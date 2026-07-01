МАДРИДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОМПЛУТЕНСЕ

МАДРИДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОМПЛУТЕНСЕ - один из ста­рей­ших уни­вер­си­те­тов в ми­ре.

Ве­дёт ис­то­рию от Глав­ной шко­лы, ос­но­ван­ной в 1293 году ко­ро­лём Сан­чо IV Храб­рым в Аль­ка­ле-де-Эна­рес (латынь Complutum, от­сю­да и название университета). В 1499 году па­па Рим­ский Алек­сандр VI по хо­да­тай­ст­ву кар­ди­на­ла Ф. Хи­ме­не­са де Сис­не­ро­са да­ро­вал шко­ле ста­тус уни­вер­си­те­та и современное на­зва­ние.

В 1509-1510 годы университет вклю­чал 5 факультетов: ис­кусств и фи­ло­со­фии, тео­ло­гии, ка­но­нического пра­ва, фи­ло­ло­гии, ме­ди­ци­ны.

Рас­цве­та университет дос­тиг в XVI веке бла­го­да­ря дея­тель­ности Сис­не­ро­са, ко­то­рый при­вле­кал к пре­по­да­ва­нию многих из­вест­ных лин­гвис­тов и бо­го­сло­вов. В 1517 году по его ини­циати­ве в университете под­го­тов­лен уни­каль­ный 6-том­ный пе­ре­вод Биб­лии - «Биб­лия по­ли­гло­та» («Complutensian Polyglot Bible», изданный в 1522 году на латинском, греческом язы­ках и ив­ри­те).

В 1836 году по ука­зу ко­ро­ле­вы-ре­гент­ши Ма­рии Кри­сти­ны Мадридский университет Комплутенсе пе­ре­ве­дён в Мад­рид под названием Центральный университет с 1943 года - Университет Мад­ри­да, с 1970 года современное название.

Из­вес­тен свои­ми на­учными шко­ла­ми фи­ло­со­фии, испанской литературы, ис­то­рии, ме­ди­ци­ны, жур­на­ли­сти­ки, со­цио­ло­гии.

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей университета - ко­роль Ис­па­нии Ху­ан Кар­лос I, ин­фан­та Кри­сти­на, прин­цес­са Ас­ту­рии Ле­ти­ция Ор­тис; лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии: В. Алей­сан­д­ре, Х. Бе­на­вен­те-и-Мар­ти­нес, С. Ра­мон-и-Ка­халь, К. Се­ла, Х. де Эче­га­рай-и-Эй­са­гир­ре; фи­ло­со­фы М. де Уна­му­но, Х. Ор­те­га-и-Гас­сет; дра­ма­тург Ло­пе Ф. де Ве­га Кар­пьо, пи­са­тель Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­гас, по­эт А. Ма­ча­до-и-Ру­ис, ре­жис­сёр Л. Бунь­юэль, вер­хов­ный пред­ста­ви­тель ЕС по об­щей внеш­ней по­ли­ти­ке и по­ли­ти­ке безо­пас­но­сти Х. Со­ла­на.

В со­ста­ве университета (2010 год): 21 факультет, Выс­шая тех­ническая шко­ла ин­фор­мационных на­ук, 5 кол­лед­жей [в том числе Ко­ро­лев­ский кол­ледж Ком­п­лу­тен­се в Гар­вар­де, Кол­ледж выс­ше­го ев­ропейского об­ра­зо­ва­ния Ми­гель Сер­вет в Па­ри­же (фран­ко-ибе­рий­ский центр обу­че­ния и ис­сле­до­ва­ний в Сор­бон­не), ка­фед­ра Ком­п­лу­тен­се в Кар­ло­вом университете в Пра­ге], 40 научно-исследовательских ин­сти­ту­тов, 8 школ профессиональной спе­циа­ли­за­ции, 4 кли­ни­ки, свыше 30 биб­лио­тек (свыше 2,7 миллионов то­мов, 90 тысяч до­ку­мен­тов, од­на из круп­ней­ших филь­мо­тек в ми­ре). Обу­ча­ют­ся 85,5 тысяч сту­ден­тов, в том числе 4,5% ино­стран­ных (2009 год).

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