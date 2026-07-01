МАЦУОКА, ЁСУКЭ

Мацуока, Ёсукэ (03.03.1880, Кумагэ, ныне г. Хикари, префектура Ямагути — 26.06.1946, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи предпринимателя. После банкротства отца с 1893 жил у родственников в США. Окончил Орегонский университет (1900). В 1902 вернулся в Японию, в 1904—1921 — на дипломатической службе. Вице-президент (1927—1930), президент (1935—1939) компании Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), теоретик и практик колонизации. Депутат Палаты представителей от партии Сэйюкай (1930—1933), сторонник однопартийной системы. Будучи главой делегации на сессии Ассамблеи Лиги Наций 27 марта 1933 объявил о выходе Японии из организации из-за несогласия с ее решениями (см. Литтона комиссия ). В качестве министра иностранных дел в кабинете Ф. Коноэ (22 июля 1940 — 18 июля 1941; по совместительству министр колоний 22 июля — 28 сентября 1940) добился возобновления переговоров с Германией и Италией и заключения Тройственного пакта (27 сентября 1940), проведения переговоров с СССР и заключения Советско-японского пакта о нейтралитете (14 апреля 1941). Пропагандировал создание «континентального блока» Японии, Германии и СССР, воспользовавшись идеями Т. Сиратори и К. Хаусхофера . Требование М. о вступлении в войну против СССР после нападения Германии на СССР (22 июня 1941) привело к его конфликту с руководством страны и отставке. Позднее в политической жизни не участвовал. В 1945 арестован, предан суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока (ВТДВ) как «военный преступник категории А», умер в тюрьме до вынесения приговора.

Соч .: Building Up Manchuria. Tokyo, 1937. Лит.

Лит. : Мива К. Мацуока Ёсукэ: соно нингэн то гайко (Мацуока Ёсукэ: личность и дипломатия). Токио, 1971 (на яп. яз.); Мацуока Ёсукэ: соно хито то сёгай (Мацуока Ёсукэ: личность и жизнь). Токио, 1974 (на яп. яз., официальная биография); Lu D. Agony of Choice: Matsuoka Yosuke and the Rise and Fall of the Japanese Empire. Lexington, 2002; Молодяков В. Э. Несостоявшаяся «ось» Берлин — Москва —Токио. М., 2004; Молодяков В. Э. Россия и Япония в поисках согласия. 1905—1945. Геополитика. Дипломатия. Люди и идеи. М., 2012. В. Э. Молодяков.