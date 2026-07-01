МАДЕРО ФРАНСИСКО
МАДЕРО, ГОНСАЛЕС ФРАНСИСКО ИГНАСИО - государственный и политический деятель Мексики.
Из семьи крупного землевладельца.
Учился в иезуитском колледже в городе Сальтильо, затем в США и Франции.
Вернувшись на родину, включился в политическую жизнь страны. Основал политический клуб «Benito Juárez» и газету «Demócrata». Выступал против переизбрания диктатора П. Диаса президентом страны.
В 1908 году опубликовал книгу «La sucesión presidencial en 1910» («Президентские выборы 1910 года»), в которой отстаивал принцип свободных выборов; в 1909 году основал Национальную антиреэлекционистскую партию, объединившую противников переизбрания Диаса. Накануне президентских выборов 1910 года проводил активную агитационную работу. Был арестован, заключён в тюрьму в городе Сан-Луис-Потоси, бежал в США.
Выдвинул план свержения диктатуры Диаса (так называемый План Сан- Луис-Потоси). Возглавил в городе Сан-Антонио (штат Техас) штаб по руководству вооруженным восстанием (смотри в статье Мексиканская революция 1910-1917 годов).
После бегства 25 мая 1911 года Диаса из страны избран президентом Мексики (вступил в должность 6 ноября 1911 года).
Проводил политику защиты интересов национальной буржуазии и ограничения власти иностранного капитала. Отказался от аграрной реформы, провозглашённой в «Плане Сан-Луис-Потоси», в результате чего лишился поддержки крестьян во главе с Э. Сапатой.
Свергнут 18 февраля 1913 года в результате мятежа военных под руководством генерала В. Уэрты. Через несколько дней убит, по официальной версии, при попытке к бегству.
Сочинения:
La sucesión presidencial en 1910. Méx., 1986