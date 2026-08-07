МАДАГАСКАР Мадагаскар (Республика Мадагаскар) — государство, расположенное на о. Мадагаскар и прилегающих островах.

Мадагаскар (Республика Мадагаскар) — государство, расположенное на о. Мадагаскар (4-м по величине острове мира, находящемся в Индийском океане, у восточного берега Африки между 12? и 25? южной широты; занимающем территорию 590 кв. км) и прилегающих островах. С 1896 — колония Франции; с 1960 — Малагасийская Республика; с 1975 — Демократическая Республика М.; с 1992 — Республика М.

М. — демократическая многопартийная республика, во главе с президентом, избираемым всеобщим голосованием сроком на 5 лет. Президент назначает премьер-министра. Двухпалатный местный парламент состоит из Сената и Национальной Ассамблеи.

В административном отношении страна делится на 6 автономных провинций, управляемые выборными губернаторами и законодательными советами. Основу системы местного управления составляют традиционные деревенские собрания (фукунулуна) и выборные городские советы (фукунтани) во главе с мэром.

Население сложилось в процессе многочисленных миграций. Малагасийские предания говорят, что их предки «пришли из-за моря». Следов доисторических жителей на М. не обнаружено. Переселения были неоднократны и продолжались около двух тысяч лет. Многие ученые утверждают, что малагасийцы «чисто» индонезийского или малайского происхождения. Другие допускают возможность, что малагасийцы могли иметь еврейских предков. В доказательство приводятся генетические маркеры, устные легенды и обряды, сравнения малагасийских слов с ивритом. Слово «Madagascar» на иврите означает «Красная земля».

Население (около 27 млн человек) делится на две основные группы — мерина и котье. Мерина преимущественно занимают центральные возвышенные районы. Котье («жители побережья») подразделяются на несколько этнических групп (бецимисарака, сакалава, махафали). Все малагасийцы говорят на малагасийском языке, который, согласно конституции, является национальным. Язык имеет письменную литературу с XV в. и богатую традицию устных поэтических преданий и легенд.

Малагасийцы исстари верили в единого бога Андриаманитра (Andriamanitra, «Благоухающий господин») или Занахари (Zanahary, «Создатель»). Почти половина населения признает себя христианами. Проживающие в районе Центрального плато — преимущественно протестанты, тогда как в прибрежной полосе немало католиков. С 1990-х на острове стало распространяться православие. Около 50 % населения страны исповедует традиционные верования: культ предков, практикуя пышные похороны, фамадихана («переворачивание мертвых») и другие ритуалы, связанные с умершими.

Королевство Имерина. Согласно историческим преданиям, уже в XIV—XVI вв. на М. существовал ряд мелких королевств. Самым крупным была Имерина на Центральном плато. Во главе королевств стоял мпандзака (царь, царица): Андрианеринерина (ок. 1300 — 1320), Рангита (ок. 1500 — 1520), Рафухи (1520—1535). Имерина стала укрепляться и расширяться при Андриаманелу (ок. 1535 — 1570). Раламбу (ок. 1570 — 1610) предпринял попытку установить очередность престолонаследия. Его сын Андриандзака (ок. 1610 — 1630) в 1625 основал столицу Имерины Аналаманга (ныне — Антананариву ).

В правление короля Андриамасинавалуны (1675—1710) границы королевства расширились. Однако в 1710 Имерина была разделена между четырьмя его сыновьями.

Андрианампуйнимерина (1787—1810) с помощью дипломатии, военных походов и династических браков вновь объединил под властью Имерины все горные районы острова в рамках единого государства. Его внутренняя политика была направлена на укрепление централизованной монархии. Окончательно сложились нормы традиционного права: приняты уголовный, земельный и финансовый кодексы. Введена четкая социальная структура общества: андриана (знать), хува (простолюдины) и андеву (рабы). Проводились крупные ирригационные работы, дорожное строительство, строились плотины и каналы, развивалась торговля. Учреждена и первая в истории М. регулярная армия — фулуалиндахи («Сто тысяч солдат»). Разработано законодательство, организовано территориальное управление. Появился аппарат чиновников: судьи, управляющие, хранители казны. Хотя Андрианампуйнимерина был неграмотным, он понял важность образования: увидев рукописи сурабе (арабская графика), пригласил 11 книжников, которые стали учителями его сына Радамы I (1810—1828).

Радама I исполнил завет отца, объединив весь остров в единое «Королевство М.». Наладил регулярную торговлю с развитыми странами. Прорубил окно в Европу, выписал искусных мастеров, повсеместно насаждал грамотность. Лондонское миссионерское общество (ЛМО) создало систему христианских школ. На латинский алфавит был переведен малагасийский язык.

Преемница Радамы Ранавалуна I (1828—1861) враждебно относилась к европейцам, расторгла все договоры с англичанами, английские миссионеры были высланы из страны. В 1835 издала закон о запрещении христианства.

Ее сын Радама II (1861—1863) отказался от антиевропейской политики и широко раскрыл двери европейцам. Это вызвало возмущение, толпы народа ворвались во дворец и удушили Радаму II. Его вдова Расухерина (1863—1868) имела номинальную власть. Реальная власть находилась в руках Райнилайаривуни (1828—1896) — премьер-министра и ее мужа (он был также мужем двух следующих королев — Ранавалуны II (1868—1883) и Ранавалуны III (1883—1895)). Ранавалуна II в 1868 приняла крещение и объявила английский протестантизм государственной религией. В 1869 королева и Райнилайаривуни приняли протестантскую веру.

Райнилайаривуни был мудрым политиком. Бурно развивались здравоохранение, образование. Распространение грамотности, организация издательского дела дали толчок зарождению периодической печати. В 1866 появилась первая газета на малагасийском языке: «Добрые Cоветы» («Teny Soa»). Литература издавалась не только на малагасийском и французском, но и на английском языке. Сформировалось первое поколение малагасийской интеллигенции. Наиболее талантливых молодых людей посылали для продолжения учебы в Европу. В 1876 обучение было объявлено бесплатным и обязательным.

Играя на противоречиях европейских держав, Райнилайаривуни пытался любой ценой сохранить территориальную целостность и независимость М. Видя наибольшую угрозу со стороны Франции, в 1865 заключил договор с Великобританией, по которому признавался суверенитет и независимость М., в 1867— аналогичный договор с США. В 1868 Франция тоже вынуждена была признать власть малагасийских суверенов над всем островом. В 1880-х французы вторглись на остров. В июне 1883 началась Пер

В 1880-х французы вторглись на остров. В июне 1883 началась Первая франко-малагасийская ­война. В 1890-х отношения обострились. В декабре 1894 началась Вторая франко-малагасийская война. 30 сентября 1895 французский экспедиционный корпус вступил в столицу. Правительство Райнилайаривуни пало. Франция упразднила монархию и выслала из страны королеву Ранавалуну III.

Колониальный период. Установление колониального правления Франции привело к росту националистических настроений. В годы Первой мировой войны была создана тайная молодежная организация «Ви, вату, сакелика» (ВВС). В период между двумя мировыми войнами население М. не раз с оружием в руках выступало против французов.

К концу Второй мировой войны усилилось национально-освободительное движение под руководством Демократического движения за малагасийское возрождение (МДРМ). В марте 1947 начались вооруженные выступления с требованиями предоставления самоуправления. Колониальные власти возложили ответственность за них на МДРМ. Движение было распущено, его лидеры брошены в тюрьмы или отправлены в ссылку.

Политическая жизнь в стране вновь активизировалась после 1956. В 1958 в результате слияния 6 партий левого крыла национально-освободительного движения была создана Партия конгресса независимости М. (АКФМ), требовавшая полной независимости страны, ликвидации французских военных баз, амнистии репрессированных деятелей национально-освободительного движения. Франция была вынуждена освободить колонию из-под своего непосредственного управления. М. получил автономию и название «Малагасийская Республика».

Независимый М. 26 июня 1960 провозглашена независимость Малагасийской Республики (в составе Французского сообщества). К власти пришла Социал-демократическая партия (СДП) во главе с Ф. Циранана. Правительство Ф. Цирананы продолжало пользоваться поддержкой Франции в экономической, военной и политической сферах. Республика просуществовала до мая 1972, когда под давлением населения Ф. Циранана был вынужден распустить правительство и передать власть генералу Г. Рамананцуа. Правительство Рамананцуа пересмотрело неравноправные франко-малагасийские соглашения 1960, и в 1973 подписало новые — о суверенитете М. и выводе из страны французских войск.

21 декабря 1975 на референдуме были одобрены Хартия малагасийской социалистической революции и конституция Демократической Республики М. (ДРМ). Президентом ДРМ избран Дидье Рацирака, по результатам всенародного референдума была создана Вторая Республика, президентом которой вновь был избран Д. Рацирака. Он продолжил политику ослабления французского влияния. Была принята новая конституция, провозгласившая курс на социалистический путь развития. Рацирака переизбирался президентом ДРМ еще дважды — в 1982 и 1989.

В начале 1990-х в стране назрело массовое недовольство. Экономические трудности и политическая нестабильность привели к социальному взрыву, в результате которого Рацирака был отстранен от власти. В 1992 вступила в действие третья конституция, согласно которой государство получило современное название — «Республика M.». В 1993 новым президентом страны стал А. Зафи. Правительство проводило курс на ослабление французского влияния. Принята новая конституция, закрепившая парламентскую систему управления и отказ от социалистического пути развития. Однако спад в экономике и политическая обстановка в стране привели к импичменту Зафи.

Президентские выборы 3 ноября 1996 вновь привели к власти Рацираку. Он сосредоточил усилия на экономических проблемах. В мае 1998 прошли всеобщие выборы, на которых большинство в парламенте получила партия Рацираки — Авангард малагасийской революции (АРЕМА), что обеспечило президенту контроль над законодательным органом.

В 2002 президентом страны стал крупный промышленник Марк Равалуманана. Заслугой Равалумананы считается улучшение инфраструктуры страны, прежде всего дорог, а также повышение качества образования и медицины, экономический рост, получение помощи от ЕС и других международных доноров. Он смог привлечь к решению городских проблем финансирование Всемирного банка, Евросоюза и Французского агентства развития. В ноябре 2006 Равалуманана был переизбран на 2-й срок. В своей деятельности он опирался на созданную им в 2001 партию «Тиако и М.» (ТИМ; «Я люблю М.»). Апрельский референдум 2007 принял поправки к конституции: упразднил деление страны на 6 автономных провинций, закрепив переход к административному делению на 22 региона и ввел английский язык в качестве третьего государственного языка, помимо французского и малагасийского. Равалуманана провел также ряд экономических реформ.

В январе 2009 в стране начались массовые протесты, которые возглавил мэр Антананариву Андри Радзуэлина. 31 января 2009 Радзуэлина провозгласил себя президентом, обосновывая это бездействием властей в решении насущных проблем граждан. 17 марта 2009 М. Равалуманана был смещен со своего поста. В 2009—2014 А. Радзуэлина занимал специально созданную для него должность Президента Высшей переходной администрации, т. е. был главой государства, имеющим ограниченные права в законодательстве, но не ограниченные в исполнительной и судебной власти.

В 2014—2018 президентом был Эри Радзаунаримампианина, глава партии «Новая сила для М.» («Hery Vaovao hoan’i Madagasikara»). Он выступал за объединение и национальное примирение, придерживался политики, которая исключала расслоение в политической, социальной, этнической и религиозной сферах.С 19 января 2019 пост президента М. занимает А. Радзуэлина.

С 19 января 2019 пост президента М. занимает А. Радзуэлина.

Экономическое развитие M. характеризовалось скромными темпами роста в течение первого десятилетия независимого развития. В результате введения правительством социалистических методов хозяйствования экономика была разрушена. Основные источники роста экономики — экспорт товаров текстильной и легкой промышленности, продуктов сельского хозяйства и полезных ископаемых.

Сельское хозяйство, включая рыболовство и лесную промышленность, обеспечивает почти 40 % ВВП. Основная отрасль — выращивание пряностей, специй и другой сельхозпродукции на экспорт (кофе, ваниль, порошок какао, сахар, рис, тапиока, бобовые, бананы, арахис). Для внутреннего потребления выращивают кукуруза, картофель, маниок, батат, гвоздика, перец, табак, сизаль, хлопок. Развито пастбищное животноводство. В прибрежных водах добывают рыбу и другие морепродукты.

В качестве природных ископаемых в основном добывают каменный уголь, ильменит и никель на экспорт. На юге республики обнаружены два крупных нефтяных месторождения.

Промышленность М. слабо развита. Ведется добыча графита, полудрагоценных камней, слюды и хрома, кварца и др. Наиболее развиты пищевая, текстильная и табачная промышленность. Действуют заводы по переработке нефти, производству сельскохозяйственных машин, стекла, цемента, удобрений. Обрабатывающая промышленность представлена предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья: хлопчатобумажными, обувными, пищевыми (сахарными, рисоочистительными, мясоконсервными, маслобойными, мукомольными), табачными. Имеются стекольные, цементные и бумажные комбинаты, нефтеперерабатывающий завод и предприятие по сборке автомобилей.

Лит. : Демократическая Республика Мадагаскар: справочник / Отв. ред. Н. И. Гаврилов. M., 1985; Мадагаскар. Справочник / Отв. ред. Ю. Н. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005; В таинственной стране Мадагаскар. Год 2005. М., 2006; Год 2006. М., 2007; Год 2007. М., 2009; Год 2008. М., 2012; Год 2012. М., 2014; Год 2009. М., 2018. Л. А. Карташева.