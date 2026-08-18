МАЧУ-ПИКЧУ

Мачу-Пикчу — город инков на р. Урубамба у подножья одноименной горы (на языке кечуа «старая гора»), в 75 км от города Куско (Перу). Расположен в седловине (высота 2340—2430 м над уровнем моря) между горными пиками. Обнаружен только в 1911 американским антропологом Х. Бингемом, который предполагал, что это Старая Вилькабамба, то есть последняя столица инков, что сегодня оспаривается. Город датируется XIV—XV вв., предположительно был основан по приказу основателя инкской империи Пачакутеком Инка Юпанки. М.-П. был культовым центром. В центре города расположен храмовый комплекс, окруженный домами самого Инки, жрецов и знати. Там же рядом с центром находится Храм Солнца. В храмовый комплекс входят «солнечные» часы — Интиуатана. Город обеспечивала всем необходимым община, расположенная ниже городища. Существует миф, будто это был тайный город инков, что опровергается исследованиями прилегающего района, плотно заселенного общинами. После испанского завоевания город был покинут всеми, прежде всего, в результате эпидемий, и после евангелизации индейского населения это место утратило сакральное значение. Постепенно были утрачены сведения об этом городе, что способствовало прекрасной его сохранности. Ныне является главным туристическим объектом Перу. В 1983 М.-П. включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит. : Bingham H. Lost city of the Incas. New York, 1948; Rostworowski M. Ensayos de Historia Andina: Elites, etnias, recursos. Lima, 1993; Ken­dall A. Inca planning North of Cuzco between Anta and Machu Picсhu and along the Urubamba Valley // Recent Studies in Pre-Columbian Archaeo­logy. Vol. 2. Oxford, 1988. А. А. Щелчков.