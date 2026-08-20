МААМУН

МААМУН (аль-Маамун, аль-Мамун) - халиф из династии Аббасидов .

Сын ха­ли­фа Ха­ру­на ар-Ра­ши­да. По­сле смер­ти от­ца на­зна­чен на­ме­ст­ни­ком Хо­ра­са­на, из­брал сво­ей ре­зи­ден­ци­ей город Мерв. Став­ший но­вым ха­ли­фом брат Маамуна аль-Амин (809-813 годы), во­пре­ки за­ве­ща­нию от­ца и до­го­во­рён­но­сти с Маамуном, со­глас­но ко­то­рой на­след­ни­ком аль-Ами­на объ­яв­лял­ся Маамун, про­воз­гла­сил в 811 году пре­ем­ни­ком сво­его ма­ло­лет­не­го сы­на Му­су. Кон­фликт по во­про­су о пре­сто­ло­нас­ле­дии вы­лил­ся в вой­ну.

Ар­мия Маамуна оса­ди­ла и в 813 году взя­ла Ба­гдад. Аль-Амин был схва­чен и обез­глав­лен, Маамун про­воз­гла­сил се­бя ха­ли­фом. Взой­дя на пре­стол , про­во­дил по­ли­ти­ку, от­ве­чав­шую ин­те­ре­сам под­дер­жи­вав­шей его иранской зна­ти, что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во арабских кру­гов и ста­ло при­чи­ной ря­да вос­ста­ний в 813 году и 817-819 годах. Не­ус­той­чи­вость вла­сти Маамуна спо­соб­ст­во­ва­ла пер­во­на­чаль­но­му ус­пе­ху Ба­бе­ка вос­ста­ния 816-837 годов. Стре­мясь уси­лить кон­троль над тер­ри­то­рия­ми с пре­имущественно арабским на­се­ле­ни­ем, в 819 году пе­ре­нёс ре­зи­ден­цию из Мер­ва в Ба­гдад. В 821 году ока­зал под­держ­ку Фо­ме Сла­вя­ни­ну в его борь­бе с ви­зантийским императором Ми­хаи­лом II Трав­лом . Не су­мел удер­жать под сво­ей вла­стью Хо­ра­сан и Ма­ве­ран­нахр, от­де­лив­шие­ся в 821 году от Ха­ли­фа­та. В 825-828 годах и 829-832 годах по­да­вил вос­ста­ния коп­тов в Егип­те.

Был сто­рон­ни­ком уче­ния му­та­зи­ли­тов, по­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам. По по­ве­ле­нию Маамуна в 827 году про­ве­де­ны гра­дус­ные из­ме­ре­ния ду­ги ме­ри­диа­на в до­ли­не Синд­жар, в 829 году в Ба­гда­де от­кры­та об­сер­ва­то­рия, в 830 годум - Дом муд­ро­сти (Бейт аль-хик­ма). Маамун ини­ции­ро­вал пе­ре­вод на арабский язык тру­дов ря­да ан­тич­ных ав­то­ров (в т. ч. «Аль­магест» Пто­ле­мея). В 831 году пред­при­нял без­ус­пеш­ную по­пыт­ку най­ти со­кро­ви­ща в пи­ра­ми­де Хе­оп­са. Умер, воз­вра­ща­ясь из по­хо­да про­тив Ви­зан­тии .