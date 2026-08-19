МА СЫЦУН

МА СЫЦУН - китайский скри­пач, ком­пози­тор, пе­да­гог.

Учил­ся иг­ре на скрип­ке в кон­сер­ва­то­ри­ях Нан­си и Па­ри­жа (1923-1929 годы), за­тем обу­чал­ся ком­по­зи­ции (с 1930 года, также во Фран­ции). В Ки­тае вы­сту­пал как скри­пач с ис­пол­не­ни­ем му­зы­ки ев­ропейских ком­по­зи­то­ров и соб­ст­вен­ной. Один из соз­да­те­лей современной сис­те­мы музыкального об­ра­зо­ва­ния в Ки­тае, ру­ко­во­дил кон­сер­ва­то­рия­ми в Шан­хае, Тай­бэе, Тянь­цзи­не, Нан­ки­не, Пе­ки­не, с 1949 года ди­рек­тор ос­но­ван­ной в том же го­ду Центральной кон­сер­ва­то­рии. Был так­же ви­це-президентом Ас­со­циа­ции китайских му­зы­кан­тов, ре­дак­то­ром журнала «Му­зы­каль­ное твор­че­ст­во». Во вре­мя «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» ли­шён всех долж­но­стей и под­верг­нут трав­ле, ис­пол­не­ние его му­зы­ки бы­ло за­пре­ще­но. В 1967 году эмиг­ри­ро­вал в США, где про­дол­жал вы­сту­пать и со­чи­нять му­зы­ку. В 1985 году за­оч­но реа­би­ли­ти­ро­ван вла­стя­ми КНР.

В ком­по­зи­тор­ском твор­че­ст­ве ос­но­вы­вал­ся на западной музыкальной сти­ли­сти­ке. Зна­чительная часть со­чи­не­ний соз­да­на в 1930-1950-е годы: для ор­ке­ст­ра - 1-я и 2-я сим­фо­нии (1941, 1959 годы), по­эма «Ти­бет» (1941 год), сюи­та «Пес­ня о ле­сах и го­рах» (1954 год); Струн­ный квар­тет (1938 год), для скрип­ки - Кон­церт (1944 год), сюи­та «Внут­рен­няя Мон­го­лия» (1937 год), «Мад­ри­гал» (1944 год); кан­та­ты, пат­рио­тические хо­ры, пес­ни.