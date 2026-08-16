МААЗЕЛЬ ЛОРИН
МААЗЕЛЬ ЛОРИН - американский дирижёр, скрипач, композитор.
Систематического музыкального образования не получил, брал уроки дирижирования у В. Р. Бакалейникова в Питтсбурге (США). В 8 лет впервые дирижировал оркестром. В 11 лет по приглашению А. Тосканини дирижировал оркестром Национальной радиовещательной корпорации (NBC). В 1948-1950 годах скрипач и ассистент дирижёра, в 1988-1996 годах музыкальный руководитель Питтсбургского симфонического оркестра. В 1945 году возглавил организованный им струнный квартет, тогда же начал выступать как скрипач-солист. Принимал участие в крупнейших музыкальных фестивалях: в Танглвуде (в т. ч. в 1951 году, по приглашению С. А. Кусевицкого), Байрёйте (с 1960 года), Зальцбурге (с 1963 года) и др.
С 1950-х годов гастролирует с ведущими оркестрами (в СССР впервые в 1963 году). Художественный руководитель Немецкой оперы в Западном Берлине (1965-1971 годы), Венской государственной оперы (1982-1984 годы). Главный дирижёр симфонического оркестра Западноберлинского радио (1965-1975 годы), оркестра Новой филармонии в Лондоне (1970-1972 годы, совместно с О. Клемперером), Кливлендского оркестра (1972-1982 годы), Французского национального оркестра (1977-1982 годы; в 1988-1991 годах музыкальный руководитель), симфонического оркестра Баварского радио (1993-2002 годы), Нью-Йоркского филармонического оркестра (2002-2009 годы).
Наряду с классико-романтическим репертуаром исполняет музыку композиторов XX-XXI веков (Б. Барток, Р. Штраус, С. С. Прокофьев, Дж. Адамс и др.). Среди аудиозаписей (свыше 350) - оперы Дж. Пуччини, М. Равеля, «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, все симфонии Л. ван Бетховена, Г. Малера, П. И. Чайковского, Я. Сибелиуса, все симфонические сочинения С. В. Рахманинова. Автор оперы «1984» (по Дж. Оруэллу; Лондон, 2005 год), «Музыки для виолончели с оркестром» (написана для М. Л. Ростроповича) и др.