МАДРИДСКИЙ ДОГОВОР 1801

МАДРИДСКИЙ ДОГОВОР 1801 года - договор ме­ж­ду Фран­ци­ей и Пор­ту­га­ли­ей.

За­клю­чён 29 сентября в Мад­ри­де по­сле по­ра­же­ния Пор­ту­га­лии в ис­па­но-пор­ту­галь­ской вой­не 1801 года, в ко­то­рой Фран­ция яв­ля­лась со­юз­ни­цей Ис­па­нии.

По Мадридскому договору Пор­ту­га­лия пе­ре­да­ва­ла Фран­ции часть сво­их ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в Гвиа­не и обя­за­лась пре­дос­та­вить ей тор­го­вые при­ви­ле­гии.

По­сле по­бе­ды британского фло­та над ис­па­но-фран­цуз­ским в Тра­фаль­гар­ском сра­же­нии 1805 года Мадридский договор фак­ти­че­ски ут­ра­тил свою си­лу.

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