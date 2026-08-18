МАЦЯО
МАЦЯО - археологическая культура раннего бронзового века в нижнем течении реки Янцзы.
Выделена в 1978 году по материалам 4-го слоя поселения близ современного поселка Мацяочжэнь (раскопки в 1960, 1966, 1993-1995, 1997 годах) в 29 км к юго-западу от города Шанхай (Китай); первоначально такие памятники относили к позднему этапу культуры Лянчжу или включали в обширную общность культур керамики с геометрическим штампованным узором. В дальнейшем к северу от залива Ханчжоувань, в окрестностях озера Тайху, выделены и другие памятники Мацяо, в т. ч. обширное поселение Туцзэ (близ современного города Пинху, провинция Чжэцзян; раскопки в 2004-2005 годах).
Наземные квадратные в плане дома столбовой конструкции, многокамерные, с полом из прокалённой земли; колодцы; хозяйственные ямы; кучи (площадь 3-7 м2) из фрагментов керамики, костей (в основном оленя), каменных изделий. Редкие погребения на территории поселений; трупоположения в грунтовых ямах, вытянуты на спине, иногда с руками, связанными за спиной, есть со связанными подогнутыми ногами и вторичное детское погребение.
Керамика лепная и изготовленная на круге; красного и серого цветов; украшена линейным врезным орнаментом, шашечным, зигзагообразным, спиральным, зооморфным и др. штампами (спирали, меандры, фигурки цикад, птиц, рыб имеют аналогии среди узоров на ритуальных бронзовых сосудах раннего этапа эпохи Инь) или оттисками циновки. Выделено до 250 значков, которые, как правило, наносились на сосуд по одному (возможно, тамги). Бытовая керамика: горшки и миски, часто с вогнутым дном; чаши на поддоне и с высокой ножкой; триподы на основе круглодонного горшка с плоскими заострёнными ножками и круглодонной миски с маленькими ножками; крышки в форме перевёрнутой пиалы; двухчастные триподы для варки на пару́, чайники в виде утки и др. Парадная керамика (из тонко отмученной глины): асимметричные кувшины с одной ручкой; высокие широкогорлые кубки, с утолщением в верхней части; кувшины на полых ножках со сливом и ручкой. Выделяются чаши и банки с чёрным ангобом и глазурованная посуда, сделанные на круге.
Каменные топоры и секиры (в основном шлифованные), мотыги с выделенными плечиками, сошники в форме вытянутого треугольника, ножи (полулунные, с прямой спинкой, с наклонной рукоятью), серпы, наконечники копий и стрел (иволистные, треугольные с коротким насадом и без насада). Небольшие бронзовые ножи, тёсла, наконечники стрел; вне поселений находят кельты, а также секиры (башмаковидной формы) и клевцы, по форме напоминающие каменные орудия Мацяо. В основе хозяйства рисоводство, дополнявшееся разведением свиней и собак, охотой (главным образом на оленей), собиранием моллюсков.
Слои Мацяо перекрывают слои Лянчжу, однако китайские археологи считают, что связь между двумя культурами не была прямой. В Мацяо другой инвентарь, нет городищ, нефритовых украшений и жезлов, резьбы по слоновой кости, существенно уменьшилось значение скотоводства, упростилась письменность. Некоторые исследователи связывают это с разрушениями, вызванными поднятием уровня моря из-за потепления климата. В то же время распространяется высококачественная керамика, прежде всего ритуальные кубки. По керамике прослеживаются взаимодействия Мацяо с культурами Юэши (на территории китайских провинций Шаньдун, Хушу, в бассейне Нижней Янцзы), Эрлитоу в среднем течении Хуанхэ. Мацяо связывают с носителями австроазиатских языков, создавших в VIII-III веках до н. э. царства У и Юэ.