МАДРИДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОМПЛУТЕНСЕ
МАДРИДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОМПЛУТЕНСЕ - один из старейших университетов в мире.
Ведёт историю от Главной школы, основанной в 1293 году королём Санчо IV Храбрым в Алькале-де-Энарес (латынь Complutum, отсюда и название университета). В 1499 году папа Римский Александр VI по ходатайству кардинала Ф. Хименеса де Сиснероса даровал школе статус университета и современное название.
В 1509-1510 годы университет включал 5 факультетов: искусств и философии, теологии, канонического права, филологии, медицины.
Расцвета университет достиг в XVI веке благодаря деятельности Сиснероса, который привлекал к преподаванию многих известных лингвистов и богословов. В 1517 году по его инициативе в университете подготовлен уникальный 6-томный перевод Библии - «Библия полиглота» («Complutensian Polyglot Bible», изданный в 1522 году на латинском, греческом языках и иврите).
В 1836 году по указу королевы-регентши Марии Кристины Мадридский университет Комплутенсе переведён в Мадрид под названием Центральный университет с 1943 года - Университет Мадрида, с 1970 года современное название.
Известен своими научными школами философии, испанской литературы, истории, медицины, журналистики, социологии.
Среди выпускников и преподавателей университета - король Испании Хуан Карлос I, инфанта Кристина, принцесса Астурии Летиция Ортис; лауреаты Нобелевской премии: В. Алейсандре, Х. Бенавенте-и-Мартинес, С. Рамон-и-Кахаль, К. Села, Х. де Эчегарай-и-Эйсагирре; философы М. де Унамуно, Х. Ортега-и-Гассет; драматург Лопе Ф. де Вега Карпьо, писатель Ф. де Кеведо-и-Вильегас, поэт А. Мачадо-и-Руис, режиссёр Л. Буньюэль, верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Х. Солана.
В составе университета (2010 год): 21 факультет, Высшая техническая школа информационных наук, 5 колледжей [в том числе Королевский колледж Комплутенсе в Гарварде, Колледж высшего европейского образования Мигель Сервет в Париже (франко-иберийский центр обучения и исследований в Сорбонне), кафедра Комплутенсе в Карловом университете в Праге], 40 научно-исследовательских институтов, 8 школ профессиональной специализации, 4 клиники, свыше 30 библиотек (свыше 2,7 миллионов томов, 90 тысяч документов, одна из крупнейших фильмотек в мире). Обучаются 85,5 тысяч студентов, в том числе 4,5% иностранных (2009 год).
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