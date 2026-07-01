М A ДИЙ

Мaдий (Мадиес; древнегреч . Μα- δύης) — царь скифов Южн. Кавказа ( аккад . ишкузаи). Сын и преемник Партатуа , в отличие от которого упоминается только в древнегреческих памятниках — у Геродота («История» I:103) и Страбона («География», I, 3:21). Имя М., как и большинство скифо-сарматских, этимологизируется на индоевропейской основе, но получило разные толкования в иранском языко­знании — по Я. Харматта, от *madvan — «удачливый», по Р. Шмитту, от *madu — «мед, опьяняющий напиток», по С. В. Кулланда, от *mantu — «мудрец, советник». Почти вся деятельность М. реконструируется исходя из условно определяемого (по соотнесению античных и клинописных источников) времени его царствования (середина 650-х — конец 620-х до н. э.). Это прежде всего масштабные военные предприятия на п-ове Малая Азия и в Вост. Средиземноморье. Согласно Геродоту, М. «с большим войском» вторгся в Мидию , когда Киаксар осаждал Нин ( Ниневия ), и, разгромив мидийцев, ненадолго подчинил их, а скифы стали владычествовать в Азии (I:104). Затем, по-видимому, он руководил опустошительным вторжением в Сирию : скифские отряды достигли границ Египта , где приняли умилостивительные дары от Псамметиха I, а на обратном пути один из них разграбил святилище Афродиты Небесной — Урании (скорее всего, финикийской богини Астарты Деркето). Согласно Страбону, М. стоит в ряду великих предводителей походов — Сесострис ( Сенусерт ), Теаркон ( Тахарка ), Псамметих и Кир Великий ; ему приписываются победы над царем треров Кобом в Анатолии. Т. К. Кораев.