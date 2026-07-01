МАЧАДО-И-МОРАЛЕС , ХЕРАРДО

Мачадо-и-Моралес ( исп. Machado y Morales) , Херардо (28.09.1871, Санта Клара — 29.03.1939, Майями, Флорида, США) — политический и военный деятель Кубы, президент (1925—1933), поклонник Б. Муссолини . Участник войны за независимость против испанского господства 1895—1898, завершил ее в звании бригадного генерала. Политическая карьера М.-и-М. началась в первые годы «псевдореспублики». В 1902 — мэр г. Санта-Клара, в 1905 — губернатор провинции, в годы правления Х. Мигеля Гомеса (1909—1913) — министр внутренних дел. Один из основателей Либеральной партии Кубы. В 1924, используя широко разрекламированную «Программу национального обновления», пришел к власти при поддержке США. Годы его администрации (1925—1933) были отмечены авторитарными методами правления, политикой террора и гонений против прогрессивных рабочих, студенческих, профсоюзных и коммунистических организаций и их лидеров. В народе получил прозвища «Тропический Муссолини», «Президент тысячи убийств», «Нерон XX века», тиран. В годы правления М.-и-М. возросла роль США в экономической, политической и общественной жизни острова. В 1933 был свергнут в результате всеобщей забастовки (август 1933) и бежал в США.

Сoч. : Sus discursos y su obra de gobierno. T. 1—V. La Habana, 1926—1930.

Лит. : Нитобург Э. Л. Политика американского империализма на Кубе, 1918—1939. М., 1965; Слезкин Л. Ю. История Кубинской республики. М., 1966; Perez Louis A. Cuba under Platt Amendment, 1902—1934. Pittsburg, 1986; История Латинской Америки, 1918—1945. М., 1999; Ивкина Л. А. Диктатура Х. Мачадо на Кубе (1925—1933) // Латиноамериканский исторический альманах. М., 2019. № 24. Л. А. Ивкина.