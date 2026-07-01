МАЦУЯМА
МАЦУЯМА - город в Японии, административный центр префектуры Эхиме.
Общие сведения
Население 517 тысяч человек (2011 год; крупнейший по числу жителей город острова Сикоку). Расположен на северо-западе острова, на берегах реки Сигэнобу (при её впадении во Внутреннее Японское море); в состав Мацуямы входят 29 островов архипелага Куцуна-сёто (из них 7 - обитаемы). Б. ч. территории города (общая площадь 429 км2) - естественный ландшафт. Узел автомобильных дорог: через Мацуяма проходит скоростная магистраль «Мацуяма» (Сикокутюо - Сэйё) и др. Железнодорожная станция (1927 год) на линии «Ёсан» (Такамацу - Увадзима), в Мацуяме пересекаются линии частной железнодорожной сети «Иё-тэцудо» (1888 год). Морской порт; паромное сообщение с городами Хиросима, Осака, Китакюсю, Беппу и островами архипелага Куцуна-сёто. Международный аэропорт.
История, архитектура, культура
Сформировался вокруг одноименного замка (строительство завершено в 1627 году), принадлежавшего самурайскому роду Като, затем - роду Мацудайра. С XVII века центр религиозного паломничества; со 2-й половины XIX века становится популярным курортом (на базе термальных источников Дого-онсэн, известных с VI века ). Статус города с 1889 года. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов в Мацуяме находился лагерь для русских военнопленных, в котором содержалось около 6 тысяч человек (сохранилось 98 захоронений). В годы Второй мировой войны подвергался налётам американской авиации. В 2005 году в состав Мацуямы включены город Ходзё и поселок Накадзима.
В центре города на холме Кацуяма (высота 132 м; на вершину ведёт канатная дорога, 1955 год) возвышается замок Мацуяма (1603-1627 годы, ныне военный музей; главная башня сгорела в 1784 году, восстановлена в 1820-1854 годах) - один из четырёх замков Японии, включённых в список национальных сокровищ. Замок окружён историческим парком Ниномару, на территории которого - Музей префектуры Эхиме (1959 год), Художественный музей префектуры Эхиме (1996-1998 годы, архитектурное бюро «Nikken Sekkei») и его филиал - вилла Бансуйсо в формах европейской архитектуры (1922 год), музей «Сака-но уэ-но кумо» («Облака над холмами»; 2007 год, архитектор Андо Тадао; посвящён одноименному историческому роману Сиба Рётаро), Дом-музей братьев Акияма (генерал Акияма Ёсифуру и вице-адмирал Акияма Санэюки - уроженцев Мацуямы), синтоистское святилище Синономэ-дзиндзя. В Центральном городском парке (к западу от замка) - смотровая площадка в виде форта; в парке Дого близ источников - развалины средневекового замка Юдзуки, синтоистское святилище Исанива-дзиндзя (1667 год), мемориальный музей Сики (1981 год; посвящён поэту Масаока Сики и поэзии хайку). Среди др. построек конца XX века - дом в районе Кувахара (1979-1980 годы) и административное здание «Aono» (1981-1982 годы, оба - архитектор Хасэгава Ицуко), здание компании ITM (1991-1993 годы, архитектор Ито Тоёо).
Туризм
Мацуяма - крупный центр туризма. Через город проходит паломнический маршрут по 88 буддийским храмам острова Сикоку; в Мацуяме находятся 8 из них: Тайдзандзи (587 год), Ясакадзи (701 год), Дзёруридзи (708 год), Иситедзи (728/729 год), Сайриндзи (741 год), Энмёдзи (749 год), Хантадзи (749-756 годы), Дзё- додзи (749-757 годы).
Образование
Университет Мацуяма (основан в 1923 году, статус университета с 1949 года, современное название с 1989 года; негосударственный), Университет Эхиме (1949 год). Мацуяма считается центром поэзии хайку, с которым связаны имена поэтов Такахамы Кёси, Кавахигаси Хэкигото и др. Музеи: городской археологический, традиционного текстильного промысла «Иё-касури», японского кинорежиссёра Итами Дзюдзо и др. Художественная галерея Сэки. Зоопарк префектуры Эхиме.
Экономика
Важный деловой и промышленный центр. В Мацуяме размещаются головные офисы региональных банков Iyo Bank (1878 год) и Ehime Bank (1943 год), компании ИТ-сектора (в т. ч. по разработке программного обеспечения), по предоставлению транспортных, туристических и др. услуг. Производственные мощности в основном сосредоточены в припортовой части города. Выпуск сельскохозяйственных машин («Iseki & Co.»), омыпршленного оборудования (в т. ч. для производства синтетических волокон - «TMT Machinery, Inc.», фотоэлектрических солнечных батарей; вакуум-упаковочные машины для пищевой промышленности - «NPC Incorporated»), промышленных и бытовых водонагревателей («Miura Co.»), систем контроля за состоянием окружающей среды («Toshiba E&I Control Systems, Inc.») и др.
Нефтепереработка и нефтехимия («Cosmo Matsuyama Oil Co.»), химическая (производство синтетических волокон и материалов - заводы компаний «Teijin Fibers Ltd.», «Toray Fine Chemicals Co.», «Mitsubishi Chemical Corporation», «OHC Carbon»; пластмасс и др. - «Teijin Chemicals Ltd.», «Daiso Co.», «Nitto Lifetec Corporation»), полиграфическая («Seki Co.»), лёгкая, пищевая промышленность; производство картона. Традиционные кустарные промыслы: ткачество, гончарное дело, изготовление японских кукол, изделий из бамбука. На территории Мацуямы - плантации мандаринов и др. цитрусовых (в т. ч. на островах архипелага Куцуно-сёто). В 50 км к юго-западу от Мацуямы - АЭС Иката (3 энергоблока общей мощностью 2022 МВт).