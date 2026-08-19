МАЦУОКА ЁСУКЭ
МАЦУОКА ЁСУКЭ - японский государственный деятель, дипломат, бизнесмен.
В 1900 году окончил юридический факультет Орегонского университета (США), после чего поступил на службу в МИД Японии. Был консулом в Шанхае, служил в посольствах Японии в Бельгии, Китае, России, США, в центральном аппарате министерства. Член японской делегации на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. С 1921 года сочетал дипломатическую службу с работой на руководящих должностях в компании Южно-Маньчжурской железной дороги (с 1935 года президент этой компании). В 1932-1933 годах руководитель японской делегации в Лиге Наций при обсуждении доклада международной комиссии о положении в Маньчжурии, завершившемся выходом Японии из Лиги Наций.
В 1934-1936 годах пытался инициировать в Японии движение за ликвидацию существующих партий, которые обвинил в коррупции, и переход к однопартийной системе. В 1936 году неофициально принимал участие в подготовке «Антикоминтерновского пакта», являлся сторонником войны Японии против СССР. С 1940 года министр иностранных дел Японии. Активно содействовал заключению Пакта трёх держав 1940 года.
Придерживался позиций радикального паназиатизма, пропагандировал выдвинутый им экспансионистский и аннексионистский лозунг создания «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии». По поручению главы правительства Коноэ Фумимаро подписал в Москве Советско-японский пакт о нейтралитете 1941 года, однако после нападения нацистской Германии на Советский Союз выступил с требованием немедленного объявления Японией войны СССР. Одновременно пытался спровоцировать конфликт Японии с США.
В июле 1941 года отстранён от должности и в дальнейшем в связи с тяжёлой болезнью участия в политической жизни не принимал. После поражения Японии во Второй мировой войне арестован американскими оккупационными властями и предан суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока как один из главных военных преступников. Категорически отрицал свою вину. Умер в американском военном госпитале до окончания судебного процесса.