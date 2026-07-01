МААСТРИХТ

МААСТРИХТ - город на юго-востоке Нидерландов , административный центр провинции Лимбург.

Нас. 124,1 тыс. чел. (2010), с при­го­ро­да­ми св. 160 тыс. чел. Рас­по­ло­жен по обо­им бе­ре­гам р. Ма­ас, у под­но­жия ме­ло­во­го пла­то, близ сты­ка гра­ниц Ни­дер­лан­дов, Бель­гии (в 3 км от ни­дерл.-бельг. гра­ни­цы) и Гер­ма­нии. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез го­род про­хо­дит ни­дерл.-бельг. ав­то­ма­ги­ст­раль Ам­стер­дам – Льеж; ав­то­стра­дой М. свя­зан с Хер­ле­ном и Ахе­ном (Гер­ма­ния). Же­лез­ные до­ро­ги со­еди­ня­ют М. в сев. на­прав­ле­нии (че­рез Сит­тард и Рур­монд) с го­ро­да­ми ко­нур­ба­ции Ран­стад, в юж­ном (че­рез Льеж) – с Бель­гией, в вос­точ­ном (че­рез Ахен) – с Гер­ма­ни­ей. Вы­со­ко­ско­ро­ст­ное ж.-д. со­об­ще­ние (с 2006) с Лье­жем и Брюс­се­лем (да­лее с Па­ри­жем и Лон­до­ном). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Маа­ст­рихт–Ахен. Порт на р. Ма­ас и ка­на­лах (в М. схо­дят­ся ка­на­лы Льеж – Маа­ст­рихт, Зёйд-Вил­лем­сварт и Юлиа­на-ка­нал).

М. – один из древ­ней­ших го­ро­дов Ни­дер­лан­дов, воз­ник на ле­во­бе­ре­жье р. Ма­ас. При рим. имп. Ав­гу­сте из­вес­тен как важ­ней­шая пе­ре­пра­ва че­рез Ма­ас. Епи­скоп­ст­во с 382. В 402 рим. вой­ска по­ки­ну­ли М., он ока­зал­ся под вла­стью фран­ков (позд­нее во­шёл в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва). При Ка­ро­лин­гах , бла­го­да­ря сво­ему вы­год­но­му гео­гра­фич. по­ло­же­нию и бли­зо­сти к Ахе­ну, го­род пе­ре­жи­вал рас­цвет. В 8 в. епи­скоп­ст­во бы­ло пе­ре­не­се­но в г. Льеж, ста­рая часть го­ро­да пе­ре­шла под власть еп. Льеж­ско­го. Но­вая часть го­ро­да с 1202 на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем гер­цо­гов Бра­бант­ских, ко­то­рые пре­дос­та­ви­ли ей в 1204 городское пра­во . В 1229 на­ча­лось строи­тель­ст­во сте­ны ме­ж­ду дву­мя час­тя­ми М. (ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1350). В 13–15 вв. был од­ним из важ­ней­ших ни­дерл. цен­тров тор­гов­ли тка­ня­ми. Эко­но­мич. зна­че­ние М. рез­ко вы­рос­ло по­сле со­ору­же­ния мос­та Св. Сер­ва­тия (т. н. Ста­рый мост, 1280–98; дли­на 160 м; со­хра­нил­ся с пе­ре­строй­ка­ми), став­ше­го са­мой се­вер­ной пе­ре­пра­вой че­рез Ма­ас. Юж­нее М. ве­лась до­бы­ча мер­ге­ля (об­щая про­тя­жён­ность соз­дан­ных в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да тон­не­лей к нач. 21 в. пре­вы­си­ла 320 км). В 1579 в хо­де Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции 16 в. за­нят исп. вой­ска­ми, в 1632 ос­во­бо­ж­дён ни­дерл. ар­ми­ей и при­сое­ди­нён к Рес­пуб­ли­ке Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В 1672–78 ок­ку­пи­ро­ван вой­ска­ми Лю­до­ви­ка XIV. В 1794 вновь ок­ку­пи­ро­ван франц. вой­ска­ми, стал адм. цен­тром франц. деп-та Ниж­ний Ма­ас. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814–15 ото­шёл к Ни­дер­ланд­ско­му ко­ро­лев­ст­ву 1815–30. Во вре­мя Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 удер­жи­вал­ся ни­дерл. гар­ни­зо­ном и по Лон­дон­ско­му до­го­во­ру 1839 ос­тал­ся в со­ста­ве Ни­дер­лан­дов. С сер. 19 в. из­вес­тен про­из-вом ке­ра­мич. из­де­лий, к кон. 19 в. стал важ­ным ин­ду­ст­ри­аль­ным цен­тром. В мае 1940 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён в сент. 1944. В М. под­пи­сан Маа­ст­рихт­ский до­го­вор 1992 о соз­да­нии Ев­роп. сою­за, в го­ро­де рас­по­ла­га­ют­ся штаб-квар­ти­ры св. 25 ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций.

На тер­ри­то­рии М. ар­хео­ло­гич. рас­коп­ка­ми от­кры­ты руи­ны др.-рим. по­стро­ек 1–4 вв. (в т. ч. ук­ре­п­ле­ния, 333), над­гро­бия 5–6 вв. В центр. час­ти го­ро­да, на ле­вом бе­ре­гу р. Ма­ас, со­хра­ни­лась не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка с уз­ки­ми ули­ца­ми и Ры­ноч­ной пл. (Маркт­платс) со зда­ни­ем Ра­ту­ши (1659–84, арх. П. Пост) и па­мят­ни­ком Я. П. Мин­ке­лер­су (1904, Б. ван Хо­ве). Ро­ман­ские и го­тич. час­ти со­че­та­ют­ся в церк­вах Он­зе-ли­ве-Врау (10–16 вв.) и Синт-Сер­ва­скерк (11–15 вв.; крип­та 6 в. и ра­ка Св. Сер­ва­тия 12 в., юж. Ко­ро­лев­ский пор­тал 13 в.). Го­род за­щи­ща­ли ук­ре­п­ле­ния 13–19 вв. (на их мес­те в 1871–78 разбиты буль­ва­ры), от ко­то­рых со­хра­ни­лись часть стен, т. н. Ад­ские во­ро­та (Хел­порт; 13 в.), бас­ти­он «5 го­лов» (нач. 16 в.), ка­зе­ма­ты (1575–1825). Сре­ди ср.-век. па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры так­же: го­тич. церк­ви Синт- Ян­скерк (12–15 вв.; в хо­ре го­тич. фре­ски), до­ми­ни­кан­цев (13–14 вв.), фран­ци­скан­цев (13–14 вв.), Синт-Мат­тиа­с­керк (15 в.), мон. Крёйсхе­рен (15 в.), ка­пел­ла бе­ги­на­жа «де Ньи­вен­хоф» (15 в.), Ста­рая ра­ту­ша (т. н. Динг­хёйс; 16–18 вв.). В сти­ле ба­рок­ко по­строе­ны церк­ви ие­зуи­тов (ок. 1610, арх. П. Хёй­сенс; с 1773 те­атр), ав­гу­стин­цев (1661), Вал­лон­ская (1732–34, арх. Н. Кор­нер). Ба­роч­но-клас­си­ци­стич. мон. Бон­не­фан­тен (17 – нач. 18 вв.). Со­хра­ни­лись жи­лые до­ма 16–18 вв. (т. н. Дом исп. пра­ви­тель­ст­ва, 16 в., с ре­нес­санс­ным внутр. дво­ром, и дом Пест­хёйс, 1775). Сре­ди по­стро­ек 19–20 вв.: церк­ви Синт-Мар­ти­ну­скерк (1858) и Харт­керк (1922; вит­ра­жи) в пра­во­бе­реж­ном р-не Вейк; ц. Синт- Пи­тер­скерк (1937).

Важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и НИОКР. Уни­вер­си­тет Маа­ст­рих­та (1976; бо­лее по­ло­ви­ны сту­ден­тов – ино­стран­цы, гл. обр. нем­цы). Кон­сер­ва­то­рия (1956; с 2001 вхо­дит в со­став Юж­но­го ун-та при­клад­ных на­ук в М.); Ев­роп. ин-т об­щест­вен­но­го управ­ле­ния (1981). Му­зеи: «Бон­не­фан­тен» (1995; зда­ние – итал. арх. А. Рос­си; кол­лек­ция итал. и ни­дерл. иск-ва 13–17 вв.), ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (1912), «Дом исп. пра­ви­тель­ст­ва» (во вре­мя Ни­дерл. ре­во­лю­ции 16 в. здесь со­дер­жал­ся как плен­ник Виль­гельм I Оран­ский). «Те­атр у Врейт­хоф», те­атр «Опе­ра Зёйд» (1949; совр. назв. с 1952). Лим­бург­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1883; до 1955 гор. ор­кестр Маа­ст­рих­та). Еже­год­но про­во­дят­ся Маа­ст­рихт­ский кар­на­вал (но­ябрь), яр­мар­ка ис­кусств и ан­тик­ва­риа­та TEFAF (март).

Ра­зыг­ры­ва­ет­ся Гран-при М. по кон­но­му спор­ту. Че­рез М. про­хо­дит клас­сич. ве­ло­си­пед­ная гон­ка «Amstel Gold Race» (муж­ская и жен­ская). На ста­дионе «Де Гёс­селт» (по­стро­ен в 1961, 10 тыс. мест) вы­сту­па­ет фут­боль­ный клуб MBB.

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (в т. ч. об­ра­зо­ва­ние, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, де­ло­вые, фи­нан­со­вые, стра­хо­вые, те­ле­ком­му­ни­кац. ус­лу­ги). Од­на из тра­ди­ци­он­ных для М. от­рас­лей – тор­гов­ля фрук­та­ми и ран­ни­ми ово­ща­ми. М. – один из глав­ных цен­тров про­ве­де­ния в Ни­дер­лан­дах ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ций, съез­дов, кон­грес­сов (на­уч­ных, по­ли­ти­че­ских и др.), пром. и тех­но­ло­гич. вы­ста­вок и яр­ма­рок. Один из наи­бо­лее по­се­щае­мых ту­ри­ста­ми го­ро­дов стра­ны.

Ве­ду­щая от­расль пром-сти – ма­ши­но­строе­ние, в т. ч. про­из-во ав­то­ком­плек­тую­щих, вы­пуск мед. обо­ру­до­ва­ния (пред­при­ятия фирм «CardioTek», «Pie Medi­cal Imaging»). Об­ще­на­цио­наль­ное зна­че­ние име­ет сте­коль­но-ке­ра­ми­че­ская и фар­фо­ро-фа­ян­со­вая пром-сть (в т. ч. вы­пуск ке­ра­ми­че­ской об­ли­цо­воч­ной плит­ки, ванн, ра­ко­вин, а так­же раз­но­об­раз­ной по­су­ды). На юж. ок­раи­не М. в до­ли­не Маа­са рас­по­ло­жен круп­ней­ший в Ни­дер­лан­дах це­мент­ный за­вод (при­над­ле­жит кон­цер­ну ENCI). Не­боль­шие пред­при­ятия хи­мич., бу­маж­ной, пи­ще­вку­со­вой пром-сти.

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