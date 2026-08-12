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МАДРИДСКИЙ ДОГОВОР 1801
МАДРИДСКИЙ ДОГОВОР 1801 года - договор между Францией и Португалией.
Заключён 29 сентября в Мадриде после поражения Португалии в испано-португальской войне 1801 года, в которой Франция являлась союзницей Испании.
По Мадридскому договору Португалия передавала Франции часть своих колониальных владений в Гвиане и обязалась предоставить ей торговые привилегии.
После победы британского флота над испано-французским в Трафальгарском сражении 1805 года Мадридский договор фактически утратил свою силу.
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