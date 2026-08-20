МААМУН
МААМУН (аль-Маамун, аль-Мамун) - халиф из династии Аббасидов.
Сын халифа Харуна ар-Рашида. После смерти отца назначен наместником Хорасана, избрал своей резиденцией город Мерв. Ставший новым халифом брат Маамуна аль-Амин (809-813 годы), вопреки завещанию отца и договорённости с Маамуном, согласно которой наследником аль-Амина объявлялся Маамун, провозгласил в 811 году преемником своего малолетнего сына Мусу. Конфликт по вопросу о престолонаследии вылился в войну.
Армия Маамуна осадила и в 813 году взяла Багдад. Аль-Амин был схвачен и обезглавлен, Маамун провозгласил себя халифом. Взойдя на престол, проводил политику, отвечавшую интересам поддерживавшей его иранской знати, что вызвало недовольство арабских кругов и стало причиной ряда восстаний в 813 году и 817-819 годах. Неустойчивость власти Маамуна способствовала первоначальному успеху Бабека восстания 816-837 годов. Стремясь усилить контроль над территориями с преимущественно арабским населением, в 819 году перенёс резиденцию из Мерва в Багдад. В 821 году оказал поддержку Фоме Славянину в его борьбе с византийским императором Михаилом II Травлом. Не сумел удержать под своей властью Хорасан и Мавераннахр, отделившиеся в 821 году от Халифата. В 825-828 годах и 829-832 годах подавил восстания коптов в Египте.
Был сторонником учения мутазилитов, покровительствовал наукам. По повелению Маамуна в 827 году проведены градусные измерения дуги меридиана в долине Синджар, в 829 году в Багдаде открыта обсерватория, в 830 годум - Дом мудрости (Бейт аль-хикма). Маамун инициировал перевод на арабский язык трудов ряда античных авторов (в т. ч. «Альмагест» Птолемея). В 831 году предпринял безуспешную попытку найти сокровища в пирамиде Хеопса. Умер, возвращаясь из похода против Византии.