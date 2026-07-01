МААРТИН ГЕРРИТСЕН ДЕ ФРИЗ

Ранние годы жизни

О ранних годах жизни Маартина Герритсена де Фриза известно немного. Родился он около 1600 г. в Нидерландах.

С 1622 г. служил матросом в Батавии. Трудился на Ост-Индскую компанию картографом, затем – шкипером и капитаном. В 1640 – 1641 гг. М.Г. де Фриз находился на службе на острове Тайвань. За это время им была создана подробная карта Тайваня, а также лоция для плавания от Батавии до Японии. Участник захвата испанской крепости Квелонг на острове Тайвань (1642).

Экспедиция

По заданию голландского правителя Индонезии в 1643 г. М.Г. де Фриз отправился в экспедицию к востоку от Японии на поиски мифической земли. 3 февраля 1643 г. судна «Кастрикум» и «Брескенс» отбыли из Батавии. 20 мая 1643 г. голландцы оказались возле южного побережья Японии. После бури 21 мая корабли оказались разделенными и продолжили путешествие раздельно. М.Г. Фриз предпринял плавание вдоль восточного берега острова Хонсю. 6 июня 1643 г. он вышел к южному берегу острова Хоккайдо.

13 июня 1643 г. отряд М.Г. де Фриза добрался до островов Малой Курильской гряды. Здесь голландцы познакомились с курильскими аборигенами – айнами. На следующий день перед отрядом показался берег острова Кунашир, а уже 20 июня 1643 г. голландцы вышли в пролив между островами Итуруп и Уруп. Пролив между этими островами они назвали проливом Фриза.

М.Г. де Фриз ошибочно принял остров Уруп за часть Американского континента, и 20 июня 1643 г. принял решение высадиться на острове. 22 июня отряд обнаружил на Урупе похожую на руду землю, 23 июня на вершине горы М.Г. де Фриз поставил деревянный крест, объявив эту землю собственностью Ост-Индской компании.

Покинув остров, отряд двинулся в Охотское море, выйдя 1 июля 1643 г. к островам Кунашир и Итуруп. Береговая линия островов была изучена М.Г. де Фризом. 14 июля 1643 г. голландцы увидели берега острова Сахалин, приняв его за продолжение острова Хоккайдо.

После общения с аборигенами корабль обогнул остров Сахалин и вышел к мысу Терпения. 27 июля 1643 г. на берегу залива Терпения голландцы в последний раз контактировали с айнами. 5 августа корабль через пролив Фриза вышел в Тихий океан.

Возвращение домой

После возвращения домой М.Г. де Фриз участвовал в борьбе Ост-Индской компании против испанцев. В 1644 – 1647 гг. исследователь совершил несколько плаваний до Филиппинских островов, сражаясь против испанцев, господствовавших там. В 1647 г. М.Г. де Фриз, командуя девятью кораблями, предпринял попытку захватить Манилу. Однако она обернулась неудачей. Начавшаяся на голландских кораблях эпидемия оборвала жизнь М.Г. де Фриза.