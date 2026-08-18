МАДЛ ФЕРЕНЦ

МАДЛ ФЕРЕНЦ - венгерский государственный и по­ли­тический дея­тель, юрист.

В 1955 году окон­чил юри­дический факультет университета имени Л. фон Этвёша (Бу­да­пешт), в 1961-1963 годы учил­ся в Страс­бур­ском университете. С 1971 года до­цент, с 1973 года профессор университета имени Л. фон Этвёша, доктор юри­дических на­ук (1974 год). С 1987 года член-корреспондент Венгерской АН, с 1993 года действительный член Вен­гер­ской АН.

Ав­тор свыше 200 на­учных ра­бот по ме­ж­ду­народному гражданскому пра­ву.

В мае 1990 года за­нял пост министра без порт­фе­ля в пра­ви­тель­ст­ве Й. Ан­тал­ла, от­ве­чал за по­ли­ти­ку в об­лас­ти нау­ки. В 1992 году воз­гла­вил государственное агент­ст­во по не­дви­жи­мо­сти и ку­ри­ро­вал уп­рав­ле­ние по над­зо­ру за дея­тель­но­стью бан­ков. В 1993-1994 годы министр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры, на этом по­сту за­ни­мал­ся во­про­сом рес­ти­ту­ции куль­тур­ных цен­но­стей, затем воз­глав­лял Национальный фонд куль­ту­ры. В 1995 году вы­дви­гал­ся оп­по­зи­цией на пост пре­зи­ден­та Венг­рии, но усту­пил при го­ло­со­ва­нии в пар­ла­мен­те А. Гён­цу.

В 2000-2005 годы пре­зи­дент Венгерской Рес­пуб­ли­ки. От­ка­зал­ся пе­ре­из­би­рать­ся на 2-й срок, в 2005 году вер­нул­ся к пре­по­да­ва­нию в университете.

Сочинения:

A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlödésének történetében. Bdpst, 1964;

Az európai gazdasági közösség joga... Bdpst, 1974;

Összehasonlító nemzetkózi magánjog. Bdpst, 1978;

Az európai örökség útjain. Bdpst, 1995;

On the state of EU integration process: enlarge­ment and institutional reforms. Bdpst, 1997;

Állam és gazdaság: forradalom a jog útján a k ̈oz ́ep- ́es kelet-eur ́opai orsz ́agokban. Bdpst, 1997;

Quo vadis Europa?: a magyar államfő Euró­pá­ban. Bdpst, 2004.