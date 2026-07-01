МАЦУЯМА

МАЦУЯМА - город в Японии , административный центр префектуры Эхиме.

Общие сведения

Население 517 тысяч человек (2011 год; круп­ней­ший по чис­лу жи­те­лей го­род острова Си­ко­ку). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­па­де ост­ро­ва, на бе­ре­гах реки Си­гэ­но­бу (при её впа­де­нии во Внут­рен­нее Япон­ское море); в со­став Мацуямы вхо­дят 29 ост­ро­вов ар­хи­пе­ла­га Ку­цу­на-сё­то (из них 7 - оби­тае­мы). Б. ч. тер­ри­то­рии го­ро­да (об­щая площадь 429 км2) - ес­те­ст­вен­ный ланд­шафт. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог: че­рез Мацуяма про­хо­дит ско­ро­ст­ная ма­ги­ст­раль «Ма­цуя­ма» (Си­ко­ку­тюо - Сэйё) и др. Железнодорожная стан­ция (1927 год) на ли­нии «Ёсан» (Та­ка­ма­цу - Увад­зи­ма), в Мацуяме пе­ре­се­кают­ся ли­нии ча­ст­ной железнодорожной се­ти «Иё-тэцу­до» (1888 год). Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Хи­ро­си­ма, Оса­ка, Ки­та­кю­сю, Беп­пу и ост­ро­ва­ми ар­хи­пе­ла­га Ку­цу­на-сё­то. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

История, архитектура, культура

Сфор­ми­ро­вал­ся во­круг од­но­именного зам­ка (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1627 году), при­над­ле­жав­ше­го са­му­рай­ско­му ро­ду Ка­то, за­тем - ро­ду Ма­цу­дай­ра. С XVII века центр ре­лигиозного па­лом­ни­че­ст­ва; со 2-й половины XIX века ста­но­вит­ся по­пу­ляр­ным ку­рор­том (на ба­зе тер­маль­ных ис­точ­ни­ков До­го-он­сэн, из­вест­ных с VI века ). Ста­тус го­ро­да с 1889 года. Во вре­мя русско-японской вой­ны 1904-1905 годов в Мацуяме на­хо­дил­ся ла­герь для русских во­ен­но­плен­ных, в ко­то­ром со­дер­жа­лось около 6 тысяч человек (со­хра­ни­лось 98 за­хо­ро­не­ний). В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны под­вер­гал­ся на­лё­там американской авиа­ции. В 2005 году в со­став Мацуямы вклю­че­ны город Ход­зё и поселок На­кад­зи­ма.

В цен­тре го­ро­да на хол­ме Ка­цуя­ма (высота 132 м; на вер­ши­ну ве­дёт ка­нат­ная до­ро­га, 1955 год) воз­вы­ша­ет­ся за­мок Ма­цуя­ма (1603-1627 годы, ны­не во­енный му­зей; главная баш­ня сго­ре­ла в 1784 году, вос­ста­нов­ле­на в 1820-1854 годах) - один из че­ты­рёх зам­ков Япо­нии, вклю­чён­ных в спи­сок национальных со­кро­вищ. За­мок ок­ру­жён ис­то­рическим пар­ком Ни­но­ма­ру, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го - Му­зей пре­фек­ту­ры Эхи­ме (1959 год), Ху­дожественный му­зей пре­фек­ту­ры Эхи­ме (1996-1998 годы, ар­хитектурное бю­ро «Nikken Sekkei») и его фи­ли­ал - вил­ла Бан­суй­со в формах европейской ар­хи­тек­ту­ры (1922 год), му­зей «Са­ка-но уэ-но ку­мо» («Об­ла­ка над хол­ма­ми»; 2007 год, архитектор Ан­до Та­дао; по­свя­щён од­но­именному ис­то­рическому ро­ма­ну Си­ба Рё­та­ро), Дом-му­зей брать­ев Акия­ма (генерал Акия­ма Ёси­фу­ру и ви­це-адмирал Акия­ма Сан­эю­ки - уро­жен­цев Мацуямы), син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Си­но­но­мэ-дзинд­зя. В Цен­траль­ном городском пар­ке (к за­па­ду от зам­ка) - смот­ро­вая пло­щад­ка в ви­де фор­та; в пар­ке До­го близ ис­точ­ни­ков - раз­ва­ли­ны средневекового зам­ка Юд­зу­ки, син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Иса­ни­ва-дзинд­зя (1667 год), ме­мо­ри­аль­ный му­зей Си­ки (1981 год; по­свя­щён по­эту Ма­сао­ка Си­ки и по­эзии хай­ку). Сре­ди др. по­стро­ек конца XX века - дом в рай­оне Ку­ва­ха­ра (1979-1980 годы) и административное зда­ние «Aono» (1981-1982 годы, оба - архитектор Ха­сэ­га­ва Ицу­ко), зда­ние ком­па­нии ITM (1991-1993 годы, архитектор Ито То­ёо).

Туризм

Мацуяма - круп­ный центр ту­риз­ма. Че­рез го­род про­хо­дит па­лом­нический мар­шрут по 88 буд­дий­ским хра­мам острова Си­ко­ку; в Мацуяме на­хо­дят­ся 8 из них: Тайд­занд­зи (587 год), Яса­кад­зи (701 год), Дзё­ру­рид­зи (708 год), Иси­тед­зи (728/729 год), Сай­ринд­зи (741 год), Эн­мёд­зи (749 год), Хан­тад­зи (749-756 годы), Дзё­- дод­зи (749-757 годы).

Образование

Университет Мацуяма (ос­но­ван в 1923 году, ста­тус университета с 1949 года, современное название с 1989 года; не­го­су­дарственный), Университет Эхи­ме (1949 год). Мацуяма счи­та­ет­ся цен­тром по­эзии хай­ку, с ко­то­рым свя­за­ны име­на по­этов Та­ка­ха­мы Кё­си, Ка­ва­хи­га­си Хэ­ки­го­то и др. Му­зеи: городской ар­хео­ло­гический, тра­ди­ци­он­но­го тек­стиль­но­го про­мыс­ла «Иё-ка­су­ри», японского ки­но­ре­жис­сё­ра Ита­ми Дзюд­зо и др. Ху­дожественная га­ле­рея Сэ­ки. Зоо­парк пре­фек­ту­ры Эхи­ме.

Экономика

Важ­ный де­ло­вой и промышленный центр. В Мацуяме раз­ме­ща­ют­ся го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Iyo Bank (1878 год) и Ehime Bank (1943 год), ком­па­нии ИТ-сек­то­ра (в т. ч. по раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), по пре­дос­тав­ле­нию транс­порт­ных, ту­ри­стических и др. ус­луг. Про­из­водственные мощ­но­сти в основном со­сре­до­то­че­ны в при­пор­то­вой час­ти го­ро­да. Вы­пуск сельскохозяйственных ­машин («Iseki & Co.»), омы пршленного обо­ру­до­ва­ния (в т. ч. для про­изводства син­те­тических воло­кон - «TMT Machinery, Inc.», фо­то­элек­трических сол­неч­ных ба­та­рей; ва­ку­ум-упа­ко­воч­ные ма­ши­ны для пи­ще­вой промышленности - «NPC Incorporated»), промышленных и бы­то­вых во­до­на­гре­ва­те­лей («Miura Co.»), сис­тем кон­тро­ля за со­стоя­ни­ем ок­ру­жаю­щей сре­ды («Toshiba E&I Control Systems, Inc.») и др.

Неф­те­пе­ре­ра­бот­ка и неф­те­хи­мия («Cosmo Matsuyama Oil Co.»), хи­ми­че­ская (про­изводство син­те­тических во­ло­кон и ма­те­риа­лов - за­во­ды ком­па­ний «Teijin Fibers Ltd.», «Toray Fine Chemicals Co.», «Mitsubishi Chemical Corporation», «OHC Carbon»; пла­ст­масс и др. - «Teijin Chemicals Ltd.», «Daiso Co.», «Nit­to Lifetec Corporation»), по­ли­гра­фи­че­ская («Seki Co.»), лёг­кая, пи­ще­вая промышленность ; про­изводство кар­то­на. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы: тка­че­ст­во, гон­чар­ное де­ло, из­го­тов­ле­ние японских ку­кол, из­де­лий из бам­бу­ка. На тер­ри­то­рии Мацуямы - план­та­ции ман­да­ри­нов и др. цит­ру­со­вых (в т. ч. на ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га Ку­цу­но-сё­то). В 50 км к юго-за­па­ду от Мацуямы - АЭС Ика­та (3 энер­го­бло­ка об­щей мощ­но­стью 2022 МВт).

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