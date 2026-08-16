МАЦУДАЙРА САДАНОБУ

МАЦУДАЙРА САДАНОБУ - японский государственный и политический деятель.

Из ро­да То­ку­га­ва, внук сё­гу­на Ёси­му­не. Усы­нов­лён князем Си­ра­ка­вой - Ма­цу­дай­рой Са­да­ку­ни, на­след­ни­ком ко­то­ро­го стал в 1783 году. В 1784 году про­вёл в сво­ём княжестве ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на раз­ви­тие ре­мес­ла и тор­гов­ли. Опа­са­ясь уси­ле­ния вла­сти сё­гу­на, до­бил­ся в конце XVIII века её ог­ра­ни­че­ния, вос­ста­но­вил по­зи­ции со­ве­щательного ор­га­на при сё­гу­не - со­ве­та род­зю, а так­же на­сто­ял на про­ве­де­нии обя­зательных кон­суль­та­ций по во­про­сам внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки с дай­мё, пред­став­ляв­ши­ми различные вет­ви ро­да То­ку­га­ва.

С 1787 года фак­ти­че­ски воз­глав­лял пра­ви­тель­ст­во сё­гу­на - ба­ку­фу. Осу­ще­ст­вил ряд пре­об­ра­зо­ва­ний в об­лас­ти эко­но­ми­ки (т. н. ре­фор­мы го­дов Кан­сэй, 1789-1793 годы), в т. ч. бо­рол­ся с рос­тов­щи­че­ст­вом, уве­ли­чил на­ло­го­об­ло­же­ние и рас­хо­ды на во­енную под­го­тов­ку са­му­ра­ев. Ини­ции­ро­вал из­да­ние дек­ре­та, на­прав­лен­но­го на «ис­прав­ле­ние нра­вов» и ис­ко­ре­не­ние воль­но­дум­ст­ва в по­ли­тическом, фи­лософском и ре­лигиозном кру­гах, за­пре­щав­ше­го ев­ропейские нау­ки и по­ощ­ряв­ше­го чжу­си­ан­ст­во. Сто­рон­ник по­ли­ти­ки пол­ной изо­ля­ции стра­ны, про­во­див­шей­ся Япо­ни­ей с первой половины XVII века. По­сле 1793 года вер­нул­ся к управ­ле­нию сво­им княжеством, а так­же за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми обо­ро­ны стра­ны. В кон­це жиз­ни стал буд­дий­ским мо­на­хом.