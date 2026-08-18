МАЦЯО

МАЦЯО - археологическая культура раннего бронзового века в нижнем течении реки Янцзы.

Вы­де­ле­на в 1978 году по ма­те­риа­лам 4-го слоя по­се­ле­ния близ современного поселка Ма­ця­оч­жэнь (рас­коп­ки в 1960, 1966, 1993-1995, 1997 годах) в 29 км к юго-за­па­ду от города Шан­хай (Ки­тай); пер­во­на­чаль­но та­кие па­мят­ни­ки от­но­си­ли к позд­не­му эта­пу куль­ту­ры Лян­чжу или вклю­ча­ли в об­шир­ную общ­ность куль­тур ке­ра­ми­ки с гео­мет­рическим штам­пованным узо­ром. В даль­ней­шем к се­ве­ру от залива Хан­чжо­увань, в ок­ре­ст­но­стях озера Тай­ху, вы­де­ле­ны и другие па­мят­ни­ки Мацяо, в т. ч. об­шир­ное по­се­ле­ние Туц­зэ (близ современного города Пин­ху, провинция Чжэц­зян; рас­коп­ки в 2004-2005 годах).

На­зем­ные квад­рат­ные в пла­не до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, мно­го­ка­мер­ные, с по­лом из про­ка­лён­ной зем­ли; ко­лод­цы; хо­зяйственные ямы; ку­чи (площадь 3-7 м2) из фраг­мен­тов ке­ра­ми­ки, кос­тей (в основном оле­ня), ка­мен­ных из­де­лий. Ред­кие по­гре­бе­ния на тер­ри­то­рии по­се­ле­ний; тру­по­по­ло­же­ния в грун­то­вых ямах, вы­тя­ну­ты на спи­не, иногда с ру­ка­ми, свя­зан­ны­ми за спи­ной, есть со свя­зан­ны­ми по­дог­ну­ты­ми но­га­ми и вто­рич­ное дет­ское по­гре­бе­ние.

Ке­ра­ми­ка леп­ная и из­го­тов­лен­ная на кру­ге; крас­но­го и се­ро­го цве­тов; ук­ра­ше­на ли­ней­ным врез­ным ор­на­мен­том , ша­шеч­ным, зиг­за­го­об­раз­ным, спи­раль­ным, зоо­морф­ным и др. штам­па­ми (спи­ра­ли, ме­ан­д­ры, фи­гур­ки ци­кад, птиц, рыб име­ют ана­ло­гии сре­ди узо­ров на ри­ту­аль­ных брон­зо­вых со­су­дах ран­не­го эта­па эпо­хи Инь) или от­тис­ка­ми ци­нов­ки. Вы­де­ле­но до 250 знач­ков, ко­то­рые, как пра­ви­ло, на­но­си­лись на со­суд по од­но­му (воз­мож­но, там­ги). Бы­то­вая ке­ра­ми­ка: горш­ки и мис­ки, час­то с во­гну­тым дном; ча­ши на под­до­не и с вы­со­кой нож­кой; три­по­ды на ос­но­ве круг­ло­дон­но­го горш­ка с пло­ски­ми за­ост­рён­ны­ми нож­ка­ми и круг­ло­дон­ной мис­ки с ма­лень­ки­ми нож­ка­ми; крыш­ки в фор­ме пе­ре­вёр­ну­той пиа­лы; двух­ча­ст­ные три­по­ды для вар­ки на па­ру́, чай­ни­ки в ви­де ут­ки и др. Па­рад­ная ке­ра­ми­ка (из тон­ко от­му­чен­ной гли­ны): асим­мет­рич­ные кув­ши­ны с од­ной руч­кой; вы­со­кие ши­ро­ко­гор­лые куб­ки, с утол­ще­ни­ем в верх­ней час­ти; кув­ши­ны на по­лых нож­ках со сли­вом и руч­кой. Вы­де­ля­ют­ся ча­ши и бан­ки с чёр­ным ан­го­бом и гла­зу­рованная по­су­да, сде­лан­ные на кру­ге.

Ка­мен­ные то­по­ры и се­ки­ры (в основном шли­фо­ван­ные), мо­ты­ги с вы­де­лен­ны­ми пле­чи­ка­ми, сош­ни­ки в фор­ме вы­тя­ну­то­го тре­уголь­ни­ка, но­жи (по­лу­лун­ные, с пря­мой спин­кой, с на­клон­ной ру­ко­ятью), сер­пы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел (иво­ли­ст­ные, тре­уголь­ные с ко­рот­ким на­са­дом и без на­са­да). Не­боль­шие брон­зо­вые но­жи, тёс­ла, на­ко­неч­ни­ки стрел; вне по­се­ле­ний на­хо­дят кель­ты, а так­же се­ки­ры (баш­ма­ко­вид­ной фор­мы) и клев­цы, по фор­ме на­по­ми­наю­щие ка­мен­ные ору­дия Мацяо. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ри­со­вод­ст­во, до­пол­няв­шее­ся раз­ве­де­ни­ем сви­ней и со­бак, охо­той (главным образом на оле­ней), со­би­ра­ни­ем мол­лю­сков.

Слои Мацяо пе­ре­кры­ва­ют слои Лян­чжу, од­на­ко китайские ар­хео­ло­ги счи­та­ют, что связь ме­ж­ду дву­мя куль­ту­ра­ми не бы­ла пря­мой. В Мацяо дру­гой ин­вен­тарь, нет го­ро­дищ, неф­ри­то­вых ук­ра­ше­ний и жез­лов, резь­бы по сло­но­вой кос­ти, су­ще­ст­вен­но умень­ши­лось зна­че­ние ско­то­вод­ст­ва, уп­ро­сти­лась пись­мен­ность. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют это с раз­ру­ше­ния­ми, вы­зван­ны­ми под­ня­ти­ем уров­ня мо­ря из-за по­те­п­ле­ния кли­ма­та. В то же вре­мя рас­про­стра­ня­ет­ся вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ная ке­ра­ми­ка, пре­ж­де все­го ри­ту­аль­ные куб­ки. По ке­ра­ми­ке про­сле­жи­ва­ются взаи­мо­дей­ст­вия Мацяо с куль­ту­ра­ми Юэши (на тер­ри­то­рии китайских про­вин­ций Шань­дун, Ху­шу, в бас­сей­не Ниж­ней Янц­зы), Эр­ли­тоу в сред­нем те­че­нии Ху­ан­хэ. Мацяо свя­зы­ва­ют с но­си­те­ля­ми ав­ст­роа­зи­ат­ских язы­ков, соз­дав­ших в VIII-III веках до н. э. цар­ст­ва У и Юэ.

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