МАДРИГАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ

МАДРИГАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ - музыкальный жанр, воз­ник­ший в Ита­лии во 2-й половине XVI века: хо­ро­вая ком­по­зи­ция на текст ко­ме­дий­ной (ре­же пас­то­раль­ной) пье­сы с му­зы­кой в ха­рак­те­ре мад­ри­га­ла.

Все пар­тии дей­ст­вую­щих лиц, в том числе и мо­но­ло­ги, ис­пол­ня­лись мно­го­го­лос­ным ан­самб­лем (от­сю­да ори­ги­наль­ное названия жан­ра у О. Век­ки: «comedia harmonica», буквально - гар­мо­ни­че­ская ко­ме­дия; тер­мин «мадригальная комедия», при­над­ле­жа­щий А. Эйн­штей­ну, ут­вер­дил­ся в современной му­зы­ко­ведческой литературе).

Сре­ди по­пу­ляр­ных мадригальных комедий: «Бол­тов­ня жен­щин за стир­кой» А. Стрид­жо (1567 год), «При­ят­ные мас­ка­ра­ды» (1590 год) и «Му­зы­каль­ная па­на­цея» (1595 год) Дж. Кро­че, «Стар­че­ское су­ма­сброд­ст­во» (1598 год) и «Пред­став­ле­ние в Мас­ле­ни­цу» (1608 год) А. Бан­кь­е­ри, «Вер­ные воз­люб­лен­ные» Г. То­рел­ли (1600 год).

Круп­ней­ший ав­тор мадригальной комедии - О. Век­ки («Ам­фи­пар­нас», 1594 год; «Си­ен­ские ве­че­рин­ки, или Раз­лич­ные на­строе­ния, по­ка­зан­ные со­вре­мен­ной му­зы­кой», 1604 год).

В мадригальной комедии был пре­тво­рён мно­го­сто­рон­ний опыт му­зы­кан­тов эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния в народной сти­ли­за­ции (не­апо­ли­тан­ские кан­цо­нет­ты, вил­лот­та, бал­лет­то), под­ра­жа­нии зву­кам при­ро­ды.

Дек­ла­мационный стиль в буф­фон­ных пар­ти­ях, а так­же дра­ма­тур­гия мо­но­ло­гов и ду­этов под­го­то­ви­ли эле­мен­ты за­ро­ж­дав­шей­ся опе­ры.

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