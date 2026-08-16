МАЦУДАЙРА САДАНОБУ
МАЦУДАЙРА САДАНОБУ - японский государственный и политический деятель.
Из рода Токугава, внук сёгуна Ёсимуне. Усыновлён князем Сиракавой - Мацудайрой Садакуни, наследником которого стал в 1783 году. В 1784 году провёл в своём княжестве реформы, направленные на развитие ремесла и торговли. Опасаясь усиления власти сёгуна, добился в конце XVIII века её ограничения, восстановил позиции совещательного органа при сёгуне - совета родзю, а также настоял на проведении обязательных консультаций по вопросам внешней и внутренней политики с даймё, представлявшими различные ветви рода Токугава.
С 1787 года фактически возглавлял правительство сёгуна - бакуфу. Осуществил ряд преобразований в области экономики (т. н. реформы годов Кансэй, 1789-1793 годы), в т. ч. боролся с ростовщичеством, увеличил налогообложение и расходы на военную подготовку самураев. Инициировал издание декрета, направленного на «исправление нравов» и искоренение вольнодумства в политическом, философском и религиозном кругах, запрещавшего европейские науки и поощрявшего чжусианство. Сторонник политики полной изоляции страны, проводившейся Японией с первой половины XVII века. После 1793 года вернулся к управлению своим княжеством, а также занимался проблемами обороны страны. В конце жизни стал буддийским монахом.