МАДРИГАЛ (ансамбль)
МАДРИГАЛ - вокально-инструментальный ансамбль Московской филармонии.
Основан в 1965 году композитором и клавесинистом А.М. Волконским (художественный руководитель до 1972 года). В дальнейшем руководителями ансамбля были: певица Л.А. Давыдова (1972-1983 годы, 1992-2008 годы), органист О.Г. Янченко (1983-1993 годы); художественный руководитель с 2008 года- лютнист А.А. Суетин.
В составе ансамбля в разные годы выступали: певцы - К.П., Рузанна П. и Рубен П. Лисициан, Л.С. Пятигорская, Е.В. Аргышев, Г.А. Жуковская, Б.И. Яганов; ударник М.И. Пекарский; исполнители на виоле да гамба - Б.В. Доброхотов, М.Л. Вайнрот; органист и клавесинист А.С. Семёнов и другие.
С 1974 года ансамбль проводит циклы филармонических абонементных концертов. Гастролирует за рубежом (до 1972 года и с 1980 года), участвует в международных фестивалях.
Одним из первых в СССР исполнял в аутентичной манере музыку Средневековья, Возрождения, раннего барокко; в репертуаре - сочинения Г. де Машо, Г. Дюфаи, Жоскена Депре, К. Жанекена, Дж.П. да Палестрины, О. Лассо, К. Монтеверди, Г. Пёрселла, Г. Шютца, И. С. Баха и другие; многие из них исполнены впервые в России (опера «Королева индейцев» Пёрселла, 2005 год, и другие).