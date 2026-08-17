МАДАРАС ВИКТОР

МАДАРАС ВИКТОР - венгерский жи­во­пи­сец.

В юно­сти уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии.

Учил­ся в Ве­не - в Академии Художеств (1853-1855 годы) и шко­ле Ф. Вальд­мюл­ле­ра (1855-1856 годы), за­тем жил в Па­ри­же, где по­се­щал Шко­лу изящ­ных ис­кусств и ча­ст­ную шко­лу Л. Ко­нье; по­зна­ко­мил­ся с Т. Го­тье, В. Гю­го и Ш. Бод­ле­ром, ис­пы­тал влия­ние искусства Г. Кур­бе.

Ве­ду­щий мас­тер венгерской ис­то­рической жи­во­пи­си 2-й половины XIX века, Мадарас по­свя­щал свои ро­ман­тические кар­ти­ны па­мя­ти ге­ро­ев про­шло­го, про­слав­лял борь­бу с дес­по­тиз­мом Габс­бур­гов.

Вы­бор тра­гических сю­же­тов оп­ре­де­лял мрач­ность эмо­цио­наль­но­го зву­ча­ния мно­гих его по­ло­тен («Оп­ла­ки­ва­ние Лас­ло Хунь­я­ди», 1859 год; «Ило­на Зри­ньи на до­про­се в зам­ке Мун­кач», 1859 год; «Зри­ньи и Фран­ге­пан», 1864 год; «На­род До­жи», 1868 год, все - Венгерская национальная га­ле­рея, Бу­да­пешт).

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну (1870 год) Мадарас про­дол­жал пи­сать про­из­ве­де­ния ис­то­рического жан­ра, но в них на­чи­на­ли силь­нее ска­зы­вать­ся по­ис­ки внеш­ней эф­фект­но­сти (кар­ти­ны, по­свя­щён­ные ги­бе­ли по­эта Ш. Пе­тё­фи), при­ук­ра­ши­ва­ние со­бы­тий в ду­хе ака­де­миз­ма.

Бо­лее ин­те­рес­ны порт­ре­ты Мадараса (До­жи Дьёр­дя, 1867 год, Му­зей, Ти­ми­шоа­ра), осо­бен­но по­этические изо­бра­же­ния род­ных и близ­ких.