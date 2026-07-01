МАДУРАЙ

МАДУРАЙ - го­род на юге Ин­дии, штат Та­мил­над.

Население 889 тысяч человек (2010 год), в пре­де­лах города аг­ло­ме­ра­ции 1,38 миллионов человек.

Рас­по­ло­жен на реке Вай­гай.

Важ­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог Южной Ин­дии. Аэ­ро­порт (внутренние авиа­ли­нии).

Один из са­мых древ­них су­ще­ст­вую­щих го­ро­дов Ин­дии (точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния не­из­вест­но). По ле­ген­де, пер­во­на­чаль­но но­сил название Ка­дам­ба­ва­нам. Упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках III века до нашей эры.

В VI-X веках нашей эры под вла­стью ди­на­стии Пан­дь­ев, в X-XIII веках - династии Чола, в XIII - начале XIV веков - вновь Пандьев. В 1311 году за­хва­чен и раз­граб­лен ар­ми­ей Ма­ли­ка Ка­фу­ра. В 1323 году во­шёл в Де­лий­ский сул­та­нат. В 1371 году при­сое­ди­нён к Вид­жая­на­га­ру, управ­лял­ся на­ме­ст­нической ди­на­сти­ей Най­я­ков. По­сле смер­ти пра­ви­те­ля Вид­жая­на­га­ра - Криш­на­де­ва­рая (1509-1529 годы) в не­за­ви­си­мом государстве Най­я­ков. В 1801-1947 годы в со­ста­ве округа Мад­рас Британской Ин­дии.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да с пре­имущественно цен­три­че­ски-коль­це­вой пла­ни­ров­кой рас­по­ло­жен гран­ди­оз­ный пря­мо­уголь­ный в пла­не ком­плекс хра­ма Ши­вы и Пар­ва­ти - Шри-Ми­нак­ши-Сун­да­реш­ва­рар (XIV-XVII века; смотри иллюстрации к статье Ин­дия), за­клю­чён­ный в кре­по­ст­ные сте­ны (дли­на стен 258 м и 218 м) с 4 над­врат­ны­ми баш­ня­ми (так называемые го­пу­рам; высота около 45-50 м), бо­га­то ук­ра­шен­ны­ми скульп­ту­рой. Внут­ри ан­самб­ля - «Ты­ся­че­ко­лон­ный зал» (ман­та­пам, 1569 год; ны­не Ху­дожественный му­зей), свя­щен­ный бас­сейн «Пруд зо­ло­тых ло­то­сов», ок­ру­жён­ный ко­лон­на­дой и га­ле­ре­ей с на­стен­ны­ми рос­пи­ся­ми (2-я четверть XVII века), храм Шри-Ми­нак­ши (XVII век). За пре­де­ла­ми кре­по­ст­ных стен - зал «Пу­ду-ман­та­пам» (2-я четверть XVII века) с 10 порт­рет­ны­ми ста­туя­ми пра­ви­те­лей ди­на­стии Най­я­ков. К юго-вос­то­ку от хра­мо­во­го ком­плек­са рас­по­ло­жен один из круп­ней­ших в Южной Ин­дии дво­рец Ти­ру­ма­лаи Най­я­ка (1636 год; пор­тик - 1866-1872 годы) с чер­та­ми дра­ви­дий­ской, ис­лам­ской и ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры.

Университет Ка­ма­радж (1966 год); мно­же­ст­во кол­лед­жей, в том числе Аме­ри­кан­ский (1881 год) - один из ста­рей­ших в Ин­дии.

Ме­мо­ри­аль­ный му­зей М.К. Ган­ди, Городской му­зей (со­б­ра­ние скульп­ту­ры, жи­во­пи­си, эт­но­гра­фическая коллекция).

Мадурай - круп­ный промышленный центр. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ют ма­ши­но­строе­ние (вы­пуск трак­то­ров, ав­то­ком­плек­тую­щих, эле­кт­рон­ных ком­по­нен­тов и другого) и тек­стиль­ная промышленность (шёл­ко­вые и хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни). Про­изводство различных из­де­лий из ре­зи­ны (в том числе ав­то­мо­биль­ные ши­ны), строй­ма­те­риа­лов.

Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы: тка­че­ст­во, резь­ба по де­ре­ву.

Тех­но­парк (про­грамм­ное обес­пе­че­ние).

Центр па­лом­ни­че­ст­ва (в том числе еже­год­но про­во­дят­ся ре­лигиозные фе­сти­ва­ли) и куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го ту­риз­ма.

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