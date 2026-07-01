МАДЕРО ФРАНСИСКО

МАДЕРО, ГОНСАЛЕС ФРАНСИСКО ИГНАСИО - государственный и по­ли­тический дея­тель Мек­си­ки.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца.

Учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­лед­же в городе Саль­ти­льо, за­тем в США и Фран­ции.

Вер­нув­шись на ро­ди­ну, вклю­чил­ся в по­ли­тическую жизнь стра­ны. Ос­но­вал по­ли­тический клуб «Be­nito Juárez» и газету «De­mó­cra­ta». Вы­сту­пал про­тив пе­ре­из­бра­ния дик­та­то­ра П. Диа­са пре­зи­ден­том стра­ны.

В 1908 году опуб­ли­ко­вал книгу «La su­ce­sión presidencial en 1910» («Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1910 го­да»), в ко­то­рой от­стаи­вал прин­цип сво­бод­ных вы­бо­ров; в 1909 году ос­но­вал Национальную ан­ти­ре­элек­цио­ни­ст­скую пар­тию, объ­еди­нив­шую про­тив­ни­ков пе­ре­из­бра­ния Диа­са. На­ка­ну­не пре­зи­дент­ских вы­бо­ров 1910 года про­во­дил ак­тив­ную аги­тационную ра­бо­ту. Был аре­сто­ван, за­клю­чён в тюрь­му в городе Сан-Лу­ис-По­то­си, бе­жал в США.

Вы­дви­нул план свер­же­ния дик­та­ту­ры Диа­са (так называемый План Сан- Лу­ис-По­то­си). Воз­гла­вил в городе Сан-Ан­то­нио (штат Те­хас) штаб по ру­ко­во­д­ству воо­руженным вос­ста­ни­ем (смотри в статье Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция 1910-1917 годов).

По­сле бег­ства 25 мая 1911 года Диа­са из стра­ны из­бран пре­зи­ден­том Мек­си­ки (всту­пил в долж­ность 6 ноября 1911 года).

Про­во­дил по­ли­ти­ку за­щи­ты ин­те­ре­сов национальной бур­жуа­зии и ог­ра­ни­че­ния вла­сти иностранного ка­пи­та­ла. От­ка­зал­ся от аг­рар­ной ре­фор­мы, про­воз­гла­шён­ной в «Пла­не Сан-Лу­ис-По­то­си», в ре­зуль­та­те че­го ли­шил­ся под­держ­ки кре­сть­ян во гла­ве с Э. Са­па­той.

Сверг­нут 18 февраля 1913 года в ре­зуль­та­те мя­те­жа во­ен­ных под руководством генерала В. Уэр­ты. Че­рез несколько дней убит, по официальной вер­сии, при по­пыт­ке к бег­ст­ву.

Сочинения:

La sucesión presidencial en 1910. Méx., 1986