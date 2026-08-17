МАДАРАС ВИКТОР
МАДАРАС ВИКТОР - венгерский живописец.
В юности участвовал в Революции 1848-1849 годов в Венгрии.
Учился в Вене - в Академии Художеств (1853-1855 годы) и школе Ф. Вальдмюллера (1855-1856 годы), затем жил в Париже, где посещал Школу изящных искусств и частную школу Л. Конье; познакомился с Т. Готье, В. Гюго и Ш. Бодлером, испытал влияние искусства Г. Курбе.
Ведущий мастер венгерской исторической живописи 2-й половины XIX века, Мадарас посвящал свои романтические картины памяти героев прошлого, прославлял борьбу с деспотизмом Габсбургов.
Выбор трагических сюжетов определял мрачность эмоционального звучания многих его полотен («Оплакивание Ласло Хуньяди», 1859 год; «Илона Зриньи на допросе в замке Мункач», 1859 год; «Зриньи и Франгепан», 1864 год; «Народ Дожи», 1868 год, все - Венгерская национальная галерея, Будапешт).
По возвращении на родину (1870 год) Мадарас продолжал писать произведения исторического жанра, но в них начинали сильнее сказываться поиски внешней эффектности (картины, посвящённые гибели поэта Ш. Петёфи), приукрашивание событий в духе академизма.
Более интересны портреты Мадараса (Дожи Дьёрдя, 1867 год, Музей, Тимишоара), особенно поэтические изображения родных и близких.