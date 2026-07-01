МАДУРАЙ
МАДУРАЙ - город на юге Индии, штат Тамилнад.
Население 889 тысяч человек (2010 год), в пределах города агломерации 1,38 миллионов человек.
Расположен на реке Вайгай.
Важный узел железных и автомобильных дорог Южной Индии. Аэропорт (внутренние авиалинии).
Один из самых древних существующих городов Индии (точное время возникновения неизвестно). По легенде, первоначально носил название Кадамбаванам. Упоминается в источниках III века до нашей эры.
В VI-X веках нашей эры под властью династии Пандьев, в X-XIII веках - династии Чола, в XIII - начале XIV веков - вновь Пандьев. В 1311 году захвачен и разграблен армией Малика Кафура. В 1323 году вошёл в Делийский султанат. В 1371 году присоединён к Виджаянагару, управлялся наместнической династией Найяков. После смерти правителя Виджаянагара - Кришнадеварая (1509-1529 годы) в независимом государстве Найяков. В 1801-1947 годы в составе округа Мадрас Британской Индии.
В центре Старого города с преимущественно центрически-кольцевой планировкой расположен грандиозный прямоугольный в плане комплекс храма Шивы и Парвати - Шри-Минакши-Сундарешварар (XIV-XVII века; смотри иллюстрации к статье Индия), заключённый в крепостные стены (длина стен 258 м и 218 м) с 4 надвратными башнями (так называемые гопурам; высота около 45-50 м), богато украшенными скульптурой. Внутри ансамбля - «Тысячеколонный зал» (мантапам, 1569 год; ныне Художественный музей), священный бассейн «Пруд золотых лотосов», окружённый колоннадой и галереей с настенными росписями (2-я четверть XVII века), храм Шри-Минакши (XVII век). За пределами крепостных стен - зал «Пуду-мантапам» (2-я четверть XVII века) с 10 портретными статуями правителей династии Найяков. К юго-востоку от храмового комплекса расположен один из крупнейших в Южной Индии дворец Тирумалаи Найяка (1636 год; портик - 1866-1872 годы) с чертами дравидийской, исламской и европейской архитектуры.
Университет Камарадж (1966 год); множество колледжей, в том числе Американский (1881 год) - один из старейших в Индии.
Мемориальный музей М.К. Ганди, Городской музей (собрание скульптуры, живописи, этнографическая коллекция).
Мадурай - крупный промышленный центр. Наибольшее значение имеют машиностроение (выпуск тракторов, автокомплектующих, электронных компонентов и другого) и текстильная промышленность (шёлковые и хлопчатобумажные ткани). Производство различных изделий из резины (в том числе автомобильные шины), стройматериалов.
Традиционные кустарные промыслы: ткачество, резьба по дереву.
Технопарк (программное обеспечение).
Центр паломничества (в том числе ежегодно проводятся религиозные фестивали) и культурно-познавательного туризма.