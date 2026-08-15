МАДХВА

МАДХВА - индийский фи­ло­соф, ос­но­ва­тель двай­та-ве­дан­ты.

Мадхве при­пи­сы­ва­ет­ся около 40 со­чи­не­ний, из них ау­тен­тич­ны­ми счи­та­ют­ся ком­мен­тарии к «Брах­ма-сут­рам» («Сут­раб­ха­шья»), к «Ма­хаб­ха­ра­те» в це­лом и от­дель­но к «Бха­га­вад­ги­те», к 10 Упа­ни­ша­дам и ряд ре­лигиозно-фи­лософских трак­та­тов.

В про­ти­во­по­лож­ность ад­вай­та-ве­дан­те Шан­ка­ры, трак­то­вав­шей лю­бые ти­пы от­но­ше­ний как ил­лю­зор­ные, Мадхва стро­ит свою он­то­ло­гию на ре­аль­но­сти пя­ти ви­дов от­но­ше­ний:

1) ме­ж­ду Бо­же­ст­вом и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми ду­ша­ми-джи­ва­ми;

2) ме­ж­ду Бо­же­ст­вом и ма­те­ри­ей (джа­да);

3) ме­ж­ду ду­ша­ми и ма­те­ри­ей;

4) ме­ж­ду отдельными ду­ша­ми;

5) ме­ж­ду отдельными фрак­ция­ми ма­те­рии.

При этом Бо­же­ст­во мыс­лит­ся как не­за­ви­си­мая сущ­ность (сва­тан­тра), а ду­ши и мир - как за­ви­си­мые от не­го (па­ра­тан­тра).

Плю­ра­ли­стическая кон­цеп­ция уни­вер­су­ма Мадхвы вклю­ча­ет за­им­ст­во­ва­ния из он­то­ло­гии вай­ше­ши­ки и санкхьи.

При всём от­ли­чии от Бо­же­ст­ва ду­ша яв­ля­ет­ся, од­на­ко, его от­ра­же­ни­ем. Соз­на­тель­ные ду­ши рас­пре­де­ля­ют­ся на три клас­са: веч­но сво­бод­ные, ос­во­бо­ж­даю­щие се­бя от сан­са­ры (бо­ги, лю­ди, ри­ши и пред­ки) и «свя­зан­ные» (бадд­ха), при этом сре­ди по­след­них так­же раз­ли­ча­ют­ся спо­соб­ные быть из­бран­ны­ми для «ос­во­бо­ж­де­ния» и об­ре­чён­ные пре­бы­вать в адах (пре­ж­де все­го де­мо­ны и по­сле­до­ва­те­ли Шан­ка­ры). В ос­но­ве этих фа­та­ли­стических мо­ти­вов ле­жит пред­став­ле­ние Мадхвы о пол­ной от­вет­ствен­но­сти Бо­же­ст­ва за всё, что про­ис­хо­дит с ду­ша­ми.