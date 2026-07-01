МАЧАВАРИАНИ АЛЕКСИ
МАЧАВАРИАНИ АЛЕКСИ - грузинский композитор, народный артист СССР.
В 1936 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу П. Б. Рязанова, в 1939 году - аспирантуру (у него же). В 1934-1936 годах заведующий музыкальной частью Театра музыкальной комедии в Тбилиси, в 1936-1940 годах музыкальный руководитель. Экспериментального театра в Баку. В 1956-1958 годах художественный руководитель. Государственный симфонический оркестра Грузии. В 1962-1968 годах председатель правления Союза композиторов Грузии, в 1962-1973 годах секретарь Союза композиторов СССР. В 1940-1992 годах преподавал в Тбилисской консерватории (профессор с 1963 года).
Один из крупнейших грузинских композиторов, в своих сочинениях в значительной мере ориентировался на стилистику европейской романтической музыки, испытал существенное влияние грузинского фольклора, произведений С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. Наибольшую известность получили его балеты «Отелло» (1957 год, Тбилиси, балетмейстер и исполнитель главной роли - В. М. Чабукиани; в 1961 году экранизирован под названием «Венецианский мавр») и «Витязь в тигровой шкуре» (по Ш. Руставели; 1973 год, Тбилиси), поставленные в городах СССР и за рубежом; лирико-романтический Концерт для скрипки с оркестром (1949 год) вошёл в репертуар многих скрипачей.
Среди других сочинений: оперы - «Мать и сын» (по И. Г. Чавчавадзе, 1945 год, Тбилиси), «Гамлет» (1965 год, не поставлена); музыкальная комедия «Клоп» (по В. В. Маяковскому, 1980 год); для оркестра - симфоническая поэма «Дуб и мошкара» (1937 год), 7 симфоний (1947-1992 годы); Концерт для фортепиано с оркестром (1942 год); «Пять монологов» для баритона с симфоническим оркестром (на стихи Важа Пшавелы, 1968 год); квартеты и другие камерные ансамбли; произведения для фортепиано («Хоруми», 1939 год; «Базалетское озеро», 1950 год; «Грузинские фрески», 1977 год), хоры, песни, музыка к спектаклям драматических театров, к фильмам. В конце 1980-х - 1990-е годы написал 4 балета (не поставлены).