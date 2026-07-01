МААСТРИХТ
МААСТРИХТ - город на юго-востоке Нидерландов, административный центр провинции Лимбург.
Нас. 124,1 тыс. чел. (2010), с пригородами св. 160 тыс. чел. Расположен по обоим берегам р. Маас, у подножия мелового плато, близ стыка границ Нидерландов, Бельгии (в 3 км от нидерл.-бельг. границы) и Германии. Крупный транспортный узел. Через город проходит нидерл.-бельг. автомагистраль Амстердам – Льеж; автострадой М. связан с Херленом и Ахеном (Германия). Железные дороги соединяют М. в сев. направлении (через Ситтард и Рурмонд) с городами конурбации Ранстад, в южном (через Льеж) – с Бельгией, в восточном (через Ахен) – с Германией. Высокоскоростное ж.-д. сообщение (с 2006) с Льежем и Брюсселем (далее с Парижем и Лондоном). Междунар. аэропорт Маастрихт–Ахен. Порт на р. Маас и каналах (в М. сходятся каналы Льеж – Маастрихт, Зёйд-Виллемсварт и Юлиана-канал).
М. – один из древнейших городов Нидерландов, возник на левобережье р. Маас. При рим. имп. Августе известен как важнейшая переправа через Маас. Епископство с 382. В 402 рим. войска покинули М., он оказался под властью франков (позднее вошёл в состав Франкского государства). При Каролингах, благодаря своему выгодному географич. положению и близости к Ахену, город переживал расцвет. В 8 в. епископство было перенесено в г. Льеж, старая часть города перешла под власть еп. Льежского. Новая часть города с 1202 находилась под управлением герцогов Брабантских, которые предоставили ей в 1204 городское право. В 1229 началось строительство стены между двумя частями М. (реконструирована в 1350). В 13–15 вв. был одним из важнейших нидерл. центров торговли тканями. Экономич. значение М. резко выросло после сооружения моста Св. Серватия (т. н. Старый мост, 1280–98; длина 160 м; сохранился с перестройками), ставшего самой северной переправой через Маас. Южнее М. велась добыча мергеля (общая протяжённость созданных в окрестностях города тоннелей к нач. 21 в. превысила 320 км). В 1579 в ходе Нидерландской революции 16 в. занят исп. войсками, в 1632 освобождён нидерл. армией и присоединён к Республике Соединённых провинций. В 1672–78 оккупирован войсками Людовика XIV. В 1794 вновь оккупирован франц. войсками, стал адм. центром франц. деп-та Нижний Маас. По решению Венского конгресса 1814–15 отошёл к Нидерландскому королевству 1815–30. Во время Бельгийской революции 1830 удерживался нидерл. гарнизоном и по Лондонскому договору 1839 остался в составе Нидерландов. С сер. 19 в. известен произ-вом керамич. изделий, к кон. 19 в. стал важным индустриальным центром. В мае 1940 оккупирован герм. войсками, освобождён в сент. 1944. В М. подписан Маастрихтский договор 1992 о создании Европ. союза, в городе располагаются штаб-квартиры св. 25 междунар. организаций.
На территории М. археологич. раскопками открыты руины др.-рим. построек 1–4 вв. (в т. ч. укрепления, 333), надгробия 5–6 вв. В центр. части города, на левом берегу р. Маас, сохранилась нерегулярная планировка с узкими улицами и Рыночной пл. (Марктплатс) со зданием Ратуши (1659–84, арх. П. Пост) и памятником Я. П. Минкелерсу (1904, Б. ван Хове). Романские и готич. части сочетаются в церквах Онзе-ливе-Врау (10–16 вв.) и Синт-Серваскерк (11–15 вв.; крипта 6 в. и рака Св. Серватия 12 в., юж. Королевский портал 13 в.). Город защищали укрепления 13–19 вв. (на их месте в 1871–78 разбиты бульвары), от которых сохранились часть стен, т. н. Адские ворота (Хелпорт; 13 в.), бастион «5 голов» (нач. 16 в.), казематы (1575–1825). Среди ср.-век. памятников архитектуры также: готич. церкви Синт- Янскерк (12–15 вв.; в хоре готич. фрески), доминиканцев (13–14 вв.), францисканцев (13–14 вв.), Синт-Маттиаскерк (15 в.), мон. Крёйсхерен (15 в.), капелла бегинажа «де Ньивенхоф» (15 в.), Старая ратуша (т. н. Дингхёйс; 16–18 вв.). В стиле барокко построены церкви иезуитов (ок. 1610, арх. П. Хёйсенс; с 1773 театр), августинцев (1661), Валлонская (1732–34, арх. Н. Корнер). Барочно-классицистич. мон. Боннефантен (17 – нач. 18 вв.). Сохранились жилые дома 16–18 вв. (т. н. Дом исп. правительства, 16 в., с ренессансным внутр. двором, и дом Пестхёйс, 1775). Среди построек 19–20 вв.: церкви Синт-Мартинускерк (1858) и Харткерк (1922; витражи) в правобережном р-не Вейк; ц. Синт- Питерскерк (1937).
Важный центр образования и НИОКР. Университет Маастрихта (1976; более половины студентов – иностранцы, гл. обр. немцы). Консерватория (1956; с 2001 входит в состав Южного ун-та прикладных наук в М.); Европ. ин-т общественного управления (1981). Музеи: «Боннефантен» (1995; здание – итал. арх. А. Росси; коллекция итал. и нидерл. иск-ва 13–17 вв.), естественной истории (1912), «Дом исп. правительства» (во время Нидерл. революции 16 в. здесь содержался как пленник Вильгельм I Оранский). «Театр у Врейтхоф», театр «Опера Зёйд» (1949; совр. назв. с 1952). Лимбургский симфонич. оркестр (1883; до 1955 гор. оркестр Маастрихта). Ежегодно проводятся Маастрихтский карнавал (ноябрь), ярмарка искусств и антиквариата TEFAF (март).
Разыгрывается Гран-при М. по конному спорту. Через М. проходит классич. велосипедная гонка «Amstel Gold Race» (мужская и женская). На стадионе «Де Гёсселт» (построен в 1961, 10 тыс. мест) выступает футбольный клуб MBB.
Основа гор. экономики – сфера услуг (в т. ч. образование, оптовая и розничная торговля, деловые, финансовые, страховые, телекоммуникац. услуги). Одна из традиционных для М. отраслей – торговля фруктами и ранними овощами. М. – один из главных центров проведения в Нидерландах междунар. конференций, съездов, конгрессов (научных, политических и др.), пром. и технологич. выставок и ярмарок. Один из наиболее посещаемых туристами городов страны.
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение, в т. ч. произ-во автокомплектующих, выпуск мед. оборудования (предприятия фирм «CardioTek», «Pie Medical Imaging»). Общенациональное значение имеет стекольно-керамическая и фарфоро-фаянсовая пром-сть (в т. ч. выпуск керамической облицовочной плитки, ванн, раковин, а также разнообразной посуды). На юж. окраине М. в долине Мааса расположен крупнейший в Нидерландах цементный завод (принадлежит концерну ENCI). Небольшие предприятия химич., бумажной, пищевкусовой пром-сти.