МАДЕРНА КАРЛО

МАДЕРНА, МАДЕРНО КАРЛО - итальянский ар­хи­тек­тор.

Один из круп­ней­ших мас­те­ров римского ба­рок­ко.

Пле­мян­ник ар­хи­тек­то­ров Джо­ван­ни Фон­та­на (1540-1614 годы) и Д. Фон­та­на, около 1576 года пе­ре­ехал в Рим, где под их на­ча­лом ра­бо­тал мас­те­ром стук­ко­вой де­ко­ра­ции. В со­ста­ве мас­тер­ской братьев Фон­та­на при­ни­мал уча­стие в круп­ней­ших про­ек­тах то­го вре­ме­ни в Ри­ме.

В церкви Сан­та-Су­сан­на (1597-1603 годы) пред­ло­жил собственную кон­цеп­цию ба­роч­но­го цер­ков­но­го фа­са­да, ко­то­рая обо­га­ти­ла схе­му, раз­ра­бо­тан­ную в фа­са­де рим­ской церкви Иль-Дже­зу (ар­хи­тек­то­ры Дж. да Винь­о­ла и Дж. дел­ла Пор­та), приё­мом на­рас­та­ния пла­стической мас­сы от кра­ёв к цен­тру. По­стро­ил так­же церк­ви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Вит­то­рия (1608-1612 годы, фа­сад Дж.Б. Со­рия) и Сант-Ан­д­реа-дел­ла-Вал­ле (1608-1627 годы, фа­сад за­вер­шён в 1666 году К. Рай­наль­ди).

С 1603 года главный архитектор Свя­то­го Пет­ра со­бо­ра; ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­нил план Ми­кел­анд­же­ло, осу­ще­ст­вив пе­ре­ход от цен­трической по­строй­ки к ба­зи­ли­каль­но­му пла­ну - воз­вёл неф (ос­вя­щён в 1626), нар­текс и фа­сад (1607-1625 годы), од­на­ко со­хра­нил струк­ту­ру фа­са­да Ми­ке­ланд­же­ло с его ко­лос­саль­ным ор­де­ром, под­дер­жи­ваю­щим ан­таб­ле­мент и ат­тик, увен­чан­ный ста­туя­ми.

Вдох­нов­ля­ясь римским Па­лац­цо Фар­не­зе (архитектора А. да Сан­гал­ло Млад­ший), соз­дал Па­лац­цо Мат­теи-ди-Джо­ве (1598-1617 годы) с его от­кры­тым в сад дво­ром.

На­ря­ду с другими ар­хи­тек­то­ра­ми при­ни­мал уча­стие на оп­ре­де­лён­ных эта­пах строи­тель­ст­ва в соз­да­нии древних римских церк­вей (Сан- Джа­ко­мо-де­льи-Ин­ку­ра­би­ли, Сан-Джо­ван­ни-деи-Фьо­рен­ти­ни и другие), двор­цов (Кви­ри­наль­ский дво­рец, пап­ская ре­зи­ден­ция в Кас­тель-Ган­доль­фо, Па­лац­цо Бор­ге­зе и другие) и вилл (Вил­ла Аль­до­бран­ди­ни и вод­ный те­атр во Фра­ска­ти, 1602-1621 годы, совместно с Дж. Фон­та­на).

Соз­дал про­ект и на­чал строи­тель­ст­во Па­лац­цо Бар­бе­ри­ни (с 1625 года; за­кон­че­но Дж.Л. Бер­ни­ни, Ф. Бор­ро­ми­ни и другими).

За­ни­мал долж­ность «ар­хи­тек­то­ра Тиб­ра», про­ек­ти­ро­вал мос­ты, ак­ве­ду­ки и на­бе­реж­ные.