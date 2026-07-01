МАЧАДО-И-РУИС МАНУЭЛЬ
МАЧАДО-И-РУИС МАНУЭЛЬ - испанский писатель.
Брат А. Мачадо-и- Руиса. Учился в Свободном институте просвещения в Мадриде. Работал журналистом. В 1898-1901 годах жил в Париже. В 1930-е годы, в отличие от брата, поддерживал режим Ф. Франко, которому посвящал хвалебные стихотворения.
Лирика Мачадо-и-Руиса, одного из ярких представителей модернизма в испанской литературе, испытала влияние Р. Дарио, а также французской поэзии (прежде всего - школы «Парнас» и символизма): поэтические сборники «Душа» («Alma», 1902 год), «Капричос» («Caprichos», 1905 год), «Музей» («Museo», 1907 год), «Искусство умирать» («Ars moriendi», 1922 год) и др.
Основные темы поэзии - любовь, природа, искусство; ей присущи музыкальность и формальное изящество. В поэтическом сборнике «Канте хондо» («Cante hondo», 1912 год) представил стилизации по мотивам андалузских народных песен. В соавторстве с братом написал несколько пьес для театра, в т. ч. «Превратности судьбы, или Хуалинильо Валькарсель» («Desdichas de fortuna o Julianillo Valcárcel», 1926 год), «Хуан де Маньяра» («Juan de Mañara», 1927 год).
Сочинения:
Obras completas. Madrid, 1922-1924. Vol. 1-5.