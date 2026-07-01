МАЧАДО-И-РУИС МАНУЭЛЬ

МАЧАДО-И-РУИС МАНУЭЛЬ - испанский писатель.

Брат А. Ма­ча­до-и- Руи­са . Учил­ся в Сво­бод­ном институте про­све­ще­ния в Мад­ри­де. Ра­бо­тал жур­на­ли­стом. В 1898-1901 годах жил в Па­ри­же. В 1930-е годы, в от­ли­чие от бра­та, под­дер­жи­вал ре­жим Ф. Фран­ко, ко­то­ро­му по­свя­щал хва­леб­ные сти­хо­тво­ре­ния.

Ли­ри­ка Мачадо-и-Руиса, од­но­го из яр­ких пред­ста­ви­те­лей мо­дер­низма в испанской литературе, ис­пы­та­ла влия­ние Р. Да­рио , а так­же французской по­эзии (пре­ж­де все­го - шко­лы «Пар­нас» и сим­во­лиз­ма): по­этические сборники «Ду­ша» («Alma», 1902 год), «Ка­при­чос» («Caprichos», 1905 год), «Му­зей» («Museo», 1907 год), «Ис­кус­ст­во уми­рать» («Ars moriendi», 1922 год) и др.

Основные те­мы по­эзии - лю­бовь, при­ро­да, ис­кус­ст­во; ей при­су­щи му­зы­каль­ность и фор­маль­ное изя­ще­ст­во. В по­этическом сборнике «Кан­те хон­до» («Cante hondo», 1912 год) пред­ста­вил сти­ли­за­ции по мо­ти­вам ан­да­луз­ских народных пе­сен. В со­ав­тор­ст­ве с бра­том на­пи­сал несколько пьес для те­ат­ра, в т. ч. «Пре­врат­но­сти судь­бы, или Хуа­ли­ни­льо Валь­кар­сель» («Desdichas de fortuna o Julianillo Valcárcel», 1926 год), «Ху­ан де Мань­я­ра» («Juan de Mañara», 1927 год).

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 1922-1924. Vol. 1-5.