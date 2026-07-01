МАДЖ Y РО

Маджyро ( марш . Majro, англ . Majuro) — столица Маршалловых Островов . Расположен на одноименном атолле, в основном на островах Делап, Улига, Джаррит. Численность населения — 27 797 человек (2011). После отделения Маршалловых Островов от Микронезии в 1978 М. стал столицей нового государства. Международный аэропорт. Отделение Тихо­океанского университета (с 1993). 5 сентября 2013 в М. на 44-м саммите Форума тихоокеанских островов была подписана декларация М., в которой страны-участницы поставили задачу возглавить борьбу с изменением климата. А. А. Исэров.