ЛЖЕДМИТРИЙ II

ЛЖЕДМИТРИЙ II - «Тушинский вор», самозванец, стремившийся занять русский престол под именем погибшего царевича Дмитрия Ивановича в кризисных условиях Смутного времени.

На­стоя­щее имя не­из­вест­но. По наи­бо­лее ар­гу­мен­ти­ро­ван­ной вер­сии, Лжедмитрий II был кре­щё­ным ев­ре­ем, про­ис­хо­дил из ок­ре­ст­но­стей города Шклов (ны­не Мо­ги­лёв­ская область, Бе­ло­рус­сия). Обу­чал де­тей свя­щен­ни­ков гра­мо­те, од­на­ко не­за­дол­го до на­ча­ла са­мо­званческой аван­тю­ры ли­шил­ся за­ра­бот­ка и стал бро­дя­гой. Был по­до­бран сто­рон­ни­ка­ми Лже­дмит­рия I М. Ме­хо­вец­ким и ста­ро­стой че­чер­ским Н. Зе­но­ви­чем в конце 1606 года. В конце 1606-1607 годах они вме­сте с при­быв­шим в Речь Пос­по­ли­ту из Русского государства Илей­кой Му­ром­цем пред­при­ня­ли по­пыт­ку вы­дать Лжедмитрия II за по­гиб­ше­го ца­ря Дмит­рия Ива­но­ви­ча (Лжедмитрия I), од­на­ко Лжедмитрий II, опа­саясь за свою жизнь, бе­жал от них в город Про­пойск (ныне Слав­город, Могилёвская область, Белоруссия), где был схвачен по приказу Зеновича и по­са­жен в тюрь­му. Из-за обо­ст­ре­ния си­туа­ции в Ре­чи По­спо­ли­той и стрем­ле­ния Сей­ма обе­спе­чить мир на во­сто­ке (на­ру­ши­те­лям гро­зи­ла кон­фис­ка­ция иму­ще­ст­ва) шлях­ти­чи вы­нуж­де­ны бы­ли стать ос­то­рож­нее при под­го­тов­ке но­вых са­мо­званческих ин­триг. Тем не ме­нее Ме­хо­вец­кий и Зе­но­вич за­ста­ви­ли плен­но­го Лжедмитрия II вы­дать се­бя за род­ст­вен­ни­ка ца­ре­ви­ча Дми­трия Ива­но­ви­ча - столь­ни­ка А.А. На­го­го (из ро­да На­гих). 23.5(2.6).1607 года по при­ка­зу Зе­но­ви­ча уряд­ник че­чер­ский Ра­го­за (Ра­го­зин­ский) пе­ре­дал Лжедмитрию II на гра­ни­це Ре­чи По­спо­ли­той и Русского государства сто­рон­ни­кам И.М. За­руц­ко­го и пред­води­те­ля ста­ро­дуб­ских слу­жи­лых лю­дей, сы­на бо­яр­ско­го Г. Верёв­ки­на, ко­то­рые 12(22).7.1607 года ор­га­ни­зо­вали в городе Ста­ро­дуб опо­зна­ние са­мо­зван­ца те­перь уже как «чу­дес­но спас­ше­го­ся» ца­ря Дмит­рия Ива­но­ви­ча. Важ­ной со­став­ной частью это­го дей­ст­ва ста­ло при­бы­тие в Ста­ро­дуб круп­но­го поль­ско-ли­товского во­енного от­ря­да Ме­хо­вец­ко­го (в тот же день са­мо­зва­нец на­зна­чил его «гет­ма­ном», по­ручив фор­ми­ро­ва­ние сво­его во­йс­ка). К концу ле­та 1607 года в Ста­ро­ду­бе Ме­хо­вец­ко­му и За­руц­ко­му уда­лось со­брать около 3 тысяч пло­хо воо­ру­жён­ных вои­нов (ос­но­ву со­став­ля­ли ста­ро­дуб­ские слу­жи­лые лю­ди и ка­за­ки-«бо­лот­ни­ков­цы» За­руц­ко­го; около 1 тысячи на­ём­ни­ков Ме­хо­вец­ко­го и польских шлях­ти­чей И. Бу­ди­лы и П. Хар­линь­ско­го).

В сентябре - октябре 1607 года Лжедмитрий II по­вёл своё вой­ско на по­мощь (ве­ро­ят­но, со­глас­но до­го­во­рён­но­сти) оса­ж­дён­ным в Ту­ле И.И. Бо­лот­ни­ко­ву и Илей­ке Му­ром­цу. М. Ме­хо­вец­ко­му уда­лось за­хва­тить По­чеп, Брянск, Ка­ра­чев, раз­бить пра­ви­тельственный от­ряд князя В.Ф. Лит­ви­но­ва-Мо­саль­ско­го у Ко­зель­ска и вый­ти на ближ­ние под­сту­пы к Ту­ле. Ка­пи­ту­ля­ция Бо­лот­ни­ко­ва и Илей­ки Му­ром­ца [10(20).10.1607 года] вы­зва­ла бунт на­ём­ных сол­дат и рас­пад вой­ска са­мо­зван­ца. Лжедмитрий II бе­жал в Орёл. От­ту­да он пла­ни­ро­вал от­пра­вить­ся в Пу­тивль, од­на­ко по до­ро­ге в Ко­ма­риц­кой волости в ок­ре­ст­но­стях Се­вс­ка был за­дер­жан в октябре/ноябре 1607 года от­ря­да­ми на­ём­ни­ков В. Ва­лев­ско­го и С. Тыш­ке­ви­ча, ко­то­рые при­бы­ли в Русское государство из Ре­чи Пос­по­ли­той по окон­ча­нии мя­те­жа Н. Зеб­жи­дов­ско­го. Под дав­ле­ни­ем по­ля­ков Лжедмитрий II со­гла­сил­ся про­дол­жить аван­тю­ру. По­сле не­удач­но­го по­хо­да на Брянск в ноябре - декабре 1607 года са­мо­зва­нец от­сту­пил в Орёл. Здесь Лжедмитрий II уси­лил своё вой­ско от­ря­да­ми «ка­зац­ких ца­ре­ви­чей». Уча­ст­ни­ки дви­же­ния Лжедмитрия II раз­вя­за­ли тер­рор про­тив дво­рян, из­ме­нив­ших «ца­рю Дмит­рию» (Лже­дмит­рию I), и ста­ли фор­миро­вать из бывших хо­ло­пов но­вое «во­ров­ское» дво­рян­ст­во , а из са­мо­зва­ных ца­ре­ви­чей (Лже­фё­дор и др.), обед­нев­ших дво­рян и ав­то­ри­тет­ных ка­зачь­их ата­ма­нов (И.М. За­руц­кий и др.) - «слу­жи­лых кня­зей и бо­яр», ко­пи­руя московские вла­ст­ные струк­ту­ры. Слу­жи­лые лю­ди южных уез­дов, уча­ст­во­вав­шие ещё в аван­тю­ре Лже­дмит­рия I и в Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­нии 1606-1607 годов, вос­при­ня­ли дей­ст­вия Лжедмитрия II как их пря­мое про­дол­же­ние, обес­пе­чив под­де­рж­ку новому са­мо­зван­цу. Бе­ло­рус­ская, ли­товская, поль­ская и украинская шлях­та ак­тив­но вы­сту­пи­ла на сто­ро­не Лжедмитрия II, т. к. рас­смат­ри­ва­ла уча­стие в его похо­дах как воз­мож­ность по­лу­че­ния де­неж­ных средств.

Вес­ной 1608 года князь Р. Ру­жин­ский, при­быв­ший в Русское государство из Ре­чи Пос­по­ли­той во гла­ве круп­но­го от­ря­да на­ём­ни­ков для службы Лжедмитрию II, сме­стил М. Ме­хо­вец­ко­го с «гет­ман­ст­ва» и при­ка­зал каз­нить «ка­зац­ких ца­ре­ви­чей». С кон­фи­ска­ция­ми по­мес­тий и каз­ня­ми дво­рян бы­ло по­кон­че­но. В 1608 году от­ря­ды са­мо­зван­ца на­нес­ли по­ра­же­ния вой­скам ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го в Бол­хов­ском [30 апреля (10 мая) - 1(11) мая], Хо­дын­ском [25 ию­ня (5 ию­ля)], Рах­ман­цев­ском [22 сентября (2 октября)] и Рос­тов­ском [15(25) октября] сра­же­ни­ях и оса­ди­ли Мо­ск­ву, Нов­го­род, Ниж­ний Нов­го­род, Ка­зань, Смо­ленск, Ко­лом­ну, Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ский и Трои­це-Сер­ги­ев мо­на­сты­ри. Прак­ти­че­ски вся Ев­ропейская часть стра­ны ока­за­лась под кон­тро­лем са­мо­зван­ца. Не­уда­чи пра­ви­тельственных войск и их не­спо­соб­ность за­щи­тить по­ме­стья и вот­чи­ны го­ро­до­вых дво­рян, по­са­ды и кре­сть­ян­ские ми­ры от ра­зо­ре­ния вы­зва­ли мас­со­вый пе­ре­ход дво­рян, по­сад­ских лю­дей и кре­сть­ян на сто­ро­ну Лжедмитрия II. Мно­го­численное вой­ско са­мо­зван­ца те­перь со­стоя­ло из на­ём­ных пол­ков Р. Ру­жин­ско­го, Я.П. Са­пе­ги, А. Збо­ров­ско­го, В. Ва­лев­ско­го, М. Ве­лег­лов­ско­го и др., дон­ских ка­за­ков За­руц­ко­го, Ли­сов­ско­го и за­по­рож­ских ка­за­ков Гри­ца, По­вид­зи­ев­ско­го, Ли­са, Рос­тец­ко­го.

Сво­ей «сто­ли­цей» са­мо­зва­нец из­брал Ту­шин­ский ла­герь. Ле­том - осе­нью 1608 года из Мо­ск­вы к Лжедмитрию II пе­ре­еха­ли несколько чле­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра и Бо­яр­ской ду­мы, в т. ч. пред­ста­ви­те­ли древ­них и знат­ных фа­ми­лий (князь Д.Т. Тру­бец­кой, князь В.М. Мо­саль­ский Ру­бец, М.Г. Сал­ты­ков, кня­зья Р.Ф. Тро­е­ку­ров, А.Ю. Сиц­кий и др.). В Ту­ши­но в на­ча­ле сентября 1608 года вме­сте с от­ря­да­ми А. Збо­ров­ско­го и Са­пе­ги при­бы­ла «ца­ри­ца» М. Мни­шек. 6(16) сен­тяб­ря она «при­зна­ла» в Лжедмитрии II сво­его му­жа, а 10(20) сентября пуб­лич­но въе­ха­ла в стан к Лжедмитрию II и ста­ла жить с ним как за­кон­ная же­на (пе­ред этим они яко­бы тай­но об­вен­ча­лись). В ка­че­ст­ве плен­ни­ка в Ту­ши­но был дос­тав­лен рос­тов­ский митрополит Фи­ла­рет, вско­ре про­воз­гла­шён­ный пат­ри­ар­хом. Про­из­во­ди­мые пред­ста­ви­те­ля­ми Ту­шин­ско­го ла­ге­ря не­по­мер­ные по­бо­ры в счи­та­ные не­де­ли ра­зо­ри­ли жи­те­лей за­хва­чен­ных ими уез­дов. На­се­ле­ние по­мор­ских и за­мос­ков­ных уез­дов ор­га­ни­зо­ва­ло зем­ское дви­же­ние про­тив Лжедмитрия II, ко­то­рое са­мо­зва­нец по­пы­тал­ся по­да­вить си­лой. Дви­же­ние бы­ло ис­поль­зо­ва­но боя­ри­ном князем М.В. Ско­пи­ным-Шуй­ским для вос­соз­да­ния пра­ви­тельственного вой­ска. Кро­ме того, на ос­но­ва­нии Вы­борг­ско­го до­го­во­ра 1609 года он при­влёк на цар­скую служ­бу шведский экс­пе­диционный кор­пус под ко­мандованием Я.П. Де­ла­гар­ди. Русско-шведское вой­ско на­нес­ло по­ра­же­ния ту­шин­цам у Торж­ка [17(27).6.1609 года], Тве­ри [11-13(21-23) ию­ля], у Под­мо­на­стыр­ской сло­бо­ды Тро­иц­ко­го Ма­карь­е­ва Ка­ля­зи­на монастыря [18(28) августа], у села Ка­рин­ско­го близ Алек­сан­д­ров­ской сло­бо­ды (ко­нец ок­тяб­ря).

В декабре 1609 года си­лы са­мо­зван­ца кон­тро­ли­ро­ва­ли южные уезды Русского государства от Нов­го­ро­да-Се­вер­ско­го до Астра­ха­ни, а так­же Псков­щи­ну. Од­на­ко во­енные не­уда­чи, Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ция на­ча­ла XVII века в Русское государство (раз­вер­нув­шая­ся в сентябре 1609 года) при­ве­ли к рас­па­ду Ту­шин­ско­го ла­ге­ря. 27.12.1609(6.1.1610 года) в стра­хе за свою жизнь Лжедмитрий II бе­жал в Ка­лу­гу, бро­сив на про­из­вол судь­бы же­ну и двор. Большая часть «во­ров­ских» бо­яр и наи­бо­лее бое­спо­соб­ная часть на­ём­ни­ков (в т. ч. М.Г. Сал­ты­ков, князь В.М. Мо­саль­ский Ру­бец и др.) от­пра­ви­лись по­соль­ст­вом к Си­гиз­мун­ду III, под­пи­са­ли до­го­вор об из­бра­нии ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­щий польскийко­ро­ль Вла­ди­слав IV) на русский пре­стол и по­сту­пи­ли на ко­ро­лев­скую служ­бу. Не­ко­то­рые «боя­ре» и «дво­ря­не» Ту­шин­ско­го ла­ге­ря яви­лись с по­вин­ной к ца­рю Ва­си­лию Шуй­ско­му. В феврале 1610 года «во­ров­ские» боя­ре, слу­жи­лые лю­ди и ка­за­ки во гла­ве с князем Д.Т. Тру­бец­ким, а в на­ча­ле ле­та 1610 года - часть наём­ни­ков под пред­во­ди­тель­ст­вом Я.П. Са­пе­ги при­бы­ли к са­мо­зван­цу в Ка­лу­гу, ко­то­рая на год ста­ла но­вой «сто­ли­цей» Лжедмитрия II. По­ли­тические ин­сти­ту­ты, сло­жив­шие­ся здесь, от­ли­ча­лись от ор­га­нов Ту­шин­ско­го ла­ге­ря: в Ка­лу­ге у Лжедмитрия II не бы­ло пат­ри­ар­ха и Ос­вя­щен­но­го со­бо­ра, в Бо­яр­ской ду­ме и Го­су­да­ре­ве дво­ре клю­чевую роль иг­ра­ли не сто­рон­ни­ки Ро­ма­но­вых, а пред­ста­ви­те­ли ро­дов, вы­дви­нув­ших­ся в оп­рич­ни­ну. На­ём­ное вой­ско Лжедмитрия II во гла­ве с Са­пе­гой ста­ло иг­рать в Ка­лу­ге вспо­мо­гательную роль и не кон­тро­ли­ро­ва­ло ад­ми­ни­ст­ра­цию са­мо­зван­ца.

По­сле раз­гро­ма войск ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го в Клу­шин­ском сра­же­нии 1610 года и на­сту­п­ле­ния войск Ре­чи По­спо­ли­той на Мо­ск­ву по­зи­ции Лжедмитрия II вновь ок­ре­п­ли. При этом к ле­ту 1610 года под ко­нт­ро­лем Лжедмитрия II ос­та­лись толь­ко «поль­ские» (т. е. рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии бывшего Ди­ко­го по­ля), часть ук­ра­ин­ных, заок­ских и ни­зо­вых го­ро­дов, а так­же Астра­хань. Опи­ра­ясь главным образом на слу­жи­лых лю­дей под­кон­троль­ных ему тер­ри­то­рий, а так­же ка­за­че­ст­во, Лжедмитрий II сфор­ми­ро­вал но­вое вой­ско, уси­лен­ное на­ём­ни­ка­ми Са­пе­ги, вер­нув­ше­го­ся на служ­бу к Лжедмитрию II по­сле без­ре­зуль­тат­ной по­ез­д­ки в ла­герь Си­гиз­мун­да III под Смо­ленск. В ию­не - ию­ле 1610 года Лжедмитрий II со­вер­шил но­вый по­ход на Мо­ск­ву. Од­на­ко по­пыт­ки сто­рон­ни­ков Лжедмитрия II - «бо­яр» князь Д.Т. Тру­бец­ко­го, князя Г.П. Ша­хов­ско­го, князя С.Г. Зве­ни­го­род­ско­го, М.М. Бу­тур­ли­на и др. об­ма­ном или си­лой на­вя­зать Лжедмитрия II мо­ск­ви­чам ока­за­лись не­удач­ны­ми. На со­сто­яв­шем­ся в Мо­ск­ве за­се­да­нии Бо­яр­ской ду­мы с пред­ста­ви­те­ля­ми со­сло­вий (ко­то­рое со­вре­мен­ни­ки рас­смат­ри­ва­ли как Зем­ский со­бор) на цар­ст­во был из­бран ко­ро­ле­вич Вла­ди­слав, а про­тив от­ря­дов Лжедмитрия II бы­ли на­прав­ле­ны польско-ли­товского вой­ска. В кон­це ав­гу­ста - на­ча­ле сен­тяб­ря 1610 года са­мо­зва­нец бе­жал из Ни­ко­ло-Уг­реш­ско­го монастыря в Ка­лу­гу, бро­сив своё вой­ско. Вско­ре к не­му в Ка­лу­гу при­бы­ли отдельные боя­ре, ка­за­ки и около 1 тысячи на­ём­ни­ков во гла­ве с В. Ва­лев­ским. По­пыт­ки «бо­яр» Лжедмитрия II тер­ро­ром ре­ор­га­ни­зо­вать и уве­ли­чить вой­ско при­ве­ли к со­про­тив­ле­нию на­се­ле­ния под­мос­ков­ных уез­дов, а так­же се­вер­ских и ук­ра­ин­ных уез­дов, ещё не­дав­но яв­ляв­ших­ся главной ба­зой Лжедмитрия II. Он был за­руб­лен на охо­те князем П.А. Уру­со­вым (из ро­да Уру­со­вых), ко­то­ро­му ра­нее на­нёс пуб­лич­ное ос­ко­рб­ле­ние.

Вско­ре по­сле смер­ти Лжедмитрия II М. Мни­шек ро­ди­ла сы­на, ко­то­рый был на­ре­чён Ива­ном Дмит­рие­ви­чем и объ­яв­лен ря­дом сто­рон­ни­ков Лжедмитрия II на­след­ни­ком русского пре­сто­ла; в на­ро­де он по­лу­чил про­зви­ще Во­рё­нок.