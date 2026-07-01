МАДЕЙРА
МАДЕЙРА - группа вулканических островов в Атлантическом океане, к северо-западу от побережья Африки; территория Португалии.
Площадь 797 км2.
Самый крупный остров - Мадейра (высота до 1862 м, гора Пику-Руйву).
Климат субтропический, переходный к тропическому, океанический, с незначительными колебаниями температур как по сезонам, так и в течение суток. Средние температуры января около 16 °С, июля 25 °С. Осадков до 740 мм в год при 80 дождливых днях в году. Характерна средиземноморская растительность (маквис, рощи каштанов, лавровых деревьев, сосен).
На Мадейре - тропическое земледелие; виноградарство, виноделие.
Климатические (преимущественно зимние) курорты Фуншал, Камаша и другие.
Главный город и порт - Фуншал (на острове Мадейра).
В 1419 году остров Порту-Санту архипелага Мадейра был открыт португальским мореплавателями Ж. Гонсалвишем Зарку и Т. Ваш Тейшейром. С 1420 года по инициативе Энрике Мореплавателя началась колонизация Мадейры португальцами.
С 1433 года архипелаг известен под современным названием.
С середины XV века получило распространение плантационное хозяйство (сахарный тростник), с XVII века - виноделие.
В 1807-1814 годы, в период наполеоновских войн, оккупирован британцами.
С 1976 года автономный регион Португалии. Имеет свой парламент, избираемый всеобщим голосованием, и правительство с широкими полномочиями на региональном уровне.