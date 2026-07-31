МАДАРАС , ЛАСЛО И ЙОЖЕФ

Мадарас ( венг . Madarasz) , Ласло (25.09.1811, Гулач, Венгрия — 06.11.1909, Гудхопен, США) и Йожеф (27.08.1814, Немешкишфалуд — 31.01.1915, Кишпешт), братья — венгерские политические деятели, участники революционной борьбы 1848—1849. Дворяне, по профессии адвокаты. Ласло М. — посол от комитата Шомодь в сословном собрании 1847—1848, член левого крыла оппозиции. В 1848 возглавлял группу радикалов в парламенте, основатель и первый президент Общества равенства, до 14 апреля 1849 — руководитель полицейского и почтового отделения Комитета государственной обороны. Сторонник революционного террора. После поражения революции эмигрировал в США, где стал фермером. Йожеф М. — участник выступлений в комитате Шомодь, сторонник левой дворянской оппозиции. Редактор газет «Народный элемент» и «Дебреценские листки». После поражения революции приговорeн к девяти годам заключения и каторжных работ. В 1856 освобожден. В 1859 навестил брата в Америке и Л. Кошута в Лондоне. Выступал против австро-венгерского соглашения 1867. Один из основателей и лидеров оппозиционной Партии 1848 года, с 1874 — Партии независимости 1848 года. Автор мемуаров.

Соч. : Madarasz J . Emlekirataim. 1831—1881. Budapest, 1883.

Лит. : Magyar eletrajzi lexicon // Szerk. Kenyeres Andras. 2. kot. Budapest, 1969. Н. Н. Наумов.