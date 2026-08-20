ЛЖЕДМИТРИЙ II
ЛЖЕДМИТРИЙ II - «Тушинский вор», самозванец, стремившийся занять русский престол под именем погибшего царевича Дмитрия Ивановича в кризисных условиях Смутного времени.
Настоящее имя неизвестно. По наиболее аргументированной версии, Лжедмитрий II был крещёным евреем, происходил из окрестностей города Шклов (ныне Могилёвская область, Белоруссия). Обучал детей священников грамоте, однако незадолго до начала самозванческой авантюры лишился заработка и стал бродягой. Был подобран сторонниками Лжедмитрия I М. Меховецким и старостой чечерским Н. Зеновичем в конце 1606 года. В конце 1606-1607 годах они вместе с прибывшим в Речь Посполиту из Русского государства Илейкой Муромцем предприняли попытку выдать Лжедмитрия II за погибшего царя Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия I), однако Лжедмитрий II, опасаясь за свою жизнь, бежал от них в город Пропойск (ныне Славгород, Могилёвская область, Белоруссия), где был схвачен по приказу Зеновича и посажен в тюрьму. Из-за обострения ситуации в Речи Посполитой и стремления Сейма обеспечить мир на востоке (нарушителям грозила конфискация имущества) шляхтичи вынуждены были стать осторожнее при подготовке новых самозванческих интриг. Тем не менее Меховецкий и Зенович заставили пленного Лжедмитрия II выдать себя за родственника царевича Дмитрия Ивановича - стольника А.А. Нагого (из рода Нагих). 23.5(2.6).1607 года по приказу Зеновича урядник чечерский Рагоза (Рагозинский) передал Лжедмитрию II на границе Речи Посполитой и Русского государства сторонникам И.М. Заруцкого и предводителя стародубских служилых людей, сына боярского Г. Верёвкина, которые 12(22).7.1607 года организовали в городе Стародуб опознание самозванца теперь уже как «чудесно спасшегося» царя Дмитрия Ивановича. Важной составной частью этого действа стало прибытие в Стародуб крупного польско-литовского военного отряда Меховецкого (в тот же день самозванец назначил его «гетманом», поручив формирование своего войска). К концу лета 1607 года в Стародубе Меховецкому и Заруцкому удалось собрать около 3 тысяч плохо вооружённых воинов (основу составляли стародубские служилые люди и казаки-«болотниковцы» Заруцкого; около 1 тысячи наёмников Меховецкого и польских шляхтичей И. Будилы и П. Харлиньского).
В сентябре - октябре 1607 года Лжедмитрий II повёл своё войско на помощь (вероятно, согласно договорённости) осаждённым в Туле И.И. Болотникову и Илейке Муромцу. М. Меховецкому удалось захватить Почеп, Брянск, Карачев, разбить правительственный отряд князя В.Ф. Литвинова-Мосальского у Козельска и выйти на ближние подступы к Туле. Капитуляция Болотникова и Илейки Муромца [10(20).10.1607 года] вызвала бунт наёмных солдат и распад войска самозванца. Лжедмитрий II бежал в Орёл. Оттуда он планировал отправиться в Путивль, однако по дороге в Комарицкой волости в окрестностях Севска был задержан в октябре/ноябре 1607 года отрядами наёмников В. Валевского и С. Тышкевича, которые прибыли в Русское государство из Речи Посполитой по окончании мятежа Н. Зебжидовского. Под давлением поляков Лжедмитрий II согласился продолжить авантюру. После неудачного похода на Брянск в ноябре - декабре 1607 года самозванец отступил в Орёл. Здесь Лжедмитрий II усилил своё войско отрядами «казацких царевичей». Участники движения Лжедмитрия II развязали террор против дворян, изменивших «царю Дмитрию» (Лжедмитрию I), и стали формировать из бывших холопов новое «воровское» дворянство, а из самозваных царевичей (Лжефёдор и др.), обедневших дворян и авторитетных казачьих атаманов (И.М. Заруцкий и др.) - «служилых князей и бояр», копируя московские властные структуры. Служилые люди южных уездов, участвовавшие ещё в авантюре Лжедмитрия I и в Болотникова восстании 1606-1607 годов, восприняли действия Лжедмитрия II как их прямое продолжение, обеспечив поддержку новому самозванцу. Белорусская, литовская, польская и украинская шляхта активно выступила на стороне Лжедмитрия II, т. к. рассматривала участие в его походах как возможность получения денежных средств.
Весной 1608 года князь Р. Ружинский, прибывший в Русское государство из Речи Посполитой во главе крупного отряда наёмников для службы Лжедмитрию II, сместил М. Меховецкого с «гетманства» и приказал казнить «казацких царевичей». С конфискациями поместий и казнями дворян было покончено. В 1608 году отряды самозванца нанесли поражения войскам царя Василия Ивановича Шуйского в Болховском [30 апреля (10 мая) - 1(11) мая], Ходынском [25 июня (5 июля)], Рахманцевском [22 сентября (2 октября)] и Ростовском [15(25) октября] сражениях и осадили Москву, Новгород, Нижний Новгород, Казань, Смоленск, Коломну, Иосифо-Волоколамский и Троице-Сергиев монастыри. Практически вся Европейская часть страны оказалась под контролем самозванца. Неудачи правительственных войск и их неспособность защитить поместья и вотчины городовых дворян, посады и крестьянские миры от разорения вызвали массовый переход дворян, посадских людей и крестьян на сторону Лжедмитрия II. Многочисленное войско самозванца теперь состояло из наёмных полков Р. Ружинского, Я.П. Сапеги, А. Зборовского, В. Валевского, М. Велегловского и др., донских казаков Заруцкого, Лисовского и запорожских казаков Грица, Повидзиевского, Лиса, Ростецкого.
Своей «столицей» самозванец избрал Тушинский лагерь. Летом - осенью 1608 года из Москвы к Лжедмитрию II переехали несколько членов Государева двора и Боярской думы, в т. ч. представители древних и знатных фамилий (князь Д.Т. Трубецкой, князь В.М. Мосальский Рубец, М.Г. Салтыков, князья Р.Ф. Троекуров, А.Ю. Сицкий и др.). В Тушино в начале сентября 1608 года вместе с отрядами А. Зборовского и Сапеги прибыла «царица» М. Мнишек. 6(16) сентября она «признала» в Лжедмитрии II своего мужа, а 10(20) сентября публично въехала в стан к Лжедмитрию II и стала жить с ним как законная жена (перед этим они якобы тайно обвенчались). В качестве пленника в Тушино был доставлен ростовский митрополит Филарет, вскоре провозглашённый патриархом. Производимые представителями Тушинского лагеря непомерные поборы в считаные недели разорили жителей захваченных ими уездов. Население поморских и замосковных уездов организовало земское движение против Лжедмитрия II, которое самозванец попытался подавить силой. Движение было использовано боярином князем М.В. Скопиным-Шуйским для воссоздания правительственного войска. Кроме того, на основании Выборгского договора 1609 года он привлёк на царскую службу шведский экспедиционный корпус под командованием Я.П. Делагарди. Русско-шведское войско нанесло поражения тушинцам у Торжка [17(27).6.1609 года], Твери [11-13(21-23) июля], у Подмонастырской слободы Троицкого Макарьева Калязина монастыря [18(28) августа], у села Каринского близ Александровской слободы (конец октября).
В декабре 1609 года силы самозванца контролировали южные уезды Русского государства от Новгорода-Северского до Астрахани, а также Псковщину. Однако военные неудачи, Речи Посполитой интервенция начала XVII века в Русское государство (развернувшаяся в сентябре 1609 года) привели к распаду Тушинского лагеря. 27.12.1609(6.1.1610 года) в страхе за свою жизнь Лжедмитрий II бежал в Калугу, бросив на произвол судьбы жену и двор. Большая часть «воровских» бояр и наиболее боеспособная часть наёмников (в т. ч. М.Г. Салтыков, князь В.М. Мосальский Рубец и др.) отправились посольством к Сигизмунду III, подписали договор об избрании королевича Владислава (будущий польскийкороль Владислав IV) на русский престол и поступили на королевскую службу. Некоторые «бояре» и «дворяне» Тушинского лагеря явились с повинной к царю Василию Шуйскому. В феврале 1610 года «воровские» бояре, служилые люди и казаки во главе с князем Д.Т. Трубецким, а в начале лета 1610 года - часть наёмников под предводительством Я.П. Сапеги прибыли к самозванцу в Калугу, которая на год стала новой «столицей» Лжедмитрия II. Политические институты, сложившиеся здесь, отличались от органов Тушинского лагеря: в Калуге у Лжедмитрия II не было патриарха и Освященного собора, в Боярской думе и Государеве дворе ключевую роль играли не сторонники Романовых, а представители родов, выдвинувшихся в опричнину. Наёмное войско Лжедмитрия II во главе с Сапегой стало играть в Калуге вспомогательную роль и не контролировало администрацию самозванца.
После разгрома войск царя Василия Шуйского в Клушинском сражении 1610 года и наступления войск Речи Посполитой на Москву позиции Лжедмитрия II вновь окрепли. При этом к лету 1610 года под контролем Лжедмитрия II остались только «польские» (т. е. расположенные на территории бывшего Дикого поля), часть украинных, заокских и низовых городов, а также Астрахань. Опираясь главным образом на служилых людей подконтрольных ему территорий, а также казачество, Лжедмитрий II сформировал новое войско, усиленное наёмниками Сапеги, вернувшегося на службу к Лжедмитрию II после безрезультатной поездки в лагерь Сигизмунда III под Смоленск. В июне - июле 1610 года Лжедмитрий II совершил новый поход на Москву. Однако попытки сторонников Лжедмитрия II - «бояр» князь Д.Т. Трубецкого, князя Г.П. Шаховского, князя С.Г. Звенигородского, М.М. Бутурлина и др. обманом или силой навязать Лжедмитрия II москвичам оказались неудачными. На состоявшемся в Москве заседании Боярской думы с представителями сословий (которое современники рассматривали как Земский собор) на царство был избран королевич Владислав, а против отрядов Лжедмитрия II были направлены польско-литовского войска. В конце августа - начале сентября 1610 года самозванец бежал из Николо-Угрешского монастыря в Калугу, бросив своё войско. Вскоре к нему в Калугу прибыли отдельные бояре, казаки и около 1 тысячи наёмников во главе с В. Валевским. Попытки «бояр» Лжедмитрия II террором реорганизовать и увеличить войско привели к сопротивлению населения подмосковных уездов, а также северских и украинных уездов, ещё недавно являвшихся главной базой Лжедмитрия II. Он был зарублен на охоте князем П.А. Урусовым (из рода Урусовых), которому ранее нанёс публичное оскорбление.
Вскоре после смерти Лжедмитрия II М. Мнишек родила сына, который был наречён Иваном Дмитриевичем и объявлен рядом сторонников Лжедмитрия II наследником русского престола; в народе он получил прозвище Ворёнок.