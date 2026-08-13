ЛЖЕДМИТРИЙ III

ЛЖЕДМИТРИЙ III - «Псковский вор», самозванец, стремившийся занять русский престол под именем погибшего царевича Дмитрия Ивановича в кризисных условиях Смутного времени.

Сын диа­ко­на од­ной из московских церк­вей за рекой Яу­за.

В начале 1611 года под име­нем ка­за­ка Си­дор­ки тор­го­вал но­жа­ми в Нов­го­ро­де. 23.3(2.4).1611 года он в ок­ру­же­нии ка­за­ков явил­ся в го­род и объ­я­вил се­бя чу­дес­но спас­шим­ся «ца­рём Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем» (т. е. Лжедмитрием I ). Нов­го­род­цы про­гна­ли его. Лжедмитрий III и ка­за­ки бе­жа­ли в Иван­го­род, где бы­ли при­ня­ты вое­во­дой князем И.Ф. Хо­ван­ским и слу­жи­лы­ми людь­ми с пу­шеч­ным са­лю­том, са­мо­зван­цу при­сяг­ну­ли кре­по­сти Ям (ны­не Кин­ги­сепп), Ко­по­рье, Гдов, од­на­ко Псков - центр пов­станческого дви­же­ния на се­ве­ро-за­па­де Русского государства - от­казал­ся це­ло­вать ему крест. В августе 1611 года Лжедмитрий III, со­брав не­боль­шое вой­ско, пы­тал­ся взять Псков, но шве­ды во главе с Я.П. Де­ла­гар­ди, за­хва­тив­шие к то­му вре­ме­ни Нов­го­род, ото­гна­ли его от го­ро­да, а за­тем на­го­ло­ву раз­гро­ми­ли на реке Плюс­са, по­сле че­го са­мо­зва­нец с ос­тат­ка­ми сво­их сил су­мел ук­рыть­ся в Иван­го­ро­де.

Осе­нью 1611 года но­вый псков­ский вое­во­да, по­жа­ло­ван­ный в 1609 году в боя­ре Лже­дмит­ри­ем II Н.Д. Вель­я­ми­нов-Зер­нов, убе­дил утом­лён­ных мно­го­ме­сяч­ной швед. оса­дой пско­ви­чей при­гла­сить Лжедмитрия III в го­род. 4(14) декабря при­нят пско­ви­ча­ми как «царь Дмит­рий Ива­но­вич». К ру­ко­во­ди­те­лям Пер­во­го опол­че­ния 1611 года князю Д.Т. Тру­бец­ко­му и И.М. За­руц­ко­му в та­бо­ры под Мо­ск­ву от Лжедмитрия III был на­прав­лен ата­ман Г. По­пов с ок­руж­ны­ми гра­мо­тами. По­яв­ле­ние по­соль­ст­ва Лжедмитрия III спу­та­ло пла­ны За­руц­ко­го, рас­счи­ты­вав­ше­го воз­вес­ти на пре­стол сы­на Лже­дмит­рия II и М. Мни­шек Ива­на Дмит­рие­ви­ча и стать при нём фак­тическим пра­ви­те­лем го­су­дар­ст­ва. В январе 1612 года в Псков бы­ли от­прав­ле­ны по­слы К.Д. Бе­ги­чев и Н.В. Ло­пу­хин, но они вме­сто ра­зо­бла­че­ния Лжедмитрия III «при­зна­ли» в нём «ца­ря Дмит­рия Ива­но­ви­ча». Весть о слу­чив­шем­ся в Пско­ве спро­во­ци­ро­ва­ла мя­теж в та­бо­рах опол­че­ния под Мо­ск­вой 22.3(1.4).1612 года. Бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но кре­ст­ное це­ло­ва­ние Лжедмитрия III, кня­зей Тру­бец­ко­го и За­руц­ко­го си­лой за­ста­ви­ли при­сяг­нуть са­мо­зван­цу. В на­ча­ле апреле 1612 года в Псков бы­ло от­прав­ле­но но­вое по­соль­ст­во, воз­глав­ляв­шее­ся бывшим фа­во­ри­том Лже­дмит­рия II И.В. Пле­щее­вым Гла­зу­ном. Со­бы­тия в под­мос­ков­ных та­бо­рах сна­ча­ла вне­сли раз­лад, а за­тем при­ве­ли к пол­но­му раз­ры­ву ме­ж­ду ру­ко­во­ди­те­ля­ми Пер­во­го опол­че­ния 1611 года и ру­ко­во­ди­те­ля­ми Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов, ко­то­рые офи­ци­аль­но объ­я­ви­ли о не­при­зна­нии как Лжедмитрия III, так и сы­на М. Мни­шек Ива­на.

В Пско­ве И.В. Пле­ще­ев Гла­зун пуб­лич­но «при­знал» Лжедмитрия III преж­ним «ца­рём Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем», но тут же тай­но под­го­то­вил его низ­ло­же­ние и арест. Пско­ви­чи к то­му вре­ме­ни силь­но раз­оча­ро­ва­лись в Лжедмитрии III и его вои­нах, ко­то­рые ока­за­лись не в со­стоя­нии за­щи­тить го­род и уезд от шве­дов и от­ря­дов А.И. Ли­сов­ско­го и, бо­лее то­го, са­ми за­ня­лись гра­бе­жа­ми и бес­чин­ст­ва­ми в оса­ж­дён­ном го­ро­де. В кон­це мая 1612 года за­го­вор­щи­ки но­чью по­пы­та­лись за­хва­тить Лжедмитрия III, но ему вме­сте со став­шим его «боя­ри­ном» князем И.Ф. Хо­ван­ским уда­лось бе­жать в Гдов. Пле­ще­ев Гла­зун уго­во­рил Хо­ван­ско­го вы­дать са­мо­зван­ца и от­вёз его в та­бо­ры опол­чения под Мо­ск­ву, где по рас­по­ря­же­нию князя Д.Т. Тру­бец­ко­го он был за­клю­чён в тюрь­му. По­вод для кон­флик­та ме­ж­ду Пер­вым и Вто­рым опол­че­ния­ми был уст­ра­нён, что соз­да­ло ус­ло­вия для объ­е­ди­не­ния их сил. Вско­ре по­сле из­бра­ния на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Лжедмитрий III был по­са­жен на цепь для все­об­ще­го обо­зре­ния и за­тем каз­нён.