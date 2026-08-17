МАДХАВА

МАДХАВА - индийский фи­ло­соф, пред­ста­ви­тель ад­вай­та-ве­дан­ты.

Был ду­хов­ным на­став­ни­ком пер­вых ца­рей государства Вид­жая­на­гар (на юге Ин­дии).

За эру­ди­цию по­лу­чил вто­рое имя - Видь­я­ра­нья («лес зна­ний»).

Ав­тор около 20 тек­стов, пре­ж­де все­го ком­мен­та­ри­ев к Упа­ни­шадам, со­чи­не­ни­ям Шан­ка­ры и Су­реш­ва­ры (VIII век).

В трак­та­те «Пан­ча­да­ши» («25 глав») майя ис­тол­ко­вы­ва­лась как сво­его ро­да творческая энер­гия Брах­ма­на, не от­но­ся­щая­ся ни к су­ще­му, ни к не-су­ще­му (вслед за Ман­даной Миш­рой и Ви­мук­тат­ма­ном).

Ком­пен­дий «Сар­ва­дар­ша­на­сан­гра­ха» («Со­б­ра­ние всех дар­шан») ис­поль­зо­вал­ся ин­до­ло­ги­ей XIX века как пер­во­ис­точ­ник для изу­че­ния индийских фи­лософских сис­тем (дар­шан). По­ря­док их из­ло­же­ния в трак­та­те, пред­на­зна­чав­шем­ся для обу­че­ния в шко­лах ад­вай­ти­стов, пред­став­лен в ви­де «про­грес­сии ис­тин­но­сти»: вна­ча­ле из­ла­га­ют­ся на­сти­ки (смотри в Ас­ти­ка-на­сти­ка) - уче­ния чар­ва­ки, буд­диз­ма (че­ты­ре основные шко­лы), джай­низ­ма, 2 сис­те­мы ве­дан­ты, вы­сту­пав­шие про­тив ад­вай­ты (Ра­ма­нуд­жи и Мад­хвы), и 4 ши­ва­ит­ские (в том числе ал­хи­мическая ра­сая­на), за ко­то­ры­ми сле­ду­ют клас­сические ас­ти­ки - сис­те­мы вай­ше­ши­ки, ньяи, ми­ман­сы, грам­ма­ти­стов (вья­ка­ра­на, или Па­ни­ни-дар­ша­на), санкхьи и йо­ги (в не­ко­то­рых руко­пи­сях как за­вер­ше­ние ис­тин­но­сти из­ла­га­ет­ся ад­вай­та-ве­дан­та).

Сочинения:

The Sarva-darśana-saṃgraha, or Review of the different systems of the Hindu philo­sophy. L., 2000