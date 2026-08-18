МАДАРА

МАДАРА - ком­плекс ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков вос­точ­нее города Шу­мен, в 10 км юж­нее древнеболгарской сто­ли­цы Пли­ска (область Шу­мен, Бол­га­рия).

Вклю­ча­ет рель­еф «Ма­дар­ский всад­ник» («Ма­дар­ский всад­ник»; болгарское «Ма­дар­ски кон­ник»), Боль­шую (скаль­ный на­вес, высотой около 30 м) и Ма­лую пе­ще­ры, скаль­ный мо­на­стырь, го­ро­ди­ще, се­ли­ща, мо­гиль­ни­ки и другое.

«Ма­дар­ский всад­ник» впер­вые опи­сан венгерским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком Ф. Ка­ни­цем в 1872 году, позд­нее не­од­но­крат­но ис­сле­до­вал­ся ве­ду­щи­ми болгарскими и другими спе­циа­ли­ста­ми; современные ин­тер­пре­та­ции ос­но­ва­ны на ра­бо­тах В. Бе­шев­лие­ва, уточ­не­ни­ях в хо­де специальной экс­пе­ди­ции Болгарской АН в 1954 году. Рас­коп­ки с 1903 года, ос­нов­ные - в 1924-1936 годы, во­зоб­нов­ля­лись в 1981-1983, 1989-1990 годы.

В Боль­шой пе­ще­ре и ря­дом с ней - се­ли­ще сред­не­го эне­о­ли­та (IV-е тысячелетие до нашей эры). Есть ма­те­риа­лы пе­рио­да Ла­тен. В I-IV веках нашей эры в Боль­шой пе­ще­ре су­ще­ст­во­вал ним­фей, свя­зан­ный с круп­ным куль­то­вым цен­тром; не­да­ле­ко от­кры­та мас­тер­ская по из­го­тов­ле­нию ка­мен­ных во­тив­ных таб­ли­чек с ба­рель­еф­ным изо­бра­жени­ем «Фра­кий­ско­го всад­ни­ка».

Близ свя­ти­ли­ща во II - начале V веках рас­по­ла­га­лась круп­ная римская вил­ла, вклю­чав­шая тер­мы и другие по­строй­ки.

В IV-VI веках на пла­то над Боль­шой пе­ще­рой функ­цио­ни­ро­ва­ла кре­пость (изу­ча­лись часть ка­мен­ной сте­ны с при­мы­каю­щи­ми со­ору­же­ния­ми, не­боль­шая ба­зи­ли­ка), у под­но­жия - свя­зан­ное с ней по­се­ле­ние (рас­ко­па­ны скла­ды, ба­зи­ли­ка и другое).

В язы­че­ский пе­риод Пер­во­го Болгарского цар­ст­ва (681 год - около 865 года) в Мадара на­хо­дил­ся важ­ней­ший ре­лигиозный центр го­су­дар­ст­ва, вклю­чав­ший: «Ма­дар­ский всад­ник» и рас­по­ло­жен­ные у под­но­жия ска­лы; «ка­пи­ще» (2 впи­сан­ные друг в дру­га ка­мен­ные пря­мо­уголь­ные по­строй­ки) на мес­те ран­не­ви­зан­тий­ской ба­зи­ли­ки; «Боль­шой бас­сейн» (ба­ня); ка­мен­ную по­строй­ку, ог­ра­ж­дён­ную сте­ной, ве­ро­ят­но лет­нюю став­ку пра­ви­те­ля (в ме­ст­но­сти Да­ул-Таш, ра­нее ин­тер­пре­ти­ро­ва­ли и опи­сы­ва­ли как ка­пи­ще). Есть пред­по­ло­же­ние, что этот центр - Мун­д­ра­га, упо­мя­ну­тая как кре­пость под 894 годом, во вре­мя вой­ны болгарского ца­ря Си­ме­о­на с венг­ра­ми.

Рас­ко­па­ны и бо­га­тые по­гре­бе­ния: 1-й половины IX века (ме­ж­ду «ка­пи­щем» и «Боль­шим бас­сей­ном»; яма ори­ен­ти­ро­ва­на по ли­нии вос­ток - за­пад, ске­лет ист­лел; другие по­гре­бе­ния это­го мо­гиль­ни­ка - хри­сти­ан­ские); ве­ро­ят­но, по­след­ней четверти VII века (впу­ск­ное в кур­ган близ современного села Ма­да­ра; тру­по­по­ло­же­ние го­ло­вой на се­вер, свер­ху - за­хо­ро­не­ние ко­ня) с так называемыми I и II ма­дар­ски­ми ре­мен­ны­ми гар­ни­ту­ра­ми (зо­ло­тые; I - ви­зантийские ра­бо­ты со сканью и по­ли­хром­ной пе­ре­го­род­ча­той эма­лью; II - не позд­нее VII века, ук­ра­шен зер­нью, сканью и встав­ка­ми стеклянных кабошонов).

Кре­пость на пла­то ис­поль­зо­ва­лась и во вре­мя Вто­ро­го Болгарского цар­ст­ва (по­след­нее упо­ми­на­ние в 1444 году, ко­гда её унич­то­жил польский ко­роль Вла­ди­слав III). У её под­но­жия су­ще­ст­во­вал мо­на­стырь со скаль­ны­ми кель­я­ми XII-XV века.

В уро­чи­ще Ки­ре­ка (в 4 км вос­точ­нее Мадара) от­кры­ты ос­тат­ки ран­не­ви­зан­тий­ско­го мо­на­сты­ря (изу­ча­лись цер­ковь, ке­льи) и скаль­ной гроб­ни­цы, древнеболгарское ка­пи­ще [на мес­те ран­не­ви­зан­тий­ской церк­ви; за­тем здесь бы­ли по­строе­ны средневековая ба­зи­ли­ка, ря­дом - мо­на­стыр­ский ком­плекс (функ­цио­ни­ро­ва­ли до середины XI века)].

«Ма­дар­ский всад­ник» - един­ст­вен­ный в Ев­ро­пе ран­не­сред­не­ве­ко­вый скаль­ный рель­еф (смотри иллюстрации к статье Болгария, раздел Архитектура и изобразительное искусство).

Фи­гу­ры вы­се­че­ны поч­ти в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну (со­хра­ни­лись и сле­ды крас­ной крас­ки) на высоте 23 м от под­но­жия пла­то.

Всад­ник в на­кид­ке по­верх каф­та­на до ко­лен, ша­ро­ва­рах, мяг­ких са­по­гах; конь эки­пи­ро­ван (на­ли­чие стре­мян ука­зы­ва­ет на да­ту не ра­нее конца VI века), дви­га­ет­ся тор­же­ст­вен­ным ша­гом, под его но­га­ми - прон­зён­ный копь­ём лев, сза­ди бе­жит со­ба­ка.

Око­ло фи­гур и ни­же - 3 пло­хо со­хра­нив­шие­ся рель­еф­ные над­пи­си на греческом языке Ран­нюю (I) свя­зы­ва­ют с Тер­ве­лом, ко­то­рый пра­вил Бол­гари­ей (около 701-718 годов) и од­но­вре­мен­но был ке­са­рем (вто­рым по­сле им­пе­ра­то­ра) Ви­зан­тии при Юс­ти­ниа­не ІІ; есть вер­сия, что упо­мя­ну­тый в этой над­пи­си «дя­дя из Фес­са­ло­ник» - Ку­вер (смотри в статье Куб­рат). Поч­ти не чи­тае­мые над­пи­си II и III от­но­сят к прав­ле­нию Кру­ме­сия (721-738 годы) и Омур­та­га (814-831 годы).

В «Ма­дар­ском всад­нике» ви­дят тра­ди­ци­он­но­го для Бал­кан «Фра­кий­ско­го всад­ни­ка», болгарского бо­га (ото­жде­ст­в­ля­ет­ся ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей с древнетюркским Тан­гром), ми­фического ге­роя, болгарских пра­ви­те­лей Тер­ве­ла, Кру­ма и так далее; ико­но­гра­фию свя­зы­ва­ют со скаль­ны­ми рель­е­фа­ми са­са­нид­ско­го Ира­на и сце­на­ми имперского три­ум­фа в ви­зантийском ис­кус­ст­ве.

Мадара вхо­дит в национальный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник «Ма­дар­ски кон­ник».

«Ма­дар­ский всад­ник» вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; в 1901 году из­го­тов­ле­ны его эс­там­паж и гип­со­вая от­лив­ка (ны­не в Ар­хео­ло­гическом му­зее в Со­фии), у села Мыт­ни­ца, близ Мадара, - це­мент­ная ко­пия.

«Ма­дар­ский всад­ник» изо­бра­жён на ре­вер­се всех современных болгарских мо­нет; в 2008 году из­бран национальным сим­во­лом Бол­га­рии. 4 августа 1966 года ут­вер­ждён болгарский ор­ден «Ма­дар­ски кон­ник», имею­щий 2 сте­пе­ни и раз­но­вид­ность «с ме­ча­ми».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)