МАДРИДСКИЙ КЛУБ

МАДРИДСКИЙ КЛУБ - не­пра­ви­тель­ст­вен­ная об­щественно-по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция.

Соз­да­на в Мад­ри­де в октябре 2001 года на Кон­фе­рен­ции по де­мо­кра­тическому пре­об­ра­зо­ва­нию и кон­со­ли­да­ции (Conference on Democratic Transition and Con­solidation), про­во­див­шей­ся при уча­стии 24 глав и бывших глав го­су­дарств и пра­ви­тельств. Уч­ре­дительное со­б­ра­ние Мадридского клуба со­стоя­лось в мае 2002 года.

Це­лью Мадридского клуба дек­ла­ри­ру­ет­ся ока­за­ние кон­суль­та­тив­ной по­мо­щи стра­нам, на­хо­дя­щим­ся в про­цес­се пе­ре­хо­да к де­мо­кра­тическим фор­мам прав­ле­ния.

Чле­на­ми клу­ба (свыше 70 человек) яв­ля­ют­ся бывшие гла­вы го­су­дарств или пра­ви­тельств.

В дея­тель­но­сти клу­ба уча­ст­ву­ют так­же так называемые ин­сти­ту­цио­наль­ные чле­ны (ча­ст­ные и государственные уч­ре­ж­де­ния и ор­га­ни­за­ции), почетные чле­ны, экс­пер­ты и спе­циа­ли­сты (по­след­ние об­ра­зу­ют по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий кон­суль­та­тив­ный ко­ми­тет).

Выс­ший ор­ган Мадридского клуба - Ге­не­раль­ная ас­самб­лея (cо­би­рается не ре­же од­но­го раза в год). На её за­се­да­ни­ях ут­вер­жда­ют­ся план ме­ро­прия­тий клу­ба и его бюд­жет, при­ни­ма­ют­ся но­вые чле­ны, на­зна­ча­ют­ся со­вет ди­рек­то­ров и ге­не­раль­ный сек­ре­тарь.

Клуб дей­ст­ву­ет при под­держ­ке «Gor­bachev Foundation of North America (GFNA)» и испанского «Fundación para las Re­laciones Inter­nacionales y el Diálogo Ex­terior (FRIDE)».

Председатель Мадридского клуба (2011 год) - бывший пре­мь­ер-министр Ни­дер­лан­дов В. Кок, заместители председателя - бывший пре­мь­ер-министр Но­вой Зе­лан­дии Дж. Шип­ли и бывший пре­зи­дент Ко­лум­бии Г. Се­зар.

Сре­ди чле­нов Мадридского клуба - М.С. Гор­ба­чёв.

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