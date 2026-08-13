ЛЖЕДМИТРИЙ III
ЛЖЕДМИТРИЙ III - «Псковский вор», самозванец, стремившийся занять русский престол под именем погибшего царевича Дмитрия Ивановича в кризисных условиях Смутного времени.
Сын диакона одной из московских церквей за рекой Яуза.
В начале 1611 года под именем казака Сидорки торговал ножами в Новгороде. 23.3(2.4).1611 года он в окружении казаков явился в город и объявил себя чудесно спасшимся «царём Дмитрием Ивановичем» (т. е. Лжедмитрием I). Новгородцы прогнали его. Лжедмитрий III и казаки бежали в Ивангород, где были приняты воеводой князем И.Ф. Хованским и служилыми людьми с пушечным салютом, самозванцу присягнули крепости Ям (ныне Кингисепп), Копорье, Гдов, однако Псков - центр повстанческого движения на северо-западе Русского государства - отказался целовать ему крест. В августе 1611 года Лжедмитрий III, собрав небольшое войско, пытался взять Псков, но шведы во главе с Я.П. Делагарди, захватившие к тому времени Новгород, отогнали его от города, а затем наголову разгромили на реке Плюсса, после чего самозванец с остатками своих сил сумел укрыться в Ивангороде.
Осенью 1611 года новый псковский воевода, пожалованный в 1609 году в бояре Лжедмитрием II Н.Д. Вельяминов-Зернов, убедил утомлённых многомесячной швед. осадой псковичей пригласить Лжедмитрия III в город. 4(14) декабря принят псковичами как «царь Дмитрий Иванович». К руководителям Первого ополчения 1611 года князю Д.Т. Трубецкому и И.М. Заруцкому в таборы под Москву от Лжедмитрия III был направлен атаман Г. Попов с окружными грамотами. Появление посольства Лжедмитрия III спутало планы Заруцкого, рассчитывавшего возвести на престол сына Лжедмитрия II и М. Мнишек Ивана Дмитриевича и стать при нём фактическим правителем государства. В январе 1612 года в Псков были отправлены послы К.Д. Бегичев и Н.В. Лопухин, но они вместо разоблачения Лжедмитрия III «признали» в нём «царя Дмитрия Ивановича». Весть о случившемся в Пскове спровоцировала мятеж в таборах ополчения под Москвой 22.3(1.4).1612 года. Было организовано крестное целование Лжедмитрия III, князей Трубецкого и Заруцкого силой заставили присягнуть самозванцу. В начале апреле 1612 года в Псков было отправлено новое посольство, возглавлявшееся бывшим фаворитом Лжедмитрия II И.В. Плещеевым Глазуном. События в подмосковных таборах сначала внесли разлад, а затем привели к полному разрыву между руководителями Первого ополчения 1611 года и руководителями Второго ополчения 1611-1612 годов, которые официально объявили о непризнании как Лжедмитрия III, так и сына М. Мнишек Ивана.
В Пскове И.В. Плещеев Глазун публично «признал» Лжедмитрия III прежним «царём Дмитрием Ивановичем», но тут же тайно подготовил его низложение и арест. Псковичи к тому времени сильно разочаровались в Лжедмитрии III и его воинах, которые оказались не в состоянии защитить город и уезд от шведов и отрядов А.И. Лисовского и, более того, сами занялись грабежами и бесчинствами в осаждённом городе. В конце мая 1612 года заговорщики ночью попытались захватить Лжедмитрия III, но ему вместе со ставшим его «боярином» князем И.Ф. Хованским удалось бежать в Гдов. Плещеев Глазун уговорил Хованского выдать самозванца и отвёз его в таборы ополчения под Москву, где по распоряжению князя Д.Т. Трубецкого он был заключён в тюрьму. Повод для конфликта между Первым и Вторым ополчениями был устранён, что создало условия для объединения их сил. Вскоре после избрания на царство Михаила Фёдоровича Лжедмитрий III был посажен на цепь для всеобщего обозрения и затем казнён.