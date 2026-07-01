МАДЕРНА КАРЛО
МАДЕРНА, МАДЕРНО КАРЛО - итальянский архитектор.
Один из крупнейших мастеров римского барокко.
Племянник архитекторов Джованни Фонтана (1540-1614 годы) и Д. Фонтана, около 1576 года переехал в Рим, где под их началом работал мастером стукковой декорации. В составе мастерской братьев Фонтана принимал участие в крупнейших проектах того времени в Риме.
В церкви Санта-Сусанна (1597-1603 годы) предложил собственную концепцию барочного церковного фасада, которая обогатила схему, разработанную в фасаде римской церкви Иль-Джезу (архитекторы Дж. да Виньола и Дж. делла Порта), приёмом нарастания пластической массы от краёв к центру. Построил также церкви Санта-Мария-делла-Виттория (1608-1612 годы, фасад Дж.Б. Сория) и Сант-Андреа-делла-Валле (1608-1627 годы, фасад завершён в 1666 году К. Райнальди).
С 1603 года главный архитектор Святого Петра собора; коренным образом изменил план Микеланджело, осуществив переход от центрической постройки к базиликальному плану - возвёл неф (освящён в 1626), нартекс и фасад (1607-1625 годы), однако сохранил структуру фасада Микеланджело с его колоссальным ордером, поддерживающим антаблемент и аттик, увенчанный статуями.
Вдохновляясь римским Палаццо Фарнезе (архитектора А. да Сангалло Младший), создал Палаццо Маттеи-ди-Джове (1598-1617 годы) с его открытым в сад двором.
Наряду с другими архитекторами принимал участие на определённых этапах строительства в создании древних римских церквей (Сан- Джакомо-дельи-Инкурабили, Сан-Джованни-деи-Фьорентини и другие), дворцов (Квиринальский дворец, папская резиденция в Кастель-Гандольфо, Палаццо Боргезе и другие) и вилл (Вилла Альдобрандини и водный театр во Фраскати, 1602-1621 годы, совместно с Дж. Фонтана).
Создал проект и начал строительство Палаццо Барберини (с 1625 года; закончено Дж.Л. Бернини, Ф. Борромини и другими).
Занимал должность «архитектора Тибра», проектировал мосты, акведуки и набережные.