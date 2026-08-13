МАДЕРНА БРУНО

МАДЕРНА БРУНО - итальянский ди­ри­жёр, ком­по­зи­тор, пе­да­гог.

В 1932 году де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр-вун­дер­кинд с ор­ке­ст­ром те­ат­ра «Ла Ска­ла».

Окон­чил Рим­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А. Бус­ти­ни (1940 год), в 1941-1942 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Дж. Ф. Ма­липь­е­ро; ди­ри­жи­ро­ва­нию учил­ся у Ан­то­нио Гвар­нь­е­ри в Музыкальной ака­де­мии Сие­ны (1941 год) и на ме­ж­ду­народных кур­сах Г. Шер­хе­на (1948 год).

Ди­ри­жи­ро­вал многими сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми, уча­ст­во­вал в ме­ж­ду­народных музыкальных фес­тива­лях (в том числе в Танг­л­ву­де).

В 1955 году ос­но­вал (совместно с Л. Бе­рио) Сту­дию музыкальной фо­но­ло­гии в Ми­ла­не - экс­пе­риментальный центр элек­трон­ной му­зы­ки.

В 1945-1952 годах пре­по­да­вал соль­фед­жио в Ве­не­ци­ан­ской консерватории, с 1954 года - тех­ни­ку современной ком­по­зи­ции и ди­ри­жи­ро­ва­ние на Лет­них кур­сах в Дармштад­те (с 1952 года так­же ди­ри­жи­ро­вал кон­цер­та­ми Дарм­штадт­ско­го фес­ти­ва­ля), в 1967-1970 годах - ди­ри­жи­ро­ва­ние в «Мо­цар­те­уме».

Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей: сим­фо­нии № 5, 7, 9 Г. Ма­ле­ра, опе­ра «Лу­лу» А. Бер­га (ори­ги­наль­ная ре­дак­ция), опе­ра «Ко­ро­на­ция Поп­пеи» К. Мон­те­вер­ди (с кол­лек­ти­вом ми­лан­ско­го те­ат­ра «Ла Ска­ла»); сре­ди ви­део­за­пи­сей - те­ле­вер­сия опе­ры «Воц­цек» А. Бер­га (с кол­лек­ти­вом Гам­бург­ской опе­ры).

С 1950-х годов - один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей аван­гар­диз­ма; со­чи­нял в тех­ни­ке алеа­то­ри­ки, до­де­ка­фо­нии, се­риа­лиз­ма. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры - «Са­ти­ри­кон» (по Пе­тро­нию; Ше­ве­нин­ген, 1973 год), «Ги­пе­ри­он» («ли­ри­ка в фор­ме спек­так­ля»; по Ф. Гёль­дер­ли­ну; за­ду­ма­на как рас­ши­ряю­щая­ся се­рия сцен, 1964-1969 годы); для ор­ке­ст­ра - «Квад­ри­вий» (1969 год), «Ау­ра» (1972 год), «Био­грам­ма» (1972 год); элек­трон­ные ком­по­зи­ции, му­зы­ка для ра­дио­спек­так­лей и дра­ма­тического те­ат­ра.