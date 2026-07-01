МАЧАВАРИАНИ АЛЕКСИ

МАЧАВАРИАНИ АЛЕКСИ - грузинский композитор, народный артист СССР.

В 1936 году окон­чил Тби­лис­скую консерваторию по клас­су П. Б. Ря­зано­ва, в 1939 году - ас­пи­ран­ту­ру (у не­го же). В 1934-1936 годах заведующий музыкальной ча­стью Те­ат­ра музыкальной ко­ме­дии в Тби­ли­си, в 1936-1940 годах музыкальный руководитель. Экс­пе­ри­мен­таль­но­го те­ат­ра в Ба­ку. В 1956-1958 годах художественный руководитель. Государственный сим­фо­нический ор­ке­ст­ра Гру­зии. В 1962-1968 годах председатель прав­ле­ния Союза композиторов Гру­зии, в 1962-1973 годах сек­ре­тарь Союза композиторов СССР. В 1940-1992 годах пре­по­да­вал в Тби­лис­ской консерватории (профессор с 1963 года).

Один из круп­ней­ших грузинских ком­по­зи­то­ров, в сво­их со­чи­не­ни­ях в зна­чительной ме­ре ори­ен­ти­ро­вал­ся на сти­ли­сти­ку ев­ропейской ро­ман­тической му­зы­ки, ис­пы­тал су­ще­ст­вен­ное влия­ние грузинского фольк­ло­ра , про­из­ве­де­ний С. С. Про­кофь­е­ва и Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча . Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли его ба­ле­ты «Отел­ло» (1957 год, Тби­ли­си, ба­летмейстер и ис­пол­ни­тель главной ро­ли - В. М. Ча­бу­киа­ни; в 1961 году эк­ра­ни­зи­ро­ван под названием «Ве­не­ци­ан­ский мавр») и «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» (по Ш. Рус­та­ве­ли; 1973 год, Тби­ли­си), по­став­лен­ные в го­ро­дах СССР и за ру­бе­жом; ли­ри­ко-ро­ман­тический Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1949 год) во­шёл в ре­пер­ту­ар многих скри­па­чей.

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ры - «Мать и сын» (по И. Г. Чав­ча­вад­зе, 1945 год, Тби­ли­си), «Гам­лет» (1965 год, не по­став­ле­на); музыкальная ко­ме­дия «Клоп» (по В. В. Мая­ков­ско­му , 1980 год); для ор­ке­ст­ра - сим­фо­ническая по­эма «Дуб и мош­ка­ра» (1937 год), 7 сим­фо­ний (1947-1992 годы); Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1942 год); «Пять мо­но­ло­гов» для ба­ри­то­на с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром (на сти­хи Ва­жа Пша­ве­лы, 1968 год); квар­те­ты и другие ка­мер­ные ан­самб­ли; про­из­ве­де­ния для фортепиано («Хо­ру­ми», 1939 год; «Ба­за­лет­ское озе­ро», 1950 год; «Гру­зин­ские фре­ски», 1977 год), хо­ры, пес­ни, му­зы­ка к спек­так­лям дра­ма­тических те­ат­ров, к филь­мам. В конце 1980-х - 1990-е годы на­пи­сал 4 ба­ле­та (не по­став­ле­ны).