МА СЫЦУН
МА СЫЦУН - китайский скрипач, композитор, педагог.
Учился игре на скрипке в консерваториях Нанси и Парижа (1923-1929 годы), затем обучался композиции (с 1930 года, также во Франции). В Китае выступал как скрипач с исполнением музыки европейских композиторов и собственной. Один из создателей современной системы музыкального образования в Китае, руководил консерваториями в Шанхае, Тайбэе, Тяньцзине, Нанкине, Пекине, с 1949 года директор основанной в том же году Центральной консерватории. Был также вице-президентом Ассоциации китайских музыкантов, редактором журнала «Музыкальное творчество». Во время «культурной революции» лишён всех должностей и подвергнут травле, исполнение его музыки было запрещено. В 1967 году эмигрировал в США, где продолжал выступать и сочинять музыку. В 1985 году заочно реабилитирован властями КНР.
В композиторском творчестве основывался на западной музыкальной стилистике. Значительная часть сочинений создана в 1930-1950-е годы: для оркестра - 1-я и 2-я симфонии (1941, 1959 годы), поэма «Тибет» (1941 год), сюита «Песня о лесах и горах» (1954 год); Струнный квартет (1938 год), для скрипки - Концерт (1944 год), сюита «Внутренняя Монголия» (1937 год), «Мадригал» (1944 год); кантаты, патриотические хоры, песни.