панджи) и общинную верхушку. Целям деспотии отвечали сращение государственной политики и деятельности духовенства и синкретическая религиозная идеология на основе местной яванской, буддийской и индуистской традиций. Получили развитие классические формы художественной культуры, нашедшие выражение, например, в архитектурных формах храма Панатаран и поэме Нагаракертагама.

Конец XIV — XV в. в истории М. отмечен усилением крупных нечиновных землевладельцев (бхра), внутрияванской войной (при Викрамавардхане, 1403—1406), постепенной утратой зависимых территорий, распространением на них и на северном побережье Явы ислама. При махарадже Гириндравардхане в последней четверти XV — начале XVI в. государства Сев. Явы вели войны с М., а в 1527—1528 их коалиция во главе с султанатом Демак разгромила империю.

Лит .: Java in the 14th Century. A Study in Cultural History / Ed. by Th. G. H. Pigeaud. Vol. 1—5. The Hague, 1960—1963; Погадаев В. А. Гаджа Мада. Величайший полководец Индонезии // Исторический лексикон XIV—XVI вв. Кн. первая. М., 2001; Munoz P. M. Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore, 2006. В. А. Погадаев.