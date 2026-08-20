МАДХЬЯМАКА
МАДХЬЯМАКА - первая философская школа буддийской махаяны, основанная Нагарджуной во II веке.
Последователей этой школы называют мадхьямиками. Название школы перекликается с понятием «срединный путь» (мадхьяма-пратипат) - наиболее древнее самоназвание буддизма. Другие названия школы: шуньявада, или учение о пустоте, нихсвабхававада, или учение об отсутствии самостоятятельной сущности.
Мыслители мадхьямаки распространяли и защищали основные положения Слова Будды, запечатлённого в цикле сутр совершенства мудрости (Праджняпарамиты сутры) и других источниках (в том числе в Лотосовой сутре). В комментариях к этим текстам и в своих трактатах Нагарджуна и его последователи стремились обосновать превосходство махаяны как среди буддистских школ, так и среди всех религий Индии.
Развитие мадхьямаки в Индии продолжалось до окончательного исхода буддистов в Гималаи и Тибет в XII веке. По-видимому, уже в III веке учители мадхьямаки проповедовали в буддийских монастырях Центральной Азии (особенно на юге современного Синьцзяна), откуда сутры махаяны проникли в Китай. Оттуда же в 401 году в Чанъань прибыл индиец Кумараджива, основав аналог мадхьямаки под названием cаньлунь-цзун («школа трёх трактатов»). Последняя приобрела широкую известность в конце VI века благодаря деятельности китайского монаха Цзицзана (549-623 годы). Его корейский ученик Пикван, добравшись до Японии в 624 году, создал там местный аналог мадхьямаки - cанрон-сю («школа трёх трактатов»). С VIII века в Китае, с IX века в Японии эти школы приходят в упадок, а их письменное наследие развивают другие школы (соответственно тяньтай-цзун и тэндай-сю, существующие доныне).
Второй путь распространения мадхьямаки пролегал через Гималаи и Тибет, где в проповеди буддизма во 2-й половине VIII века огромную роль сыграли Шантаракшита и Камалашила. Прямой наследницей мадхьямаки считает себя тибетская школа гелук, её духовный лидер Далай-лама XIV постоянно выступает с лекциями и пишет комментарии по проблемам современной мадхьямаки. В Тенгьюре - тибетском собрании переводов трудов индийских мыслителей - особый отдел (17 томов энциклопедического формата) составляют комментарии к сутрам и философско-полемические произведения мадхьямиков.
В данном мадхьямакой новом истолковании буддийского понятия «срединного пути» оно означало отход от крайностей отрицания и утверждения по любому вопросу религиозной жизни и мысли в силу того, что, с точки зрения мадхьямаки, всё в этом мире взаимообусловлено, лишено самостоятельной сущности и потому пусто (шуньята), иллюзорно (майя), относительно. Подлинная реальность и наивысшая истина (парамартха-сатья) не только невыразимы в любой системе знаков, но и не могут быть постигнуты с помощью известных средств познания (прамана) вследствие их недостоверности. Абсолют постижим лишь в высшем состоянии мистической интуиции, в просветлении (бодхи), достигаемом на долгом пути постепенного совершенствования сострадания (каруна) и мудрости (праджня), накопления нравственных добродетелей и созерцательных знаний. Путь этот длится не одно рождение и предполагает посвящение в бодхисаттвы.
В трактатах по логико-эпистемологической проблематике и в руководствах по полемике Нагарджуна и его последователи не делали никаких положительных утверждений, ставя своей задачей лишь логическое опровержение доводов оппонентов, «опустошение» главных категорий их учений. Это делалось посредством знаменитой буддийской тетралеммы: А есть Б, А не есть Б, нет ни А, ни Б, нет ни не-А, ни не-Б. Подобная деятельность считалась реализацией высшей истины, необходимой для монахов, чтобы помочь заблудшим философам освободиться от ложных идей и догм.
В развитии идей индийской мадхьямаки можно выделить на первом этапе творчество Арьядевы и Буддапалиты (V-VI века), на втором - концепцию Бхававивеки (VI век), который предложил дополнить апофатический подход к аргументации идейных противников выдвижением и доказательством собствено тезиса (сватантра). Критикуя такой подход, Чандракирти и другие настаивали на прежней методике, ставшей известной как прасанга (отсюда название этого направления, к которому относится и школа гелук, - прасангика-мадхьямака). Другие мадхьямики (Шантаракшита, Камалашила), следуя Бхававивеке, привнесли в школу идеи йогачары (название этого направления мадхьямаки - сватантрика-мадхьямака).
В Индии философия мадхьямаки оказала существенное влияние на формирование школы адвайта-веданты и на буддийский тантризм (смотри в Ваджраяна). Во всех странах Центральной Азии и Дальнего Востока, где распространился преимущественно буддизм махаяны, мадхьямака самостоятельно или в единстве с йогачарой играла и играет ведущую роль в философии, а также в изобразительном искусстве и поэзии.
Смотри также литературу при статье Нагарджуна.