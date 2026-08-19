МАДАРЬЯГА , САЛЬВАДОР ДЕ

Мадарьяга ( исп. Madariaga, Мадарьяга и Рохо) , Сальвадор де (23.07.1886, Ла-Корунья, Испания — 14.12.1978, Локарно) — испанский дипломат, писатель, историк. Из старой военной семьи. Получил инженерное образование в Париже и начал работу на испанских железных дорогах. В годы Первой мировой войны 1914—1918 стал журналистом в лондонской «Times». C 1921 работал в Лиге Наций, где в 1922 возглавил секцию разоружения. В 1928—1931 преподавал испанский язык в Оксфорде. После падения монархии и установления республики — на дипломатической службе. В 1931—1932 — испанский посол в Вашингтоне, в 1932—1934 — посол в Париже, в 1931—1936 — постоянный делегат Лиги Наций. В 1931 избран в испанские Учредительные кортесы. Министр юстиции и министр народного образования и изящных искусств (1934). С 1936 в Велико­британии (жил в Оксфорде), деятельный критик Ф. Франко . Во время Второй мировой войны 1939—1945 вел радиопередачи для Испанской Америки.

В 1947 стал одним из авторов Оксфордского манифеста европейских либеральных партий. Первый председатель Либерального интернационала (1948—1952). Один из основателей и президент (1949—1964) Колледжа Европы в Брюгге (с этой организацией связан фонд его имени). С 1972 жил в Швейцарии, в 1976, после смерти Франко, посетил Испанию, приняв звание члена Королевской испанской академии, куда был избран в 1936.

Плодовитый автор, в том числе писал художественную прозу и стихи на испанском, галисийском, французском, английском языках. В 1928 опубликовал работу по «национальной психологии», где счел возможным определить «английский», «французский» и «испанский» «характеры», сведя первый к понятию «воли», второй — «ума», третий — «страсти». Автор серьезных биографий Х. Колумба, Э. Кортеса. Критически относился к испано-американским революционерам 1810—1820-х (см. Война за независимость в Испанской Америке 1810—1826 ), в том числе к С. Боливару, чья написанная в 1952 М. биография вызвала мощную полемику в странах Испанской Америки, включая официальную декларацию Национальной академии истории Венесуэлы.

Отец британского историка И. де Мадарьяги , дед испанского политика Х. Соланы .Премия Карла Великого (Ахен) за вклад в единство Европы (1973).

Премия Карла Великого (Ахен) за вклад в единство Европы (1973).

Соч. : La Guerra desde Londres. Seleccion de articulos publicados en «Espana», «El Imparcial» y «La Publicidad», etc. Tortosa, 1918; Shelley and Calderon and other Essays on English and Spanish Poetry. London, 1920; Священный жираф. Роман / Пер. с англ. А. В. Кривцовой. М.–Л., 1928; Englishmen, Frenchmen, Spaniards: An Essay on Comparative Psycho­logy. Oxford, 1928 (рус. изд.: Мадариага С. де . Англичане. Французы. Испанцы. СПб., 2003); I. Americans. Oxford, 1930; Spain: A Modern History. London, 1930 (последнее испр. изд.: London, 1972); Anarquia o Jerarquia. Ideario para la constitucion de la tercera Republica. Madrid, 1935; Theory and Practice in International Relations. Oxford, 1937; Christopher Columbus: being the life of the Very Magnificent Lord Don Cristobal Colon. London, 1939 (и др. изд.); Hernan Cortes: Conqueror of Mexico. London, 1942; The Rise of the Spanish American Empire. London, 1947; The Fall of the Spanish American Empire. London, 1947; On Hamlet. London, 1948; Bolivar. London, 1952; Portrait of Europe. London, 1952; De l’angoisse a la liberte. Profession de foi d’un liberal revolutionnaire. Paris, 1954; Latin America between the Eagle and the Bear. New York, 1963; Memorias de un federalista. Buenos Aires, 1967; Memorias, 1921—1936: amanecer sin mediodia. 3a. ed. Madrid, 1974; Mujeres espanolas. 3a. ed. Madrid, 1991.

Лит. : Liber amicorum: recueil d’etudes et de temoignages edite a l’occasion de son quatre-vingtieme anniversaire par H. Brugmans et R. Martinez Nadal. Bruges, 1966; Victoria O. Vida y obra trilingue de Salvador de Madariaga. 2 tomos. Madrid, 1990. А. А. Исэров .