МАДРИДА ОБОРОНА 1936—1939

Мадрида оборона 1936—1939 — боевые действия в районе г. Мадрид в период Гражданской войны в Испании 1936—1939 . 6 октября 1936 началось наступление армии Ф. Франко на столицу Испании Мадрид. Его падение могло иметь катастрофические моральные, военные и политические последствия для Второй республики в Испании. В наступлении приняли участие Африканская армия и другие войска численностью до 20 тыс. человек при поддержке итальянских танкеток. Мадрид обороняли около 30 тыс. республиканских бойцов, в большинстве своем необученных. 15 октября в сражение вступила немецко-итальянская авиация, 22 октября начались бомбардировки Мад­рида. Затем в боях стали участвовать советские самолеты с пилотами и танки с экипажами. 26 октября франкисты прорвали первую линию обороны республиканцев. Фланговые контратаки республиканцев с участием советских танков не остановили наступление.

6 ноября правительство отбыло из Мадрида в Валенсию. Командование войсками, оборонявшими Мадрид, перешло к генералу Х. Миахе. 7 ноября франкисты под командованием Э. Молы и Х. Варелы начали штурм столицы. Главный удар наносился через парк Каса-дель-Кампо. Франкисты атаковали также пригород Карабанчель. Республиканцы контратаковали на флангах. Над городом шли воздушные бои с участием советских, немецких и итальянских летчиков. К республиканцам подходили подкрепления из Каталонии (в том числе анархисты под командованием Б. Дуррути ), интербригады и т. п., что увеличило численность республиканцев до 37 тыс. человек. Население активно поддерживало республиканцев. Проводился террор против сторонников франкистов и подозреваемых в пособничестве им (расстрелы в Паракуэльос-де-Харама и др.).15 ноября, после неудачного контрудара защитников Мадрида в Каса-дель-Кампо, франкисты форсировали р. Монсанарес и прорвались в Университетский городок, через который намеревались вторгнуться в город. В городке развернулись ожесточенные бои за каждое здание. Франкистский авангард марокканцев двинулся через площадь Монклоа в направлении центра города, но был отброшен контрударом под руководством Дуррути. Сюда прибыл и генерал Миаха, который лично принял участие в баррикадных боях. 19 ноября близ площади Монклоа был смертельно ранен Дуррути. Франкистам не удалось продвинуться дальше к площади Испании и целиком занять Университетский городок.17 ноября стало ясно, что у Варелы нет сил, чтобы двинуться за пределы Университетского городка. Но ожесточенные бои здесь шли до 23 ноября. В ноябрьской битве за Мадрид погибло более 10 тыс. человек. Столицу удалось отстоять, она оставалась под контролем Республики вплоть до конца Гражданской войны. К началу 1937 в районе Мадрида сконцентрировались основные силы противников — по 40—60 тыс. с обеих сторон. В январе — феврале 1937 республиканцы остановили наступление франкистов у Лас-Росас и на р. Харама — соответственно, западнее и восточнее Мадрида. В марте 1937 в

15 ноября, после неудачного контрудара защитников Мадрида в Каса-дель-Кампо, франкисты форсировали р. Монсанарес и прорвались в Университетский городок, через который намеревались вторгнуться в город. В городке развернулись ожесточенные бои за каждое здание. Франкистский авангард марокканцев двинулся через площадь Монклоа в направлении центра города, но был отброшен контрударом под руководством Дуррути. Сюда прибыл и генерал Миаха, который лично принял участие в баррикадных боях. 19 ноября близ площади Монклоа был смертельно ранен Дуррути. Франкистам не удалось продвинуться дальше к площади Испании и целиком занять Университетский городок.17 ноября стало ясно, что у Варелы нет сил, чтобы двинуться за пределы Университетского городка. Но ожесточенные бои здесь шли до 23 ноября. В ноябрьской битве за Мадрид погибло более 10 тыс. человек. Столицу удалось отстоять, она оставалась под контролем Республики вплоть до конца Гражданской войны. К началу 1937 в районе Мадрида сконцентрировались основные силы противников — по 40—60 тыс. с обеих сторон. В январе — феврале 1937 республиканцы остановили наступление франкистов у Лас-Росас и на р. Харама — соответственно, западнее и восточнее Мадрида. В марте 1937 в

17 ноября стало ясно, что у Варелы нет сил, чтобы двинуться за пределы Университетского городка. Но ожесточенные бои здесь шли до 23 ноября. В ноябрьской битве за Мадрид погибло более 10 тыс. человек. Столицу удалось отстоять, она оставалась под контролем Республики вплоть до конца Гражданской войны. К началу 1937 в районе Мадрида сконцентрировались основные силы противников — по 40—60 тыс. с обеих сторон. В январе — феврале 1937 республиканцы остановили наступление франкистов у Лас-Росас и на р. Харама — соответственно, западнее и восточнее Мадрида. В марте 1937 в Гвадалахарской операции были разгромлены франкисты и итальянские фашисты, пытавшиеся взять Мадрид с тыла. Война, начавшаяся как маневренная, превратилась в позиционную. Лишь после мятежа С. Касадо, в связи с общим развалом республиканской армии, Мадрид пал 28 марта 1939.

Лит. : Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. М., 1963; Листер Э. Наша война. М., 1969; Thomas H. The ­Spanish Civil War. Harmondsworth, 1986; Fraser R. Blood of Spain. London, 1988; Alexander R. The Anar­chists in the Spanish Civil War. London, 1999; Paz A . Durruti in the Spanish Revolution. AK Press, 2006; Гражданская война в Испании: Действия на Цент­ральном фронте (октябрь 1936 — апрель 1937 года). СПб., 2006; Самойлов П. Гвадалахара. СПб., 2006; Vinas A. El escudo de la Republica. Barcelona, 2007; Шубин А. В. Великая испанская революция (1931—1939). М., 2020. А. В. Шубин.