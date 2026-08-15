МАДХВА
МАДХВА - индийский философ, основатель двайта-веданты.
Мадхве приписывается около 40 сочинений, из них аутентичными считаются комментарии к «Брахма-сутрам» («Сутрабхашья»), к «Махабхарате» в целом и отдельно к «Бхагавадгите», к 10 Упанишадам и ряд религиозно-философских трактатов.
В противоположность адвайта-веданте Шанкары, трактовавшей любые типы отношений как иллюзорные, Мадхва строит свою онтологию на реальности пяти видов отношений:
1) между Божеством и индивидуальными душами-дживами;
2) между Божеством и материей (джада);
3) между душами и материей;
4) между отдельными душами;
5) между отдельными фракциями материи.
При этом Божество мыслится как независимая сущность (сватантра), а души и мир - как зависимые от него (паратантра).
Плюралистическая концепция универсума Мадхвы включает заимствования из онтологии вайшешики и санкхьи.
При всём отличии от Божества душа является, однако, его отражением. Сознательные души распределяются на три класса: вечно свободные, освобождающие себя от сансары (боги, люди, риши и предки) и «связанные» (баддха), при этом среди последних также различаются способные быть избранными для «освобождения» и обречённые пребывать в адах (прежде всего демоны и последователи Шанкары). В основе этих фаталистических мотивов лежит представление Мадхвы о полной ответственности Божества за всё, что происходит с душами.