МАДЕЙРА

МАДЕЙРА - груп­па вул­ка­нических ост­ро­вов в Ат­лан­ти­че­ском океане, к се­ве­ро-за­па­ду от по­бе­ре­жья Аф­ри­ки; тер­ри­то­рия Пор­ту­га­лии.

Площадь 797 км2.

Са­мый круп­ный ост­ров - Ма­дей­ра (высота до 1862 м, го­ра Пи­ку-Руй­ву).

Кли­мат суб­тро­пи­че­ский, пе­ре­ход­ный к тро­пи­че­ско­му, океа­ни­че­ский, с не­зна­чительными ко­ле­ба­ния­ми тем­пе­ра­тур как по се­зо­нам, так и в те­че­ние су­ток. Средние температуры ян­ва­ря около 16 °С, ию­ля 25 °С. Осад­ков до 740 мм в год при 80 дожд­ли­вых днях в го­ду. Ха­рак­тер­на сре­ди­зем­но­мор­ская рас­ти­тель­ность (ма­к­вис, ро­щи каш­та­нов, лав­ро­вых де­ревь­ев, со­сен).

На Мадейре - тро­пическое зем­ле­де­лие; ви­но­гра­дар­ст­во, ви­но­де­лие.

Кли­ма­ти­че­ские (пре­имущественно зим­ние) ку­рор­ты Фун­шал, Ка­ма­ша и другие.

Главный го­род и порт - Фун­шал (на острове Ма­дей­ра).

В 1419 году остров Пор­ту-Сан­ту ар­хи­пе­ла­га Мадейра был от­крыт пор­тугальским мо­ре­пла­ва­те­ля­ми Ж. Гон­сал­ви­шем Зар­ку и Т. Ваш Тей­шей­ром. С 1420 года по ини­циа­ти­ве Эн­ри­ке Мо­ре­пла­ва­те­ля на­ча­лась ко­ло­ни­за­ция Мадейры пор­ту­галь­ца­ми.

С 1433 года ар­хи­пе­лаг из­вес­тен под современным названием.

С середины XV века полу­чи­ло рас­про­стра­не­ние план­тационное хо­зяй­ст­во (са­хар­ный тро­ст­ник), с XVII века - ви­но­де­лие.

В 1807-1814 годы, в пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн, ок­ку­пи­ро­ван бри­тан­ца­ми.

С 1976 года ав­то­ном­ный ре­ги­он Пор­ту­га­лии. Име­ет свой пар­ла­мент, из­би­рае­мый все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем, и пра­ви­тель­ст­во с ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми на ре­гио­наль­ном уров­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)