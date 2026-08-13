МАДРИДСКИЙ МИР 1526

МАДРИДСКИЙ МИР 1526 года - мир ме­ж­ду императором Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кар­лом V и французским ко­ро­лём Фран­ци­ском I.

За­клю­чён 14 января в Мад­ри­де в хо­де Италь­ян­ских войн 1494-1559 годов по­сле по­ра­же­ния французских сил близ Па­вии в 1525 году и пле­не­ния ис­пан­ца­ми Фран­ци­ска I.

По Мадридскому миру французский ко­роль от­ка­зы­вал­ся от при­тя­за­ний на Ми­лан, Ар­туа, Ген­не­гау (Эно), гер­цог­ст­во Бур­гун­дия, обя­зал­ся воз­вра­тить вы­сту­пав­шим на сто­ро­не Ис­па­нии гер­цо­гу Шар­лю де Бур­бо­ну и прин­цу Фи­ли­бер­ту Оран­ско­му кон­фи­ско­ван­ные у них вла­де­ния, уп­ла­тить долг Кар­ла V английскому ко­ро­лю.

Вер­нув­шись в марте 1526 года из пле­на, Фран­циск I ан­ну­ли­ро­вал Мадридский мир и в конце июня во­зоб­но­вил во­енные дей­ст­вия.

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