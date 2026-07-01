МАДРИГАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
МАДРИГАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ - музыкальный жанр, возникший в Италии во 2-й половине XVI века: хоровая композиция на текст комедийной (реже пасторальной) пьесы с музыкой в характере мадригала.
Все партии действующих лиц, в том числе и монологи, исполнялись многоголосным ансамблем (отсюда оригинальное названия жанра у О. Векки: «comedia harmonica», буквально - гармоническая комедия; термин «мадригальная комедия», принадлежащий А. Эйнштейну, утвердился в современной музыковедческой литературе).
Среди популярных мадригальных комедий: «Болтовня женщин за стиркой» А. Стриджо (1567 год), «Приятные маскарады» (1590 год) и «Музыкальная панацея» (1595 год) Дж. Кроче, «Старческое сумасбродство» (1598 год) и «Представление в Масленицу» (1608 год) А. Банкьери, «Верные возлюбленные» Г. Торелли (1600 год).
Крупнейший автор мадригальной комедии - О. Векки («Амфипарнас», 1594 год; «Сиенские вечеринки, или Различные настроения, показанные современной музыкой», 1604 год).
В мадригальной комедии был претворён многосторонний опыт музыкантов эпохи Возрождения в народной стилизации (неаполитанские канцонетты, виллотта, баллетто), подражании звукам природы.
Декламационный стиль в буффонных партиях, а также драматургия монологов и дуэтов подготовили элементы зарождавшейся оперы.